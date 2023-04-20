Đêm trước ngày ra tòa ly hôn, vợ bỗng kéo lại ngồi cạnh rồi nói những lời khiến tôi thức trắng cả đêm

Nàng ấy đẹp, thông minh, duyên dáng và rất mực yêu anh, tôn sùng anh như một vị chúa tể. Anh bị hút vào nàng ấy không thể dứt ra được. Bên nhau nửa năm, nàng ấy khóc nói với anh mẹ nàng ấy bắt nàng ấy đi lấy chồng. Anh giật mình nhận ra bản thân mình đã quá ích kỉ, khi đòi nàng ấy ở bên mình không một danh phận. Vì thế, anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, chuyện lựa chọn giữa vợ và bồ. Vợ anh không làm gì sai, và anh vẫn thấy áy náy với vợ, nhưng anh cũng lại không thể bỏ nàng ấy được, anh yêu nàng ấy, cần có nàng ấy. Chỉ nghĩ đến nàng ấy phải khóc vì anh thôi là ruột gan anh đã như bị xát muối rồi. Cuối cùng, anh quyết định viết đơn ly hôn.

Anh và cô kết hôn tới nay đã là 10 năm tròn. Từ khi anh chả có gì trong tay, tới bây giờ cũng được gọi là thành đạt, có nhà lầu, xe hơi và một công ty đang kinh doanh tốt. Mọi chuyện cũng vẫn sẽ êm ấm nếu như anh không gặp được nàng ấy.

Tối anh về tới nhà thì đã thấy vợ ngồi ngay ngắn ở sofa, cô chăm chú xem tivi nhưng hồn vía cô thì như thể đang để ở một chỗ khác. Thấy tiếng anh về, cô ngẩng lên cười mệt mỏi:"Anh ngồi xuống đi, ngồi cạnh em này, chúng ta nói chuyện”. Anh cứ nghĩ mình sẽ phải đón nhận một cơn thịnh nộ từ vợ, ai ngờ cô vẫn nhẹ nhàng nói với anh như thế. Anh nhớ lại, từ khi cưới nhau tới giờ, cô chưa bao giờ to tiếng với anh, dù có bất cứ chuyện gì, chứ đừng nói cãi nhau tay đôi với anh. Nếu anh nổi nóng thì cô sẽ nhịn, sau đó khi anh bình tĩnh cô mới từ tốn nói chuyện lại.

Anh fax đơn qua văn phòng cho vợ, vì anh thấy đưa tận tay cho vợ không thoải mái chút nào. Thật lâu sau, khi anh đang nghĩ liệu có phải vợ anh chưa nhận được hay không thì cô gửi tới cho anh 1 tin nhắn: “Anh có người mới?”. “Ừ”, anh thẳng thắn thừa nhận. Lại một lúc sau, cô fax trả cho anh lá đơn đã có chữ kí của cô, kèm theo một lời nhắn: “Tối nay anh về nhà nhé, chúng ta nói chuyện lần cuối”.

Cô bất ngờ nắm lấy bàn tay anh, rồi nói mà như thủ thỉ chuyện trò: “Anh còn nhớ không, cái hồi anh giả vờ tông xe để làm quen với em ấy. Cứ mỗi khi nhớ lại chuyện đó là em lại không nhịn được cười. Thế mà cũng 13 năm rồi đấy, chúng ta đã kết hôn được 10 năm, có 2 đứa con một trai một gái. Cái ngày ở bệnh viện lúc em sinh thằng lớn, anh đã hú hét ầm ĩ thế nào, anh nhớ không?”, nói đến đây cô bật cười. Anh cũng theo dòng hồi tưởng của cô để nhớ về hôm đó. Quả thực hôm đó anh quá phấn khích tới mức không làm chủ được mình. Ôm con trai đỏ hỏn trên tay, trong đầu anh là đủ thứ dự định, kế hoạch, nào là phải cố gắng kiếm tiền mua nhà mua xe cho vợ con, nào là phải dạy con thế này thế kia, nào là phải yêu đương đối xử tốt với vợ con cả đời.

“Những đêm mình thức trắng lo việc cho công ty, những lần tưởng chừng như có thể gục ngã, những khi trong túi 2 đứa vét cạn mới được chục nghìn mua được mấy gói mì tôm, em chẳng thể quên được đâu anh ạ. Lúc ấy em luôn nghĩ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa được nhau, vì chúng ta đã yêu thương nhau, vì tương lai mà cố gắng nhường đó. Em vẫn luôn tin trên đời này dù người đàn ông nào có thay đổi thì anh sẽ không bao giờ, vì anh đã yêu em và thương em như thế cơ mà…”, nói đến đây cô đã rơm rớm nước mắt.

