Đêm tân hôn, chuẩn bị “ân ái” thì chồng phát hiện quà cưới mà người yêu cũ tặng tôi, nhìn thấy món đồ bên trong, anh làm một hành động khiến tôi điếng người

Tôi với Thành là mối tình đầu của nhau, hiện tại anh ấy chưa có bạn gái, còn tôi mới cưới chồng.

Tôi với Thành là mối tình đầu của nhau, hiện tại anh ấy chưa có bạn gái, còn tôi mới cưới chồng. Năm vừa rồi, Thành đột ngột liên lạc với tôi, mỗi lần gọi điện đều nói khi nào cưới mời anh ấy. Tôi nghĩ bây giờ cả 2 là bạn bè của nhau, mời dự cưới cũng không sao. Thế nên, trước ngày cưới, tôi gửi thiệp mời đến bạn trai cũ. Nào ngờ sự vô tư của tôi đã khiến cho tình cảm vợ chồng bị rạn nứt.

Vào ngày cưới của chúng tôi, mọi người lần lượt lên trao quà, người thì nhẫn, tiền, dây chuyền. Đến lượt Thành lên trao thì tặng 1 chiếc lắc vàng khá đẹp. Sau đó anh hát một bài hát nói về mối tình đầu chia ly đầy luyến tiếc khiến cả hội trường bàn tán to nhỏ. Tôi thấy ngượng vô cùng, chỉ muốn Thành dừng hát và bước ra khỏi hội trường. Quay qua nhìn mặt chồng, anh ấy cau mày, tay nắm chặt lại mà tôi thêm lo. Nếu biết trước Thành sẽ đến phá đám cưới thế này, tôi đã không mời.

Ảnh minh họa: Internet Sau khi khách về hết, chồng kéo tôi vào phòng và bắt tôi giao chiếc lắc của Thành cho anh ấy. Thấy chồng đang nóng giận, tôi không đưa mà hỏi anh bị sao vậy. Tôi giải thích với chồng là giữa tôi với Thành chỉ là bạn bè, việc gì anh phải suy nghĩ nhiều cho nặng đầu. Chồng biết tôi không còn chút tình cảm nào với Thành nhưng bạn trai cũ vẫn còn vương vấn tình xưa nghĩa cũ. Vậy nên anh muốn trả lại chiếc lắc cho Thành để tuyên bố giữa 2 người không còn dính dáng gì với nhau nữa. Tôi nói người ta có tình cảm với mình sao mà cản được, còn chiếc lắc chỉ là một món quà như bao món quà người khác tặng trong đám cưới. Anh không nghe lời giải thích của tôi mà giật chiếc lắc trên tay tôi và yêu cầu đưa số điện thoại của Thành để gọi trả lại quà. Tôi không cho số điện thoại thì chồng cáu lên mắng vợ là còn lưu luyến với người cũ nên mới muốn giữ lại vật đó. Chỉ vì chiếc lắc mà chúng tôi chưa có đêm tân hôn, vợ chồng giận nhau cả tuần nay. Theo mọi người tôi phải khuyên chồng làm sao để anh bỏ qua việc này đây?

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