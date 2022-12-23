Tôi yêu anh ấy vì tính cách và con người, hơn nữa chồng tôi cũng không để ý đến chuyện tiền bạc của nhà vợ. Đó là điều tôi trân trọng ở chồng. Đám cưới của tôi và chồng được tổ chức vô cùng rình rang. Trong đám cưới bố mẹ tôi trao cho con gái 20 cây vàng đeo trĩu cả cổ, kín hết cả tay. Ai cũng xuýt xoa khen nhà chồng tôi có phúc khi cưới được cô con dâu có điều kiện như tôi. Không phải nhà tôi khoe của đâu, bởi vì còn khách khứa và những người bạn làm ăn với gia đình tôi nhìn vào, không làm thế cũng không được.

Tôi và chồng kết hôn sau hơn 1 năm yêu nhau. Công bằng mà nói gia đình tôi có điều kiện hơn nhà chồng khá nhiều. Nhà tôi mấy đời làm ăn kinh doanh, đã xây dựng được một cơ ngơi nhiều người ngưỡng mộ. Bố mẹ chồng tôi chỉ là là công nhân viên chức về hưu, cuộc sống tạm gọi là đủ ăn đủ mặc.

Sau 1 ngày mệt nhoài vì đám tiệc, vừa đóng cửa định đi nghỉ ngơi thì mẹ chồng tôi gõ cửa. Lúc ấy tôi đã đoán được phần nào mục đích của mẹ chồng. Y như rằng, bà cười bảo: “Con đưa số vàng hôm nay đây mẹ cất cho. Hai vợ chồng trẻ vừa lấy nhau giữ số tiền lớn như thế làm sao được. Nhỡ hai đứa lại tiêu pha linh tinh hoặc đầu tư vào những chỗ không khả thi. Cứ đưa đây mẹ cầm cho, khi nào cần thì mẹ lại đưa trả lại”.

Dưới chồng tôi còn một cậu em trai nữa nên tôi với anh đã xác định sau này chúng tôi sẽ ra ở riêng. Có điều vừa cưới xong nếu xin ra ngay thì cũng không ổn. Vì thế phòng tân hôn của chúng tôi vẫn ở nhà chồng.

Nếu đã xác định sẽ trả lại vàng cho con dâu thì tự dưng bà đòi giữ hộ làm gì. Chúng tôi đều trưởng thành cả rồi chứ có phải trẻ con đâu mà không biết quản lý tiền của mình. Tôi nghe xong liền mỉm cười: “Vàng con vứt hết vào thùng rác rồi, mẹ vào mà lấy”.

Mẹ chồng kinh hãi vội gạt tôi ra, lao vào thùng rác ở góc phòng kiểm tra. Khi thật sự thấy số vàng tôi đeo trong lễ cưới hôm nay đều nằm gọn lỏn trong thùng rác, bà lắp bắp run rẩy không nói nên lời. Nhưng có lẽ bà cũng nhận ra điều khác thường, bởi chẳng có ai ném vàng vào thùng rác cả. Bà hỏi tôi chuyện này là thế nào, tôi bảo số vàng ấy đều là hàng giả hết.

Mẹ chồng quắc mắt chỉ vào tôi hỏi có phải nhà tôi đã phá sản rồi nên mới trao vàng giả cho con gái hay không. Tôi cười tươi rói đáp lại:

- Nhà con vẫn ăn nên làm ra mẹ ạ. Có điều bố mẹ con biết thể nào con cũng có người nhòm ngó số vàng ấy nên mới trao vàng giả để cho mọi người nhìn vào thôi. Chứ của hồi môn bố mẹ cho con vẫn là tiền mặt và ở trong ngân hàng hàng. Mảnh đất ông bà cho cũng đã sang tên cho con nhưng tất cả chỉ mình con đứng tên thôi. Nếu chồng tử tế thì con còn cho đứng tên chung, nếu không thì cũng từng hòng lợi dụng tiền bạc của con!

Ảnh minh họa: Internet

Thú thật lúc ấy chồng say rượu ngủ tít, không nghe được câu chuyện nên tôi mới dám nói gay gắt như vậy với mẹ chồng. Tôi muốn cảnh cáo bà ngay từ đầu, đừng tưởng tôi hiền lành, dễ bắt nạt.

Đêm ấy khi mẹ chồng tức tối rời khỏi phòng tôi nhưng từ hôm sau trở đi, bà lại đối xử với tôi rất hòa ái. Có lẽ bà hiểu trên đời này chẳng có ai là người ngu ngốc cả. Muốn người khác đối tốt với mình thì bản thân mình cũng phải đối tốt với họ. Mẹ chồng có lòng tất nhiên tôi cũng sẽ là một cô con dâu tốt để chồng tôi được vui lòng và gia đình thuận hòa.

Đấy chị em ạ, đối phó với mẹ chồng là mình cứ phải cứng đúng không? Kẻo mẹ chồng vừa được được được gói mang về rồi mà vẫn chửi mình như hát hay thì dở lắm!