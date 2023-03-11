Đêm tân hôn, vừa động phòng xong, mẹ chồng đã xông cửa vào ôm hết quần áo của tôi vứt ra sân kèm một câu nói sững sờ

Khi nhà trai hỏi cưới, tôi đã hào hứng, vui sướng biết bao nhiêu. Cứ nghĩ đến cảnh trở thành chủ căn nhà 7 tầng khang trang ở thành phố hoa lệ, tôi đã sướng rơn người.

Hết lớp 12, tôi xin vào làm ở một siêu thị điện máy, tôi khá chú trọng về ngoại hình vì luôn mong muốn đổi đời. Nhiều người khen ngợi, tôi càng thích. Đàn ông vây quanh tôi càng lúc càng nhiều. Thậm chí có người thường xuyên đến siêu thị tôi làm chỉ để nhìn ngó, chờ đợi tôi. Hồi đó, tôi còn hãnh diện lắm, cho rằng mình như thế là ngon, là giỏi, là hơn người khác. Rồi tôi yêu và trao thân cho một người đàn ông giàu có vì ông ta hứa sẽ mua xe và nhà cho tôi. Nhưng rồi khi chưa kịp thực hiện lời hứa thì ông ta đã bỏ đi, tôi không thể liên lạc được. Nghĩ lại ngày tháng đó, tôi vẫn cảm thấy đau đớn, ngu dại và ngây thơ quá đỗi.

3 năm sau, tôi gặp và yêu chồng mình. Anh là con trai chủ tiệm vàng nức tiếng ở Sài Gòn, nhà giàu nứt đố đổ vách. Anh là giám sát ở phân xưởng tôi làm. Chúng tôi yêu nhau say đắm. Vì quá yêu anh, tôi giấu kín chuyện cũ. Ảnh minh họa: Internet Khi nhà trai hỏi cưới, tôi đã hào hứng, vui sướng biết bao nhiêu. Cứ nghĩ đến cảnh trở thành chủ căn nhà 7 tầng khang trang ở thành phố hoa lệ, tôi đã sướng rơn người. Nào ngờ, tất cả lại tan vỡ, tôi lại một lần nữa nhận lấy nỗi đau, sự nhục nhã.

Trong khách mời của bố mẹ chồng tôi, tôi điếng người khi nhận ra người đàn ông kia - người lấy đi sự trinh trắng và bỏ lại sự lừa gạt cho tôi khi tôi mới chân ướt chân ráo bước vào đời. Linh cảm trong tôi cứ như sóng đánh, vừa lo sợ, vừa hy vọng ông ta không nhận ra mình. Đến khi tân hôn với chồng, không nghe bố mẹ chồng nói gì, tôi mới thở phào yên tâm. Không ngờ, khi vừa xong việc, chồng tôi bật điện lên rồi bố mẹ chồng ùa vào. Họ chẳng ngại ngùng tôi còn nằm trên giường mà vội vã kiểm tra. Ảnh minh họa: Internet Khi thấy tôi không có dấu hiệu trinh tiết, mẹ chồng đã gọi người làm ôm quần áo tôi vứt hết xuống sân nhà. "Cô đúng là hồ li tinh, nay trong đám cưới thấy cô nhìn ông T tôi đã sinh nghi mà. Mặc quần áo rồi cút khỏi nhà tôi ngay. Cô không xứng với con trai tôi". Tôi không biết bằng cách nào bà lại điều tra ra chuyện quá khứ của tôi. Nhưng đó có phải hoàn toàn là lỗi của tôi đâu. Tại sao tôi không xứng? Sai lầm thời quá khứ chẳng lẽ phải đánh đổi bằng cả tương lai?

Ngày đầy tháng con, mẹ chồng buông câu chua chát thiên vị cháu ngoại khiến tôi uất ức ôm con bỏ đi Đến bữa tôi đi sinh, quằn quại cả ngày xong bác sĩ bảo phải mổ cấp cứu, cả nhà chồng chẳng ai có mặt, đến bố của con tôi còn chẳng thèm nghe máy.

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