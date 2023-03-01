Đêm tân hôn, tôi hốt hoảng khi chồng cũ đập cửa xông vào nhà, ném cục tiền xuống bàn rồi tuyên bố sốc: "Hạ màn đi, nó là thằng diễn viên anh thuê đấy'

Tâm sự 01/03/2023 16:58

9h tối Thư vẫn chờ cửa vì anh bảo chạy xuống siêu thị mua chút đồ. Nhưng không ngờ, 1 cảnh tượng nằm mơ cô cũng không nghĩ đến đã xảy ra. Có tiếng chuông cửa, cô háo hức chạy ra vì nghĩ chồng về.

Thư bên Phát từ năm 16 tuổi. Tới năm cô 24 thì họ cưới, cuộc sống khó khăn chỉ lấy tình yêu làm động lực. Vậy mà 7 năm sau, anh bỏ rơi cô chạy theo người đàn bà khác khi đã cướp đi cả thanh xuân của Thư.

Nhưng rồi số phận đã mỉm cười với Thư. Sau khi cô được 1 người đồng nghiệp giúp đỡ lấy mối hàng về bán thì thu nhập đã được cải thiện. 1 năm sau khi Thư ly hôn, người đàn ông ấy đã đến bên đời cô. Anh là khách hàng trung thành chỉ đến nhà lấy chứ không bao giờ bắt bà mẹ đơn thân cả ngày đã tất bật việc cơ quan tối về còn phải đi ship hàng.

Ban đầu chỉ là vài câu hỏi han xã giao, sau đó mới đến những lần cafe như những người bạn. Biết hoàn cảnh của Thư anh rất thương và đồng cảm. Vợ anh đã bỏ đi nước ngoài, 2 người không có con chung, giấy tờ ly hôn cũng mới hoàn tất xong cách đây vài tháng.

Đêm tân hôn, tôi hốt hoảng khi chồng cũ đập cửa xông vào nhà, ném cục tiền xuống bàn rồi tuyên bố sốc: 'Hạ màn đi, nó là thằng diễn viên anh thuê đấy' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Họ đến với nhau như phận bèo nước, hiểu đến nỗi chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã biết đối phương cần gì. Thời gian cứ thế trôi qua, mãi 2 năm sau khi Thư bước sang tuổi 33 cô mới vượt được mọi rào cản để nhận lời cầu hôn của anh.

Đêm tân hôn lần thứ 2, con gái Thư được gửi về bà ngoại, cô chính thức đón nhận cuộc sống mới từ đây. Cảm giác hồi hộp vẫn y như ngày đầu. Thư tự trấn an mình bởi cô là đàn bà đã cũ, có tư cách gì mà thỏ thẻ với ngây thơ nữa, anh nhìn thấy lại cười cho.

9h tối Thư vẫn chờ cửa vì anh bảo chạy xuống siêu thị mua chút đồ. Nhưng không ngờ, 1 cảnh tượng nằm mơ cô cũng không nghĩ đến đã xảy ra. Có tiếng chuông cửa, cô háo hức chạy ra vì nghĩ chồng về.

"Ngạc nhiên lắm phải không? Đã lâu không gặp, à mà thực ra chúng ta tâm sự với nhau hàng đêm đấy chứ", gã chồng cũ đứng sừng sững trước cửa căn hộ mới của vợ chồng Thư.

Cô chỉ biết lắp bắp hỏi lại nhưng nhìn bộ dạng anh ta như say rượu, mặt mày xước xát Thư cũng biết cô đang gặp rắc rối. Cô nhất định không cho anh ta vào nhà.

"Em chưa biết bộ mặt thật của thằng chồng em đúng không? Nó là thằng diễn viên anh thuê đấy. Người thi thoảng nhắn tin với em là anh chứ không phải nó đâu. Người mua quà cho Bống, chuyển khoản hàng tháng cho em cũng là anh đấy. Giờ nó lại giở mặt, nó đánh anh đây, cái thằng bạn khốn nạn", Thư chết trân khi nghe những thông tin vừa rồi.

Đúng lúc ấy thì anh xuất hiện, lạnh lùng kéo Phát vào trong nhà để giải quyết nội bộ. Anh mắt đỏ hoe chỉ biết xin lỗi Thư. Gã chồng cũ của cô lôi trong túi ra cục tiền đập xuống bàn với cái giọng lè nhè hơi men: "Hạ màn đi thằng bạn đểu, bằng này tiền đã đủ thỏa mãn mày chưa?".

Đêm tân hôn, tôi hốt hoảng khi chồng cũ đập cửa xông vào nhà, ném cục tiền xuống bàn rồi tuyên bố sốc: 'Hạ màn đi, nó là thằng diễn viên anh thuê đấy' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thư như 1 con rối trong tay họ, vừa rồi đã có 1 màn dằng co giữa 2 gã đàn ông si tình. Thì ra 2 người họ chơi với nhau, sau khi biết anh hay mua hàng chỗ Thư Phát đã nảy ý định mượn anh làm người trung gian vì cô quá hận chồng cũ. Ban đầu họ chỉ thỏa thuận sẽ "lật bài" sau khi Thư đã "cắn câu", Phát sẽ xuất hiện và nói anh mới là người đứng sau bấy lâu nay. Ai ngờ, anh bạn kia lại có tình cảm với Thư thật. Anh ta đấu tranh tư tưởng rồi tìm mọi cơ hội để kết hôn với cô, chỉ có vậy anh ta mới "chiến thắng".

"Tao xin lỗi, tao đã từng thú nhận rồi, tao yêu cô ấy thật sự, những tổn thương mày dành cho cô ấy quá lớn. Và sự thật là chỉ có tao mới bù đắp được, mày đừng cố chấp nữa, tiền của mày tao không cần đâu. Tao cần cô ấy và chắc chắn tao sẽ không phản bội cô ấy như mày", người chồng mới chưa cả kịp đăng kí kết hôn của Thư đang khẳng định một cách đầy nghiêm túc.

Phải rồi, anh không giàu, không cho mẹ con cô tiền nhưng mỗi lúc con gái cô đau ốm, người có mặt đầu tiên luôn là anh. Mỗi khi cô cần, người nắm lấy tay cô trấn an "mọi chuyện sẽ ổn thôi" vẫn là anh. Dù động cơ ban đầu của anh có là gì thì bằng trái tim, Thư cũng đã có đáp án chính xác cho riêng mình.

Có những sự bắt đầu là tính toán nhưng thời gian lại giúp người ta hiểu rõ đối phương hơn. Chỉ có chân thành là cảm hóa được mỗi người dù là người vô cảm nhất.

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