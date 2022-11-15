Đêm tân hôn, thấy mẹ chồng thậm thụt cùng chồng ngoài hành lang, tôi lén nghe thì phát hiện sự thật động trời đến nỗi không dám quay lại phòng ngủ

Tâm sự 15/11/2022 23:49

Đã "lỡ một lần đò", tôi đặt hết niềm tin vào cuộc hôn nhân thứ hai này, nào ngờ ông trời vẫn cứ thích "trêu đùa" với số phận tôi như thế.

Tôi đã có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi và chồng cũ đến với nhau hoàn toàn là vì yêu và tự do lựa chọn. Chồng cũ của tôi là người rất lãng mạn. Ở một giai đoạn nào đó, tôi thừa nhận rằng anh ấy thực sự yêu tôi và có thể làm bất cứ điều gì cho tôi.

Chua chát ở chỗ là, anh ấy có thể đối xử ngọt ngào với tôi thì cũng ngọt ngào được với những người phụ nữ khác. Chồng cũ của tôi giống như một gã ngựa hoang mải miết đi gieo giống vậy.  Sau khi chúng tôi kết hôn, hạt giống của anh ấy nở rộ khắp nơi, anh ấy có tận 2 đứa con rơi, mỗi đứa con lại do một người phụ nữ khác, ở một thành phố khác, sinh cho anh ấy. Chưa kể vô số người tình khác nữa.

Lúc đó, tôi yêu rất nhiều. Khi biết chồng ngoại tình, tôi đã từng ảo tưởng đó chỉ là sự xao nhãng nhất thời của anh. Những tưởng tôi sẽ tha thứ cho anh ấy, và sự rộng lượng của tôi sẽ khiến anh ấy thay đổi, nhưng hóa ra cách đối xử đó không ứng được với người đàn ông này. Anh ấy trăng hoa có hệ thống. Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi hoàn toàn bị tổn thương, và cuối cùng tôi lựa chọn ra đi.

Đêm tân hôn, thấy mẹ chồng thậm thụt cùng chồng ngoài hành lang, tôi lén nghe thì phát hiện sự thật động trời đến nỗi không dám quay lại phòng ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi từng nghĩ rằng sau này mình chỉ nên sống độc thân. Nhưng dù sao tôi vẫn còn trẻ. Tôi muốn độc thân nhưng bố mẹ tôi không cho phép. Vì tôi mà bố mẹ cũng tan nát cõi lòng. Tôi không thể chịu được khi thấy bố mẹ lo lắng cho tôi. Lúc đầu hoàn toàn là vì bố mẹ mà tôi đi xem mắt, nhưng không ngờ cuối cùng tôi lại gặp được chồng mình.

Khoảnh khắc nhìn thấy chồng, tôi biết anh ấy là định mệnh của mình. Chồng tôi đẹp trai và có nụ cười đặc biệt quyến rũ. Anh ấy nhà giàu, lại còn trẻ, sự nghiệp thì thành công. Đã vậy anh ấy còn là trai tân, chưa từng kết hôn. Thực lòng mà nói, mọi điều kiện của anh ấy đều quá xuất sắc, trong thâm tâm tôi không nghĩ mình xứng với anh ấy chút nào. Tôi không thể ngờ rằng anh ấy tỏ tình trước. Giữa bao cô gái, anh ấy lại chọn tôi.

Chúng tôi đã yêu nhau. Sau hơn hai tháng quen nhau, anh ấy cầu hôn. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng, hạnh phúc đến quá đột ngột khiến tôi mất cảnh giác. Tôi tìm được người chồng là ước mơ của bao người, ai cũng ghen tị vì may mắn của tôi, thậm chí có người còn nói rằng lần ly hôn đầu tiên của tôi là đúng.

Đêm tân hôn, khi mọi người trong nhà ai đã về phòng đấy, tôi đi vệ sinh trước khi vào ngủ, thì nghe thấy tiếng mẹ chồng thậm thụt với chồng tôi ngoài hành lang: "Con ơi, uống thuốc này đi, đêm bệnh lại tái phát".

Chồng tôi phải uống thuốc? Có chuyện gì không? Hóa ra anh ấy bị động kinh. Không hiểu sao cuộc đời tôi lại khốn khổ như vậy, tôi cứ nghĩ mình đã tìm được chân ái, không ngờ chồng tôi lại có vấn đề về thần kinh.

Khi nghĩ rằng chồng có thể lên cơn bất cứ lúc nào, tôi thực sự sợ hãi. Tôi không dám quay lại phòng ngủ trong đêm tân hôn. Tôi rất lo sợ. Ngay cả khi tôi thích người đàn ông này, tôi vẫn chưa sẵn sàng chịu đựng bệnh tật của anh ấy.

Tôi biết phải làm sao bây giờ? Ở đời, đúng là miếng ngon thì làm gì mà đến lượt mình cơ chứ!

Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình chuyện vợ chồng đêm tân hôn

TIN MỚI NHẤT

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 35 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 35 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 35 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau