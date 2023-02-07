Đêm tân hôn, đang háo hức 'động phòng' dưới ánh đèn mờ ảo, tôi chợt lạnh người khi nhìn vết lạ dưới lớp áo của chồng

Tâm sự 07/02/2023 05:26

Đêm tân hôn cuối cùng cũng đã đến trong sự háo hức, chờ đợi của tôi. Khi anh trút bỏ tấm áo trên người, qua ánh đèn mờ, tôi thất kinh khi thấy loạt vết cào, cắn trên ngực Huy.

Tôi với Huy quen nhau từ khi còn học ở trường đại học. Đến nay, chúng tôi đã yêu nhau được hơn 2 năm và chuẩn bị làm đám cưới. Trong thời gian yêu nhau, tôi cũng từng bắt gặp anh ấy nhắn tin đong đưa, cưa cẩm những cô gái khác. Nhưng anh lại bao biện rằng đó chỉ là vui chơi, bông đùa chứ anh chỉ nghiêm túc với một mình tôi. Hễ tôi nói lời chia tay, anh lại lạy lụt, cầu xin rồi nói lời ngon tiếng ngọt khiến tôi mềm lòng.

Chính vì thế, trong 2 năm qua, dù hờn giận, phát hiện người yêu không chung thủy rồi chia tay không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể chia tay Huy một cách dứt khoát. Giờ thì chúng tôi đã chuẩn bị thành vợ, thành chồng.

Để chuẩn bị cho đám cưới, nhờ sự hỗ trợ từ 2 gia đình, tôi và Huy đã mua được 1 căn hộ 60m2 khá đẹp. Chúng tôi đã chuyển đến đây sống cùng nhau trước đám cưới. Ảnh cưới đã được chụp, nhẫn cưới cũng được mua và căn hộ chúng tôi mới mua cũng được dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp. Tiệc cưới đã được đặt sẵn, khách khứa đã mời. Tôi với Huy rất vui mừng chờ đợi ngày trọng đại.

Đêm tân hôn, đang háo hức 'động phòng' dưới ánh đèn mờ ảo, tôi chợt lạnh người khi nhìn vết lạ dưới lớp áo của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mấy ngày nay, tôi để ý thấy Huy luôn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo đang cố làm nốt việc trước khi nghỉ cưới. Tôi đòi xem điện thoại thì anh không đưa và còn nói: “Sắp cưới đến nơi rồi em còn bày đặt ghen tuông vớ vẩn.”

Không những thế, tôi thấy anh đột nhiên lạnh nhạt, xao nhãng chuyện gối chăn. Tối đến, nằm bên cạnh anh, tôi thấy rạo rực, bứt rứt không thể chịu được nhưng Huy mượn cớ mệt, buồn ngủ nên chỉ ôm hôn tôi chứ không đáp ứng chuyện ấy.

Tôi đã nói thẳng ra hoặc cố tình mời gọi thì anh từ chối rồi mượn cớ muốn “để dành” để có được đêm tân hôn nồng nàn, mê đắm. Thấy Huy nói cũng có lý nên tôi chấp nhận chịu “nhịn”.

Đêm tân hôn cuối cùng cũng đã đến trong sự háo hức, chờ đợi của tôi. Khi anh trút bỏ tấm áo trên người, qua ánh đèn mờ, tôi thất kinh khi thấy loạt vết cào, cắn trên ngực Huy.

“Cái gì? Cái gì đây anh? Con nào đã cào anh thành thế này?, tôi gào lên.

Đêm tân hôn, đang háo hức 'động phòng' dưới ánh đèn mờ ảo, tôi chợt lạnh người khi nhìn vết lạ dưới lớp áo của chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đầu, Huy quanh co chối cãi đủ kiểu nhưng tôi vẫn không tin. Cuối cùng, tôi thấy trên màn hình của Huy báo tin nhắn. Tôi điên tiết giằng lấy điện thoại, dọa bỏ về nhà để ngay trong đêm thì Huy mới quỳ sụp xuống và thú nhận rằng vài ngày trước khi cưới, Nguyệt - người yêu cũ của anh đã tìm đến và muốn anh “tri ân” một đêm cuối rồi “đoạn tình” trước khi anh lấy vợ.

Nào ngờ trong lúc yêu đương cuồng nhiệt, Nguyệt không kiểm soát được mình nên đã cào, cắn anh đến chảy máu ở lưng và ngực. Đó cũng chính là lý do khiến anh không dám gần gũi tôi trong thời gian trước khi cưới. Nhìn những vết thương trên ngực chồng, tôi khóc suốt đêm đó.

Mấy ngày nay, tôi buồn giận, chẳng nói gì với chồng. Huy xin lỗi, thề thốt với tôi nhiều điều. Anh nói sau đêm đó anh và Nguyệt đã “đoạn tình”, anh sẽ không bao giờ gặp gỡ, liên lạc gì với cô ta nữa.

Nhưng liệu tôi có thể tin Huy hay không? Phải chăng tôi đã sai lầm khi ngay từ đầu không nghe lời khuyên can từ bố mẹ?

Tò mò xem ảnh người cũ của bạn trai, tôi điếng người khi thấy một hình ảnh quá đỗi quen thuộc

Tò mò xem ảnh người cũ của bạn trai, tôi điếng người khi thấy một hình ảnh quá đỗi quen thuộc

Hôm trước, tôi lấy điện thoại anh chụp ảnh 2 đứa rồi cài làm hình nền cho máy của anh luôn. Chụp xong, tôi mở xem lại những bức ảnh cũ trong album ảnh.

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