Đến nhà ở nhờ, hôm đi chợ về tình cờ thấy em chồng đi vào phòng riêng của vợ chồng tôi, đến lúc bật camera xem lại mới sốc nặng

Tâm sự 01/03/2023 05:51

Mọi chuyện sẽ không đến mức khó chịu nếu như em chồng không lên ở cùng vợ chồng tôi hơn một tháng nay.

Vì tôi đã tự mua được nhà riêng nên sau khi cưới cũng không phải làm dâu. Bố mẹ chồng tôi ở quê, tính tình hòa nhã, chân chất. Nhưng em chồng lại khác. Cô ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng chẳng có sự nghiệp trong tay, chỉ biết than thở và ăn bám. Mỗi tháng, tôi biếu bố mẹ chồng 10 triệu để chi tiêu và tôi biết em chồng cũng có phần trong ấy.

Mọi chuyện sẽ không đến mức khó chịu nếu như em chồng không lên ở cùng vợ chồng tôi hơn một tháng nay. Cô ấy nói muốn tìm việc khác ổn định, mức lương tốt hơn. Nhưng tình hình dịch bệnh, muốn tìm việc mới đâu dễ dàng. Vả lại, cô ấy chỉ nằm ở nhà, sáng cà phê, trưa lướt điện thoại, tối lại cà phê thì lấy đâu ra công việc để làm. Nhà tôi rộng rãi, có sân vườn, có người giúp việc nên cô ấy cũng chẳng cần đụng tay đụng chân vào việc gì.

Đến nhà ở nhờ, hôm đi chợ về tình cờ thấy em chồng đi vào phòng riêng của vợ chồng tôi, đến lúc bật camera xem lại mới sốc nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, tôi đưa cô giúp việc đi chợ, sẵn tiện mua một ít đồ nhà bếp mới. Đi tầm 2 tiếng, tôi vừa đặt chân vào nhà thì bất ngờ khi thấy em chồng từ phòng mình lao ra. Tôi vào phòng, thấy tủ quần áo bị lục tung. 

Kiểm tra camera, tôi giận tím mặt khi thấy em chồng tự ý vào phòng, lấy quần áo tôi ra thử rồi nằm lăn tới lăn lui, ngủ một giấc trên giường tôi. Bực quá, tôi đưa đoạn video cho chồng xem để anh "dạy dỗ" em gái. Nhưng anh lại thờ ơ bảo đó là chuyện phụ nữ với nhau, tôi tự giải quyết. Bực quá, giờ đuổi em chồng cũng không đuổi được mà giữ lại cũng tức. Tôi phải làm sao đây? 

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