Đêm muộn, chồng bất ngờ đưa cô gái say rượu về nhà, đến khi tỉnh dậy cô ta bỗng cầu xin giúp một việc mà nghe xong tôi méo mặt

Tôi khó chịu hỏi ai đấy? Chồng tươi cười nói là trên đoạn đường về, thấy cô gái say rượu nằm vật trên đường, nhìn tội quá nên giúp. Anh khẳng định không quen biết, không bồ bịch gì với cô gái đó.

2 tuần trước, chồng tôi đi làm tăng ca về muộn, lúc đó cũng gần nửa đêm. Tôi giật mình khi mở cửa, thấy phía sau xe của chồng chở một cô gái lạ, nhìn như đang say rượu.

Chồng tôi là người hiền lành, thật thà và rất hay giúp đỡ mọi người nên tôi tin tất cả những điều anh nói. Tôi không ủng hộ việc chồng đưa cô gái đó về nhà nhưng chuyện đã xảy ra rồi tôi đành phải chấp nhận.

Trong khi chồng con ngủ ngon, tôi phải phục vụ cô gái say xỉn kia. Cả đêm cô ta ói vài lần, tôi phải bê chậu, bê nước, lau nhà và rửa mặt giúp. Khó chịu mà không biết than ai, vì cô ta ở trong nhà tôi, không may xảy ra chuyện gì thì khổ, đành phải chăm sóc thôi.