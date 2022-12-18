Đêm nào vợ cũng sang phòng cô giúp việc rồi khóa trái cửa, một lần đập cửa tìm vợ tôi bàng hoàng với cảnh tượng khi cô ấy bước ra

Khi quyết định kết hôn, Nhi bảo sẽ đưa Thảo - cô giúp việc về sống cùng, tiếp tục để Thảo làm giúp việc cho chúng tôi. Tôi chẳng có ý kiến gì, vì biết Nhi bận lắm, thời gian đâu mà cơm nước, dọn dẹp. Tốt nhất vẫn là thuê người thì hơn!

Tôi quen vợ qua mai mối. Lúc ấy tôi đã 35 còn Nhi 32, đều quá lứa lỡ thì cả rồi. Tôi thì ưng vợ ngay từ buổi gặp đầu tiên. Người phụ nữ xinh đẹp, có học thức, công việc đàng hoàng như cô ấy lại còn sót lại để tôi “hốt” được. Nhi đã tự mua được nhà riêng sau nhiều năm đi làm. Vì công việc bận rộn, cô ấy thuê 1 cô gái trẻ làm osin.

Thấy thái độ ghét bỏ, bài xích của vợ, tôi cũng mất hết cả hứng thú. Sau đó Nhi viện cớ dạo này bận dự án, toàn nửa đêm mới trở về phòng, quay lưng lại với chồng mà ngủ. Chuyện ấy của vợ chồng tôi theo đó bị "đóng băng" hoàn toàn.

Cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi coi như êm ả. Ngoài 2 vấn đề khiến tôi khá băn khoăn, lại đều là chuyện tế nhị cả. Thứ nhất, Nhi rất nhạt nhẽo trong chuyện chăn gối. Tôi đòi chán chê cô ấy mới “cho” 1 lần với vẻ miễn cưỡng, chỉ muốn nhanh chóng xong việc.

Chuyện thứ hai, đó là về cô giúp việc. Nhiều hôm, tôi ngủ được 1 giấc dậy đi toilet hoặc ra bếp lấy nước uống. Lúc đi ngang qua cửa phòng Thảo, tôi có lần liền nghe được những âm thanh nhạy cảm phát ra từ bên trong. 1,2 lần còn có thể coi là trùng hợp, nhiều lần quá tôi cũng đâm khó hiểu và nghi ngờ.

Cho đến cái tối định mệnh đó. 1h đêm, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mẹ vợ hốt hoảng gọi cho tôi, nói bố vợ đột nhiên ngất xỉu phải vào viện cấp cứu. Có điều bà gọi cho Nhi mà vợ tôi không nghe máy. Nhi vẫn ở phòng làm việc, tại sao lại không nhấc máy nhỉ?

Tôi ra ngoài tìm cô ấy. Gõ cửa phòng làm việc chẳng thấy ai trả lời. Nghĩ thế nào tôi lại vòng đến phòng Thảo, nằm ở mãi góc khuất của căn nhà. Một lần nữa tôi nghe được tiếng động nhạy cảm từ trong đó phát ra. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi giơ tay đập mạnh cánh cửa. Cửa chốt trong và phải đến 5 phút sau Thảo mới xuất hiện, không ngoài dự đoán vợ tôi cũng ở trong đó. Dù họ đang mặc quần áo chỉnh tề nhưng mọi chi tiết đều nói lên rằng, mối quan hệ giữa họ là không bình thường! Vậy ra Nhi ở đây và quên mang điện thoại theo, nghĩ đêm hôm rồi chẳng ai gọi làm gì.

Sau khi cùng Nhi đi thăm bố vợ về, tôi yêu cầu ở cô ấy 1 lời giải thích. Chẳng thể giấu nổi nữa, Nhi đành nói thật. Cô ấy thực sự là người đồng tính. Thảo là người tình của cô ấy mấy năm nay!

Sự thật đó hoàn toàn ăn khớp với những khác lạ ở Nhi từ khi chúng tôi còn quen biết đến nay. Tôi đau đớn lắm chứ, bị mang ra làm bình phong cho mối quan hệ của cô ấy. Quá đáng hơn, Nhi còn dắt cả người tình về nhà chung sống một cách ngang nhiên!



Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, cô ấy còn bảo tôi hãy cứ sống như này đi. Cô ấy sẽ chuyển Thảo ra ngoài. Rồi sinh cho tôi 1,2 đứa con, chúng tôi làm bạn với nhau để nuôi dạy con. Còn lại mỗi người tự do yêu đương, cặp kè với ai thì tùy. Cô ấy có điều kiện kinh tế, sống như thế tôi cũng được thoải mái, còn hơn là lấy vợ nhưng phải nai lưng lo cho cả nhà, mà chắc gì vợ đã đối xử tốt với tôi. Tôi tất nhiên giận cô ấy. Nhưng lại thấy cô ấy nói có phần đúng. Lấy người khác chắc gì cuộc sống đã tốt đẹp hơn chứ? Tôi có nên đáp ứng lời đề nghị của Nhi hay không?