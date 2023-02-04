Đêm tân hôn cố tình chuốc say vợ rồi lặng lẽ núp dưới gầm giường đợi người đàn ông đó xuất hiện

Đêm tân hôn, cái đêm mà mọi đôi vợ chồng trẻ mong đợi nhất cũng đến. Đây là lần đầu tiên cả Hoa và Sơn tiếp xúc gần nhau như thế nên khó tránh khỏi sự ngượng ngùng. Sơn lại gần Hoa, tay cầm theo hai ly rượu.

Sơn đột ngột cầu hôn khiến Hoa chết sững thay vì vui mừng. Hoa yêu thầm Sơn đã lâu. Sơn biết tình cảm ấy của Hoa nhưng không hề đáp lại. Sơn nói Sơn chỉ coi Hoa là một người tri kỉ không hơn không kém. Nghe những lời đó của Sơn, tim Hoa như nghẹn lại, nước mắt cứ thế chảy ra. Hóa ra Hoa không hề yêu đơn phương. Sơn chính xác là có yêu Hoa, chỉ là Sơn nhút nhát không dám thổ lộ ra mà thôi. Nhanh chóng, Hoa gật đầu làm vợ Sơn. Hoa tất bật chuẩn bị cho đám cưới, ảnh ọt các kiểu. Nhìn Sơn vui ra mặt, Hoa lại càng thêm háo hức. Ai cũng mừng cho Hoa vì cuối cùng, tình yêu của Hoa cũng đã đơm được trái ngọt. Gia đình hai bên đều có điều kiện nên Hoa và Sơn sẽ dọn ra nhà riêng để sinh sống luôn. Tự tay trang trí căn phòng tân hôn cho mình là lòng Hoa ngập tràn hạnh phúc. Tưởng tượng ra đếm tân hôn sẽ thật ngọt ngào, lãng mạn mà Hoa cứ cười khúc khích vì ngượng ngùng.

Ảnh minh họa: Internet Rồi ngày cưới cũng đến. Diện chiếc váy cưới trắng tinh khôi cùng Sơn tiến vào lễ đường mà nụ cười không thể đóng lại trên môi Hoa. Cả Sơn cũng vậy. Mọi người không ngớt lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Nhất là họ hàng nhà Sơn, ai cũng sớm mong Sơn sớm sinh quý tử cho bố mẹ vì Sơn là con trai duy nhất của họ, là trưởng tộc của cả một dòng họ lớn. Hoa nghe xong mà thấy lỗ tai cứ lùng bùng. Hạnh phúc xen lẫn với sự trách nhiệm khiến Hoa thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Chỉ có điều, trong lúc đi chúc rượu từng bàn, Hoa vô tình chạm phải ánh mắt đỏ hoe, đẫm nước của một người con trai. Nhưng thôi kệ, đó cũng chẳng phải là trách nhiệm của Hoa nên Hoa nhanh chóng bỏ qua nó. Đêm tân hôn, cái đêm mà mọi đôi vợ chồng trẻ mong đợi nhất cũng đến. Đây là lần đầu tiên cả Hoa và Sơn tiếp xúc gần nhau như thế nên khó tránh khỏi sự ngượng ngùng. Sơn lại gần Hoa, tay cầm theo hai ly rượu. Hoa không ngờ Sơn lại lãng mạn đến thế. Rượu nhẹ nên Sơn muốn Hoa uống một hơi cạn hết. Hoa nghe lời, nhưng sau đó, Hoa thấy buồn ngủ khủng khiếp và không còn nhớ bất cứ điều gì nữa.

Đỡ Hoa xuống giường, yên tâm vì ly rượu có thuốc mê kia sẽ chẳng thể khiến Hoa tỉnh luôn được. Sơn mỉm cười vì kế hoạch của mình đã thành công bước đầu. Nhìn Hoa mê man, Sơn lí nhí câu xin lỗi: - Anh không muốn làm thế này với em đâu. Nhưng bố mẹ thúc ép anh lấy vợ quá! Mà chuyện giới tính thật của mình, anh không thể nói ra được nên đành dùng em làm con tốt thế thân vậy. Chỉ cần qua đêm nay, em có thai thì nhiệm vụ của anh với gia đình được hoàn thành. Khi ấy anh sẽ trả tự do cho em. Anh sẽ không để em phải thiệt thòi đâu. Ảnh minh họa: Internet Sơn dứt lời thì nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Giọng đàn ông ồm ồm vang lên ở đầu dây bên kia khiến Sơn thấy an tâm. Nhanh chóng, Sơn chui xuống gầm giường đợi gã đó đến. Em họ Sơn, cái gã sẽ giúp Sơn cho Hoa một đứa con, giúp Sơn hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm với dòng họ. Sơn vẫn phải theo dõi tình hình vì sợ Hoa bất ngờ tỉnh dậy nhưng sợ cậu em không được tự nhiên nên chỉ còn cách chui xuống gầm giường. Nằm yên vị dưới gầm giường, Sơn bất giác tự phỉ nhổ bản thân mình vì thấy mình thật bệnh hoạn. Sơn cũng lo sợ lắm nếu Hoa phát hiện chuyện này. Nhưng đôi mắt ngấn nước của Quang, người Sơn yêu nhìn Sơn trong đám cưới cứ ám ảnh Sơn, buộc Sơn phải đưa ra hạ sách này. Cho dù kết quả có ra sao thì đây cũng là một bi kịch không lối thoát cho những người trong cuộc.

Mừng rớt nước mắt vì vợ hạ sinh quý tử, định bế con lên cưng nựng thì cô ấy bỗng buột miệng nói 1 câu khiến tôi điếng người Khi chúng tôi làm đám cưới thì vợ đã mang thai 2 tháng. Tậu trâu được cả nghé khiến bố mẹ tôi mừng rỡ lắm. Tôi thì khỏi nói, vợ muốn gì tôi cũng chiều theo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dem-tan-hon-co-tinh-chuoc-say-vo-roi-lang-le-nup-duoi-gam-giuong-doi-nguoi-dan-ong-do-xuat-hien-550943.html