Đếm thăm cô bạn thân của chồng sinh con, tôi 'tái xanh mặt mày', tay chân thì rụng rời khi biết danh tính bố đứa trẻ không ai khác mà lại là người mà mình tin tưởng nhất

Tôi gọi điện ngay cho chồng, còn gửi những bức ảnh để xem phản ứng của chồng. Lúc đầu anh ấy không nói gì, nhưng 30 phút sau gọi điện thú nhận với tôi là đứa bé chính là con của anh ấy.

Tôi đã có một hôn nhân trọn vẹn, hạnh phúc. Mỗi khi gặp bạn bè, người thân, điều tôi vui nhất đó là liên tục đón nhận những lời khen hai vợ chồng đẹp đôi, các con kháu khỉnh, ngoan ngoãn và thừa hưởng những nét đẹp của cả hai bố mẹ. Chồng tôi là người đàn ông vừa đẹp trai, làm kinh tế giỏi lại khéo chiều vợ, chăm con. Đối với anh ấy, gia đình luôn là số một, dù bận việc đến mấy, chồng tôi vẫn tặng hoa, quà cho vợ nhân dịp kỷ niệm ngày yêu, ngày cưới, sinh nhật… Trong quan hệ với hàng xóm, đồng nghiệp và bạn bè, chồng tôi cư xử đúng mực, quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh. Một người đàn ông chỉn chu, tử tế như vậy, tôi cứ ngỡ như mình đang mơ. Tôi dành tình yêu, sự tin tưởng tuyệt đối cho chồng, không bao giờ mảy may rằng chồng sẽ có người bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet Chính vì tin tưởng chồng nên tôi không hay can thiệp vào công việc, các mối quan hệ của chồng với bên ngoài. Nhưng đời, vốn không ai học được chữ ngờ. Cách đây một tuần, chồng đi công tác xa, tôi phải một mình đến bệnh viện thăm cô bạn thân của chồng từ hồi học đại học. Tôi cũng rất quý mến cô bạn này, thỉnh thoảng còn nhắn tin tâm sự, động viên cô ta vì dù xinh đẹp, tài năng nhưng lại sớm chịu cảnh làm mẹ đơn thân sau mấy năm kết hôn không hạnh phúc. Trước đó, khi mang bầu, cô bạn của chồng tôi không tiết lộ bố của đứa bé, chỉ nói là muốn có thêm em bé nên dùng các phương pháp khoa học, không liên quan đến ai cả. Tôi còn khen ngợi cô ta bản lĩnh. Lúc thấy tôi là cô bạn tỏ vẻ mệt mỏi, căng thẳng. Cô bạn khiên cưỡng cho xem mặt em bé, tôi vội lấy điện thoại để chụp ảnh, nói là sẽ gửi khoe chồng vì đã hoàn thành trách nhiệm đến thăm bạn anh ấy. Tôi suýt giật bắn mình vì đứa trẻ này nhìn quen lắm, rất giống ai đó mà lúc đó tôi chưa nghĩ ra.

Ảnh minh họa: Internet Về đến nhà, mở điện thoại ra xem hình ảnh đứa bé để định gửi cho chồng, tôi choáng váng nhận ra nó rất giống ai đó trong gia đình tôi. Lục lại những bức ảnh chụp hồi nhỏ của hai đứa con tôi, quả nhiên đứa bé của bạn chồng giống hệt hai đứa con tôi. Tiếp tục so bức ảnh hồi nhỏ của chồng, cũng giống nốt. Dù không dám khẳng định, nhưng tôi nhận thấy có đến trên 90% là giống nhau. Tôi gọi điện ngay cho chồng, còn gửi những bức ảnh để xem phản ứng của chồng. Lúc đầu anh ấy không nói gì, nhưng 30 phút sau gọi điện thú nhận với tôi là đứa bé chính là con của anh ấy. Chồng tôi nói lời xin lỗi, biện minh rằng vì thiếu kiềm chế mà đi quá giới hạn với cô bạn kia, thấy có lỗi với vợ con nên định chia tay thì cô bạn lại mang bầu, thương đứa bé nên đành chấp nhận chu cấp, qua lại với cô ta. Ảnh minh họa: Internet Chồng tôi cầu xin vợ tha thứ, chủ động chia tay với nhân tình, nhưng ả bạn kia thì không, cô ta tiếp tục dùng đứa con để níu kéo. Ả ta còn gọi điện thách thức: "Sẽ quyết giành bố cho con". Kèm theo đó là công khai mối tình sai trái với chồng tôi trên trang cá nhân. Tôi vẫn còn sốc, chồng tôi đã tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, thề thốt sẽ không gặp ả bạn nữa, nhưng tôi vẫn thấy thiếu sự tin tưởng vào anh ta nữa. Gia đình đang hạnh phúc mà lại đi ngoại tình, có con với người khác. Tôi đang cảm thấy rất khó khăn khi đưa ra lựa chọn, tôi có nên tha thứ cho chồng hay dứt khoát ly hôn?

Đến nhà bạn gái lúc nửa đêm, tôi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng động trời đang diễn ra trước mắt từ đầu đến cuối Tôi dắt xe vào sân nhà Lan một cách lặng lẽ nên những người trong nhà không biết, do đó mà tôi đã được chứng kiến một cảnh tượng không thể nào quên.

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