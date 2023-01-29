Đêm tân hôn cô vợ quá thành thục chuyện chăn gối khiến tôi e ngại, cứ cảm giác bị lừa

Đêm tân hôn ấy tôi vô cùng hồi hộp, tôi nghĩ về em, về những nghi vấn trong lòng tôi. Chúng tôi có những giây phút vui vẻ bên nhau và em thực sự là một cô gái trong trắng.

Tôi và em yêu nhau được khoảng 2 năm thì tính đến chuyện cưới xin. Ngày em và tôi về ra mắt gia đình, bố mẹ đôi bên đều rất yêu quý chúng tôi. Ngần ấy thời gian chúng tôi trao cho nhau tình yêu nhưng mỗi lần tôi đả động đến chuyện ấy, em đều khước từ. Em luôn nói em là người phụ nữ truyền thống, muốn giữ bản thân mình đến tận ngày tân hôn nên trước cưới 1 ngày, em cũng không cho tôi động vào. Tôi trân trọng em cũng tôn thờ em nhưng cách em từ chối tôi dù sát ngầy cưới làm tôi có chút buồn. Nếu đã xác định cưới nhau rồi, cũng ăn hỏi xong rồi thì có gì đâu mà ái ngại mà giữ gìn nữa. Em sợ chưa có gì chắc chắn mà không dám trao thân cho tôi thì lại là một lẽ khác, đằng này. Lại nghe vài người bạn nói em làm như vậy chắc có vấn đề nên tôi hơi hoang mang. Tôi tự hỏi lòng mình liệu rằng có phải em đang lừa dối tôi, hay là em đã không còn trong trắng...

Ảnh minh họa: Internet Đêm tân hôn ấy tôi vô cùng hồi hộp, tôi nghĩ về em, về những nghi vấn trong lòng tôi. Chúng tôi có những giây phút vui vẻ bên nhau và em thực sự là một cô gái trong trắng. Nhưng tôi lại không hề tự hào, không hề vui như mình nghĩ mà tôi đang hoang mang tột độ về những gì em thể hiện. Một cô gái trong sáng, chưa từng qua đêm với ai tại sao lại có thể thành thục và am hiểu chuyện ấy, cũng bạo dạn như vậy. Lòng tôi chồng chất âu lo và hoài nghi, thậm chí có lúc run rẩy và sợ hãi vì nghĩ em lừa dối mình. Nếu em có thể làm ra cái việc lừa dối tôi như thế thì hả chẳng phải em không chân tình với tôi? Người ta bảo, phụ nữ sau khi đã trao đi đời con gái vẫn có thể "vá víu" được và tôi bắt đầu nghĩ đến trường hợp đó. Liệu có phải em cũng làm như vậy để lừa tôi? Vì trong mắt bạn bè, tôi là một gã cực kì xuất sắc, giỏi giang, kiếm nhiều tiền, gia đình giàu có, tôi có mọi thứ và cả sự ngoan ngoãn của đàn ông. Vậy có thể em đang cố lừa dối để có được tôi chứ không thực lòng yêu tôi như em nói?

Ảnh minh họa: Internet Đầu tôi như muốn nổ tung sau đêm tân hôn định mệnh ấy. Cũng từ hôm đó, tôi thực sự còn sợ gần gũi em, sợ đối diện với em rồi lúc bên em tôi lại đặt ra trăm nghìn câu hỏi. Liệu có nên hỏi thẳng em về vấn đề này hay cứ mặc nhiên là không có chuyện gì xảy ra? Chỉ là tôi không thể nào yên trong tâm được. Dù không phải là gã lạc hậu, quá quan trọng chuyện trinh tiết nhưng sự lừa dối là quan trọng đối với tôi. Tôi không chấp nhận người con gái dùng thủ đoạn đến với tôi vì tiền, càng sợ rằng hôn nhân lừa dối nhau sẽ không hạnh phúc. Bây giờ tôi đang hoang mang vô độ và không biết phải làm sao...

Đêm tân hôn, vợ bạo gan gọi cả mẹ chồng thông báo một loạt điều khoản khiến cả nhà náo loạn Đám cưới diễn ra theo đúng yêu cầu của vợ tôi. Vì bụng cô ấy đã hơi nhô lên nên chúng tôi phải bỏ 5 triệu để may váy cưới theo đúng số đo vòng bụng. Rồi tiền mừng cưới của bạn bè, dòng họ, vợ tôi đều gom và giữ hết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dem-tan-hon-co-vo-qua-thanh-thuc-chuyen-chan-goi-khien-toi-e-ngai-cu-cam-giac-bi-lua-545189.html