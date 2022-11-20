Đêm tân hôn, vợ chồng tôi 'khóc thét' vì mẹ chồng cứ đòi ngủ chung, mãi mới "tương kế tựu kế" đưa bà ra khỏi phòng mà bà còn đứng nghe ngóng trước cửa

Tâm sự 20/11/2022 02:23

Em lên phòng nằm trước, chờ đến 20 phút sau mới thấy chồng vào, chồng quay ra định đóng cửa thì mẹ chồng đã lẻn vào. Bà bảo: "Hôm nay mẹ ngủ ở đây cùng hai đứa".

Em vừa cưới xong, cũng tại em mang bầu 4 tuần rồi nên vội cưới chứ em chẳng muốn làm đám cưới vào thời điểm này đâu. Thiệt thòi bao thứ, song giờ không tổ chức thì chờ tới khi bụng lớn thêm, em lại ngại cưới xin, mà xung quanh mọi người bàn tán hỏi han nên em tặc lưỡi tổ chức hôn lễ.

Cả đời con gái mới có một ngày trọng đại này, em chẳng được mặc váy cưới trắng tinh khôi mà mặc bộ áo dài đỏ cho gọn nhẹ. Cỗ cưới cũng vẻn vẹn 10 mâm, mỗi nhà 5 mâm, ăn chung tại nhà trai sau khi rước dâu về. Mà nhà trai cũng không trang trí gì cả, anh bảo đi thuê không có thợ làm nên anh với mấy ông anh họ tự treo ít dây ruy băng lên cái cây trước nhà cho có không khí thôi.

Lần đầu cưới mà thảm thế này đây, chồng an ủi sau này làm cái đám cưới vàng, đám cưới bạc thật hoành tráng đền bù cho em.

Chuyện hôn lễ thì em có chút tủi thân nhưng cũng bỏ qua, vì hoàn cảnh mà, trách ai được. Thế nhưng đến 10 giờ đêm tân hôn, khi em than mệt với buồn ngủ và xin phép bố mẹ chồng cho đi nghỉ ngơi thì mẹ chồng vẫn cứ kéo chồng em ở lại nói chuyện. Toàn chuyện linh tinh vụn vặt thôi.

Đêm tân hôn, vợ chồng tôi 'khóc thét' vì mẹ chồng cứ đòi ngủ chung, mãi mới 'tương kế tựu kế' đưa bà ra khỏi phòng mà bà còn đứng nghe ngóng trước cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em lên phòng nằm trước, chờ đến 20 phút sau mới thấy chồng vào, chồng quay ra định đóng cửa thì mẹ chồng đã lẻn vào. Bà bảo: "Hôm nay mẹ ngủ ở đây cùng hai đứa".

Em ngớ người kinh ngạc, chồng cũng tưởng mẹ đùa nên còn cười hùa theo bảo mẹ cứ nằm giữa. Ai ngờ bà trèo lên giường nằm thật. Hai vợ chồng nhìn nhau kinh ngạc rồi chồng nháy mắt ra hiệu, xong anh bảo: "Vợ buồn ngủ không? Hay 3 mẹ con mình đánh bài đi, mẹ là cao thủ tá lả đấy. Đánh bài ai thua cởi đồ".

Mẹ chồng cũng thích đánh bài thật, nghe thế là bà bật ngồi dậy bảo con trai lấy bài ra. May rằng lúc này bố chồng đã đi ngủ chứ nếu không là bà gọi cả ông vào ngay.

Đánh bài quy định ai có gì trên người thì có thể cởi. Vợ chồng em thông đồng với nhau khiến mẹ chồng thắng 1 thua 3 nên chỉ một lúc sau bà đã tháo hết nhẫn vàng, dây chuyền, hoa tai… Nhưng bà vẫn hăm hở lắm, bảo các con chia bài tiếp.

Rồi chồng em thua 2 ván, chồng lột áo rồi và đứng lên đòi lột quần thì mẹ chồng vội vã kêu: "Thôi thôi, tôi lạy các anh chị, tôi thua, tôi về phòng. Mà hai anh chị chú ý, con Trang vừa mang bầu phải kiêng đấy nhé! Thằng Chung nó đòi cũng phải đẩy nó ra".

Đêm tân hôn, vợ chồng tôi 'khóc thét' vì mẹ chồng cứ đòi ngủ chung, mãi mới 'tương kế tựu kế' đưa bà ra khỏi phòng mà bà còn đứng nghe ngóng trước cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc này hai vợ chồng nhìn nhau xấu hổ. Hóa ra mẹ chồng đòi ngủ chung vì sợ hai đứa không biết giữ gìn, thế mà chưa gì em đã nghĩ mẹ chồng kỳ quặc khó tính, định ngầm dạy dỗ con dâu ngay trong đêm tân hôn, thật oan ức cho bà mà.

Nào ngờ, đóng cửa tắt điện xong, hai vợ chồng nằm lên giường thao thức không ngủ được nhưng cũng chẳng dám động phòng. Thế mà 15 phút sau bỗng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ ngoài cửa. Chồng em bật cười bảo: "Đấy, mẹ còn sợ mình không nghe lời, đứng cửa rình đến giờ mới chịu về phòng".

Mẹ chồng em như thế này có phải khó tính không hả các chị? Sau này em phải cư xử như thế nào để bà không bắt bẻ em đây? Mới về làm dâu nên em còn lo lắng nhiều thứ quá, không biết tương lai có được sống thoải mái không đây!

Ngay đêm tân hôn, chồng bỏ mặc tôi 'lao như bay' đến nhà vợ cũ chỉ vì một cuốc điện thoại, từ đó đến nay, tôi sống như 'cái bóng trong nhà'

Ngay đêm tân hôn, chồng bỏ mặc tôi 'lao như bay' đến nhà vợ cũ chỉ vì một cuốc điện thoại, từ đó đến nay, tôi sống như 'cái bóng trong nhà'

Tôi không ngờ, ngay đêm tân hôn, chồng tôi đã bỏ vợ để lao đến nhà vợ cũ sau khi nhận điện thoại của chị ta. Anh chỉ kịp nói hai từ: "Con bệnh" là xong.

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

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