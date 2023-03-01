Đêm muộn, chồng bất ngờ đưa cô gái say rượu về nhà, đến khi tỉnh dậy cô ta bỗng cầu xin giúp một việc mà nghe xong tôi méo mặt

Tôi khó chịu hỏi ai đấy? Chồng tươi cười nói là trên đoạn đường về, thấy cô gái say rượu nằm vật trên đường, nhìn tội quá nên giúp. Anh khẳng định không quen biết, không bồ bịch gì với cô gái đó.

2 tuần trước, chồng tôi đi làm tăng ca về muộn, lúc đó cũng gần nửa đêm. Tôi giật mình khi mở cửa, thấy phía sau xe của chồng chở một cô gái lạ, nhìn như đang say rượu.

Trong khi chồng con ngủ ngon, tôi phải phục vụ cô gái say xỉn kia. Cả đêm cô ta ói vài lần, tôi phải bê chậu, bê nước, lau nhà và rửa mặt giúp. Khó chịu mà không biết than ai, vì cô ta ở trong nhà tôi, không may xảy ra chuyện gì thì khổ, đành phải chăm sóc thôi.

Chồng tôi là người hiền lành, thật thà và rất hay giúp đỡ mọi người nên tôi tin tất cả những điều anh nói. Tôi không ủng hộ việc chồng đưa cô gái đó về nhà nhưng chuyện đã xảy ra rồi tôi đành phải chấp nhận.

Ảnh minh họa: Internet

Đến gần sáng, tôi vừa chợp mắt được một lúc thì cả nhà cũng dậy. Sau khi chồng tôi kể lại mọi chuyện cô ta cảm ơn rối rít và nói nguyên nhân uống say là bị bạn trai bỏ rơi.

Cô ấy bảo hiện không có chỗ nào để ở nên muốn sống tạm nhà chúng tôi ít hôm. Tôi bảo không được bởi chẳng biết cô ta là người như thế nào, sao có thể cho ở lại được. Chồng tôi bảo giúp người thì giúp cho trót, cũng chỉ là chỗ ở thôi, có đáng gì đâu.

Nhà chúng tôi chẳng có gì quý giá nên cũng chẳng lo bị mất. Mỗi ngày cô ấy đều bỏ tiền túi ra chuẩn bị bữa tối tươm tất cho gia đình tôi. Các con tôi có vẻ rất quý cô gái đó.

Đã 2 tuần nay, cô ấy ở lại mà không có ý định rời đi làm vợ chồng tôi khó xử vô cùng. Tôi gợi ý với cô ta nên về với gia đình hay ra ngoài thuê phòng trọ sống. Ở đây lâu cũng không hay lắm nhưng cô ấy bảo rất thích không khí ấm áp của gia đình tôi, muốn ở lại ít ngày nữa?



Ảnh minh họa: Internet

Tự nhiên tôi có linh cảm xấu, nhiều ngày nay để ý, tôi thấy chồng nói chuyện rất vui vẻ với cô gái đó. Có phải cô ta đã nảy sinh tình cảm với chồng tôi rồi hay không đây?