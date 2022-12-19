Đêm tân hôn, chăn gối còn chưa kịp ấm thì tôi đã bẽ bàng khi vô tình phát hiện bí mật động trời của chồng

Khi chúng tôi cảm thấy thực sự chín chắn, quyết tâm muốn chung sống bên nhau trọn đời, tôi và bạn trai đã về xin phép gia đình hai bên cho làm đám cưới. Thật vui là gia đình nhà tôi và anh ấy rất ủng hộ, mong chuyện hôn sự của chúng tôi từ lâu.

Tôi năm nay 25 tuổi, vừa kết hôn cách đây một tuần. Trước khi cưới, tôi đã có khoảng thời gian thực sự say đắm trong tình yêu với người đàn ông mà tôi từng ao ước có đã trở thành hiện thực. Bạn trai hơn tôi 2 tuổi, công việc ổn định, thu nhập cao, đẹp trai và rất ga lăng nữa…

Từ lúc về nhà, anh ấy gọi điện cho nhiều người, chia sẻ niềm vui trong ngày cưới, tiếc nuối khi không gặp được những người vắng mặt… Tôi cũng bận giúp mẹ chồng mấy việc nên không để ý, chỉ có chồng tôi trong phòng một mình nhắn tin, gọi điện cho bạn bè.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra dù không thực sự hoành tráng, song cũng đầy đủ lễ nghĩa, tiệc cưới đàng hoàng. Ngày cưới, tôi rất hạnh phúc khi đón nhận nhiều lời chúc tụng, quà mừng từ người thân, bạn bè. Ai cũng tấm tắc khen vợ chồng tôi xứng đôi, trai tài - gái sắc. Hôn lễ được cử hành tại trung tâm tiệc cưới, kết thúc hôn lễ tôi trở về nhà chồng luôn nên cũng đỡ mệt. Còn chồng tôi thì do vui quá, uống nhiều nên bị say.

Xong hết việc nhà, tôi đi tắm và hồi hộp cho đêm tân hôn, những tưởng hai vợ chồng thực sự hạnh phúc và sớm có con như mong muốn của gia đình hai bên. Nhưng chồng tôi vì quá say, nên đã ngủ từ lúc nào rồi. Tôi phải cố gắng thay quần áo cho anh ấy, lau qua mặt mũi, chân tay cho anh ấy ngủ ngon giấc. Đêm tân hôn tôi khó ngủ được phần vì lo cho sức khỏe của chồng, phần vì hơi thở của anh ấy nồng nặc mùi rượu, rất khó chịu.

Nửa đêm, tôi thấy có vài tin nhắn đến điện thoại của chồng. Tôi vốn không tò mò, nhưng cũng muốn xem ai nhắn đến, nhỡ đâu có việc quan trọng, hoặc ai đó nhắn chúc mừng đám cưới, nếu không trả lời thì cũng hơi mất lịch sự. Tôi mở được mật khẩu vì trong lúc đám cưới, chồng tôi có mở điện thoại ra để gọi điện, tôi tình cờ biết được, anh ấy lấy ngày sinh của mình làm mật khẩu.

Mở tin nhắn ra đọc, tôi thực sự thấy sốc khi đọc nội dung mà ai đó nhắn cho chồng tôi: "Thôi anh đừng buồn nữa, từ hôm nay anh đã có vợ. Điều này tốt cho anh và thỏa lòng mong đợi của gia đình. Hai mẹ con em cảm ơn anh rất nhiều đã yêu thương và quan tâm trong thời gian qua. Từ giờ chúng mình sẽ ít gặp nhau hơn, nên em sẽ bù đắp cho anh thật nhiều".

Hóa ra, chồng tôi từ lúc yêu tôi đã có mối quan hệ yêu đương người khác rồi. Tôi đoán đó là một người đã ly hôn, hoặc đang làm mẹ đơn thân. Tôi tin tưởng anh ấy nên mới kết hôn, giờ đây lại biết được sự thật nghiệt ngã như vậy. Tôi rất sốc, định gọi chồng dậy để hỏi cho ra nhẽ, nhưng chồng quá say, mà làm thế cũng ích gì khi tận mắt tôi đọc được nhiều tin nhắn yêu đương giữa chồng và người khác.

Cả đêm tân hôn tôi không tài nào chợp mắt nổi, sáng hôm sau tôi lấy ly do bị ốm nên về nhà bố mẹ đẻ ở từ hôm đó đến nay. Chồng tôi liên tục gọi điện, nhắn tin, đến xin lỗi và đón tôi về nhưng tôi không đồng ý. Mới cưới nhau được 1 tuần, tôi đã không muốn tiếp tục hôn nhân nữa. Tôi có nên tha thứ cho chồng, hay ly hôn để cứu vãn cuộc đời mình càng sớm càng tốt?