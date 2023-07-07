Đến dự đám cưới cậu ruột, tôi 'chết điếng' khi phát hiện cô dâu lại là người đã từng hành mình ra bã vào mấy tháng trước...

Tâm sự 07/07/2023 07:35

Mợ cùng cậu đi tiếp nước đến bàn của tôi. Nhìn thấy tôi, mợ có vẻ đã nhận ra tôi nhưng tránh mặt và cố gắng đi thật nhanh. Trước mắt tôi, hình xăm có chữ “Live strong” hiện ra, nó không biết nói dối.

Tôi năm nay 22 tuổi. Tôi sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Bố mẹ tôi đều là những doanh nhân thành đạt. Ngay từ năm 18 tuổi, tôi đã sang Singapore du học. Tôi với cậu Hưng- cậu ruột tôi hợp tính cách nên khá thân thiết với nhau. Cậu hơn tôi 12 tuổi. Tuy sống xa nhau nhưng tôi với cậu vẫn thường xuyên liên lạc, chia sẻ với nhau về qua mạng xã hội.

Nửa năm trước, tôi nghe mẹ nói cậu chuẩn bị cưới vợ. Tôi với cậu tuy thân thiết nhưng chúng tôi chủ yếu chỉ “chém gió” về game, thời sự chứ chẳng bao giờ nói với nhau về chuyện tình cảm. Tôi thực sự tò mò không biết cô gái nào tốt số đến vậy.

Đến dự đám cưới cậu ruột, tôi 'chết điếng' khi phát hiện cô dâu lại là người đã từng hành mình ra bã vào mấy tháng trước... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cậu tôi không chỉ đẹp trai, tài giỏi mà còn rất tốt bụng. Tôi nhớ ngày trước cậu luôn là tấm gương để chúng tôi học tập. Cậu học rất giỏi, đỗ đầu trong nhiều kỳ thi. Còn tôi thì khác hẳn, học hành lẹt đẹt, thi trượt đại học nên tôi xin bố mẹ cho sang Singapore du học.

Đến dự đám cưới cậu ruột, tôi 'chết điếng' khi phát hiện cô dâu lại là người đã từng hành mình ra bã vào mấy tháng trước... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sang đến đây, việc học hành của tôi vẫn chẳng khá hơn là bao. Chán chường, tôi thường xuyên lên bar sàn giải khuây. Không chịu nổi chuyện hẹn hò, bị người yêu kiểm soát, bó buộc, tôi chia tay nhiều người tình chỉ sau vài ba tuần hẹn hò và chìm đắm trong những cuộc tình một đêm không đầu không cuối.

Nhận được lời mời cưới từ cậu, tôi vội vàng xin nghỉ học, đặt vé máy bay về nước. Tôi về nhà ông bà ngoại đúng vào ngày cậu tôi làm lễ ăn hỏi. Mẹ tôi kể rằng mợ tôi là con nhà giàu có, trước cũng từng đi du học Singapore như tôi. Đứng trong đoàn bê tráp đến nhà gái, tôi suýt không đứng vững khi lần đầu nhìn thấy mợ của mình. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, thướt tha trong chiếc áo dài đỏ rực.

Đó chính là…Hồng - người phụ nữ từng là tình một đêm của tôi mấy tháng trước. Tôi nhớ, hôm đó tôi với Hồng đã gặp nhau ở quán bar. Hồng thấy tôi đang ngồi uống rượu một mình nên hỏi thăm, làm quen. Chúng tôi nói chuyện khá hợp và đã uống với nhau rất nhiều trong đêm đó.

Hồng hơn tôi 5 tuổi, xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, từng trải. Trong men say, Hồng kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống, cuộc đời. Chúng tôi đã có một màn ân ái cuồng nhiệt trong phòng tắm trước khi lên giường. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, tôi có hỏi tên thì cô ấy chỉ nói mình lên là Hồng chứ không nói tên thật.

Đến dự đám cưới cậu ruột, tôi 'chết điếng' khi phát hiện cô dâu lại là người đã từng hành mình ra bã vào mấy tháng trước... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cảm thấy người phụ nữ này có thứ gì đó rất cuốn hút nên đã xin số điện thoại liên lạc. Nhưng Hồng chỉ chép miệng và nói: “Nhóc con, xin số chị để làm gì?”

“Tán”, tôi nói nhỏ.

“Tán gì, chị có người yêu rồi”, Hồng nói.

“Thế sao…”, tôi hỏi

“Giận nhau tí thôi”, nói rồi, Hồng rời khỏi phòng khách sạn mà không thèm nhìn lại tôi lấy một lần.

Kể từ hôm đó, tôi không gặp được Hồng nữa. Tôi có đến quán bar và chờ mãi nhưng không thấy cô ấy xuất hiện. Trong tâm trí tôi vẫn luôn ám ảnh đến nụ cười, ánh mắt và cả cái hôn cuồng nhiệt của người phụ nữ ấy, cho đến khi tôi gặp lại và giờ người phụ nữ ấy đã là mợ của tôi.

Mợ cùng cậu đi tiếp nước đến bàn của tôi. Nhìn thấy tôi, mợ có vẻ đã nhận ra tôi nhưng tránh mặt và cố gắng đi thật nhanh. Trước mắt tôi, hình xăm có chữ “Live strong” hiện ra, nó không biết nói dối.

Mấy hôm nay, tôi cảm thấy băn khoăn, ám ảnh thực sự vì chuyện tình một đêm cũng như người mợ của mình. Tôi nên nói ra để cậu biết về con người thật của vợ mình hay giữ mọi chuyện mãi mãi là bí mật đây?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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