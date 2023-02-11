Đến nhà chị đồng nghiệp chơi, tôi ngã sụp xuống đất khi thấy người này bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một cái khăn

Tâm sự 11/02/2023 04:10

Cách đây mấy hôm, tôi đến nhà chị đồng nghiệp chơi thì gặp chuyện bất ngờ. Biết là chị ấy chỉ có hai mẹ con, nên tôi cứ tự nhiên như là nhà mình vậy. Đến nhà là cứ vào thẳng nhà luôn, không hề hẹn hay bấm chuông gọi cửa, tôi cũng rất thích tạo sự bất ngờ cho chị ấy.

Tôi không thể ngờ rằng, kết hôn 10 năm nay, có hai con với nhau rồi mà chồng tôi lại nói dối tôi như vậy. Trước đây chồng tôi làm kỹ sư điện, thu nhập cũng khá, nhưng gần đây công ty ít việc, nên thu nhập cũng không đáng la bao. Biết là chồng khó khăn, vất vả, áp lực đủ bề lo chuyện kinh tế gia đình, nhưng quả thực tôi không hề muốn anh ấy giấu tôi bất kỳ điều gì.

Đời sống của tôi khá khép kín, ngoài chồng con, tôi chỉ chơi với vài người, chủ yếu là mấy chị làm cùng công ty thôi. Tôi rất thân với một chị đồng nghiệp, hơn tôi 4 tuổi, chị ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Chị ấy là phụ nữ xinh đẹp và phong cách thời trang rất trẻ trung dù đang sống cuộc sống làm mẹ đơn thân. Không hạnh phúc với chồng, chị đồng nghiệp của tôi ly hôn từ 5 năm trước và ở vậy từ đó đến nay.

Chị ấy cũng hay ở nhà một mình, con gái đang đi học nhưng thường xuyên vắng nhà khi thì đi du lịch, lúc thì đi hoạt động ngoại khóa kéo dài cả tuần. Tôi hay tranh thủ ghé chơi nhà chị cho vui, tranh thủ giúp chị dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cảnh ở nhà chị… Bù lại, chị ấy chiều tôi hết mức, còn dúi vào tay tôi đống đồ ăn bắt mang về cho tụi nhỏ nhà tôi.

Cách đây mấy hôm, tôi đến nhà chị đồng nghiệp chơi thì gặp chuyện bất ngờ. Biết là chị ấy chỉ có hai mẹ con, nên tôi cứ tự nhiên như là nhà mình vậy. Đến nhà là cứ vào thẳng nhà luôn, không hề hẹn hay bấm chuông gọi cửa, tôi cũng rất thích tạo sự bất ngờ cho chị ấy, cũng như được dịp trêu đùa cho thoải mái. Nhưng lần này thật kỳ lạ, vào tầng 1 không thấy có ai ở nhà.

Tôi mạnh dạn nhẹ nhàng lên tầng hai để tìm chị, khi đến cửa phòng tôi nghe loáng thoáng có tiếng đàn ông, càng lại gần tôi nhận ra giọng nói rất quen. "Quái lạ, sao mà giọng nói quen thế, rất giống chồng mình. Nhưng sao lại ở trong phòng làm gì vậy?" - tôi thầm nghĩ đến chuyện tồi tệ nào đó.

Đến nhà chị đồng nghiệp chơi, tôi ngã sụp xuống đất khi thấy người này bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một cái khăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mở cửa bước vào, tôi khá sốc khi chồng tôi lúi húi làm gì đó và từ trong phòng tắm bước ra, tôi giật bắn mình không nói lên lời. Chồng tôi cũng ngạc nhiên, lắp bắp: "Em, sao em lại ở đây?". Tôi bực bội đáp trả: "Em mới phải là người hỏi anh, sao anh lại ở trong này, hay là anh và chị ấy…".

Đang bực tức, muốn hỏi tội chồng cho ra nhẽ thì chị đồng nghiệp của tôi xuất hiện, chị tỏ vẻ ngạc nhiên: "Em đến hồi nào, sao lại căng thẳng thế? Em quen anh thợ điện này à? Chắc anh ta thợ đểu hay chặt chém khi sửa chữa điện cho nhà em à?".

Tôi mới ngớ người khi nhìn thấy một đống đồ phụ tùng điện mà chị đồng nghiệp đang cầm. Hóa ra, chồng tôi đang đi sửa điện thuê cho nhà chị ấy. Đành phải giới thiệu chồng dù rất xấu hổ vì trước đó tôi trót khoe với chị ấy là chồng làm kỹ sư điện, giờ lại thành ra anh thợ sửa điện thuê, lấm lem vì đang sửa chữa.

Hôm đó về nhà, tôi và chồng to tiếng với nhau. Tôi rất bực bội vì chồng giấu tôi, lén đi làm thêm mà không thông báo cho vợ biết. Tôi cũng không thích chồng đi làm thêm, dù khó khăn tôi vẫn lo liệu được, không đến mức phải đi làm thuê. Với lại, chồng tôi đang có bệnh, tôi muốn anh ấy giữ sức khỏe, nhỡ may bệnh nặng, tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu so với tiền chữa bệnh.

Chồng tôi cũng khăng khăng cho rằng không làm điều gì sai trái, làm thêm ngoài giờ công ty cũng là chính đáng và sẽ tiếp tục công việc này. Anh ấy còn mắng tôi, cấm tôi xen vào chuyện làm ăn của anh ấy. Tôi rất lo cho chồng, tôi có nên cấm đoán anh ấy đi làm thêm hay là để anh ấy tự quyết định công việc của mình dù đang có bệnh?

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Trời ơi tôi thật sự không thể tin được thường ngày vợ sống ở nhà với mẹ chồng thêm cả chị chồng thường xuyên qua chơi thế nào.

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