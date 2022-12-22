Đêm tân hôn chồng bất ngờ đưa thẻ ngân hàng, lúc kiểm tra số dư tôi đờ đẫn như 'người mất hồn', không tin vào mắt mình

Tâm sự 22/12/2022 23:45

Don dẹp xong xuôi cũng đã 10 giờ tối. Tôi định đi tắm rồi lăn ra ngủ một giấc cho đỡ mệt thì Khánh lại kéo tôi lại, đưa ra tấm thẻ ngân hàng.

Năm nay tôi đã 28 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai. Thực ra tôi cũng từng có một mối tình 5 năm từ hồi học cấp 3, nhưng sau đó tôi bị gã ta “đá” với lý do nhạt nhẽo “chúng ta không hợp nhau”. 

Khánh – một khách hàng “béo bở” của tôi, nhưng từng giày vò tôi tới mức khiến tôi suýt mất việc. Tuy nhiên sau một thời gian tiếp xúc, tôi phát hiện anh ta cũng là một kẻ từng bị tổn thương tình cảm như tôi. Anh ta có một đời vợ rồi, nhưng cuối cùng bị vợ vơ vét hết tiền bạc rồi cao chạy xa bay với nhân tình. Có lẽ vì hoàn cảnh khá giống nhau mà hai trái tim bị tổn thương dần xích lại gần nhau.

Yêu nhau gần một năm tôi dẫn anh về ra mắt gia đình. Anh là người đàn ông tốt, là một giám đốc công ty nhưng bố mẹ tôi lại phản đối kịch liệt bởi anh hơn tôi 13 tuổi, là trai có một đời vợ còn tôi lại chưa từng gả chồng. Nhưng vì tôi đã có thai đứa con của Khánh nên sau cùng bố mẹ tôi đành đồng ý mối hôn sự này.

 

Mặt khác, bố mẹ anh cũng không ưa tôi, họ cho rằng tôi đến với anh chỉ vì tiền. Để chứng minh tôi yêu anh thật lòng, tôi thậm chí còn không đòi tiền sính lễ. Đám cưới chỉ mời một vài người bạn bè thân thiết, họ hàng tới tham dự. Tối hôm đó, mẹ chồng còn quá quắt hơn khi bắt tôi phải giao tài khoản ngân hàng của tôi cho bà giữ.

Tôi tức lắm, sao bà lại có yêu cầu vô lý như vậy chứ? Quay sang nhìn chồng nhưng anh lại không nói gì nên tôi đành nuốt cục tức này xuống, ngoan ngoãn giao thẻ ngân hàng cho mẹ chồng. Nói thật, nhìn bà nhét tấm thẻ vào túi quần, giây phút đó tôi chỉ muốn lật tung cả cái bàn lên thôi, nhưng suy cho cùng có lẽ vì bị con dâu cũ lừa gạt nên giờ bà mới làm vậy với tôi. 

Đêm tân hôn chồng bất ngờ đưa thẻ ngân hàng, lúc kiểm tra số dư tôi đờ đẫn như 'người mất hồn', không tin vào mắt mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Don dẹp xong xuôi cũng đã 10 giờ tối. Tôi định đi tắm rồi lăn ra ngủ một giấc cho đỡ mệt thì Khánh lại kéo tôi lại, đưa ra tấm thẻ ngân hàng rồi nói: Em cầm lấy tấm thẻ này mà chi tiêu, thích mua gì cứ mua nhé. Mật khẩu là ngày sinh của em.

Chắc anh biết vợ bị mẹ lấy mất thẻ ngân hàng nên muốn bù đắp ấy mà, vì vậy tôi vui vẻ nhận lấy. Người ta nói đàn ông cho bạn bao nhiêu tiền chứng tỏ trong lòng anh ta bạn quan trọng bấy nhiêu, nên tôi rất mong biết được số dư trong thẻ là bao nhiêu để xem trong lòng chồng bản thân quan trọng như thế nào.

Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được. Trời vừa tờ mờ sáng tôi đã dậy đi mua đồ ăn sáng vì đói bụng, nhân tiện kiểm tra số dư trong thẻ luôn. Khi nhìn thấy số dư 50 tỷ đồng hiện trên màn hình, tôi choáng váng ngay tại chỗ. Không tin nổi vào mắt mình, tôi còn chụp ảnh lại và gửi cho mẹ, nhờ mẹ đếm hộ tôi số 0 hiện trên đó. Sau vài lần xác nhận trong thẻ có đúng 50 tỷ đồng, tôi chạy về nhà đánh thức Khánh đang ngủ say và hỏi anh chuyện gì đã xảy ra với thẻ ngân hàng này.

- Thực ra hôm qua là mẹ cố tình thử em đấy. Mẹ sợ em cũng giống như vợ cũ của anh là kẻ tham tiền. Ban đầu anh không đồng ý với cách này nhưng vì mẹ dọa sẽ không cho chúng ta kết hôn nên anh đành phải hợp tác cùng mẹ. Mọi việc em làm đã chứng minh được tất cả, nên anh đã giao toàn bộ tiền tiết kiệm cho em giữ. Mà thực ra, trong đó có tới 2 tỷ là tiền mẹ mừng cưới chúng ta đấy.

Khi biết đó là phép thử của chồng và mẹ chồng, lòng tôi nặng trĩu vì cảm thấy mình không được tin tưởng. Nhưng dù sao mối nghi ngờ đó đã được hóa giải, anh cũng an tâm giao hết tiền cho tôi quản lý rồi, tin rằng sau này chúng tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc thôi đúng không?

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