Cô lau nước mắt, hít sâu một hơi, cười gượng: “Mai anh sẽ đi nộp đơn phải không, vậy đêm nay là đêm cuối chúng ta ở cùng với nhau rồi. Mai em cũng sẽ dọn ra khỏi nhà này. Em nghĩ mình không thể đối diện thêm một ngày nào nữa cái nơi mà chính tay em và anh đã cùng chọn từng viên gạch, nước sơn, từng chiếc bàn cái ghế…”. Rồi cô dịu dàng hỏi, có phải anh ngỡ ngàng lắm khi cô đồng ý ly hôn nhanh thế không. Chính là vì cô tôn trọng anh, vì tình nghĩa vợ chồng đã có. Nếu anh đã quyết ý như thế thì cô sẽ không níu giữ, hay ngăn cản. Cô muốn nếu có chia tay thì chia tay trong hòa bình, để sau này nhìn mặt nhau còn có thể cười hỏi thăm nhau vài câu, và dẫu gì giữa cô và anh vẫn còn 2 đứa trẻ vô tội.

“Em muốn nuôi 2 con, anh dù gì cũng có mối quan tâm khác rồi mà, còn em nếu không có con bên cạnh em sẽ buồn lắm. Về tài sản, anh thích chia thế nào thì cứ chia, em thật sự không muốn nói tới. Chúng ta đã từng phải vất vả mới mua được, lúc mua chúng ta đã hạnh phúc hân hoan thế nào, giờ đây phải ngồi chia chác, đau lắm anh ạ…”, giọng cô nhỏ dần, tới câu cuối anh gần như nghĩ cô đang thì thầm với chính bản thân mình. Rồi cô nặng nề bước vào phòng ngủ của con, để lại anh ngồi 1 mình.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn theo bóng dáng cô, anh không hiểu trong lòng lúc này là cảm giác gì. Người phụ nữ ấy đã chọn yêu anh từ lúc anh chưa có gì trong tay, mà từ chối những anh chàng ngon lành khác. Người phụ nữ ấy đã không rời anh nửa bước trong những ngày tháng đổ mồ hôi sôi nước mắt gây dựng sự nghiệp. Người phụ nữ luôn ấy yêu thương, chăm sóc, và tin tưởng anh vô điều kiện. Cũng người phụ nữ ấy, cho đến giây phút cuối cùng, dù anh phản bội cô để chạy theo người khác, vẫn luôn tôn trọng anh không thay đổi. Nếu như tối nay, cô ném vào mặt anh những rủa xả, oán hờn thì có lẽ anh sẽ kiên định hơn với lá đơn ly hôn do chính mình viết, nhưng cô lại cư xử quá văn minh, quá tình nghĩa, quá cao thượng khiến anh thấy hổ thẹn vô ngần.

Nhìn lại tất cả, anh bỗng thấy hổ thẹn với những việc mình làm vô cùng. Cô đã yêu anh hơn chính bản thân mình, mà anh lại định làm gì thế này? Rồi anh hốt hoảng nhận ra, anh sẽ chẳng thể tìm được một người phụ nữ như thế nữa trên đời này. Còn những cô gái thông minh, xinh đẹp, hấp dẫn như nàng ấy, thì sẽ có rất nhiều.

Anh đã yêu cô, những kỉ niệm tốt đẹp anh và cô có với nhau, thậm chí còn hơn gấp nhiều lần đối với nàng ấy đấy chứ. Vậy mà anh lại định bỏ cô để chạy theo một mối tình thoáng qua mới được nửa năm sao? Nghĩ đến nàng ấy, anh vẫn còn lưu luyến, nhưng anh cũng sâu sắc cảm nhận, nếu ngày mai anh đi nộp đơn, thì nhất định chẳng bao lâu sau anh sẽ hối hận.

Cả đêm ấy anh thức trắng. Sáng ra, trước khi tới công ty, anh tự tay cầm lá đơn xé tan tành. Anh để lại cho cô một mẩu giấy trên bàn ăn sáng - cách thức liên lạc trước đây 2 người thường sử dụng: “Cho anh 1 tuần để giải quyết tất cả, rồi anh sẽ đưa 3 mẹ con đi xả hơi 1 chuyến. Luôn thương em và các con”. Phải, cho dù tình yêu đã đi qua những năm tháng ban đầu mặn nồng say đắm thì cô vẫn là người phụ nữ anh thương nhất.