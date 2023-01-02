Đêm khuya xuống nhà tìm chồng, bất ngờ nghe tiếng vọng ra từ phòng chị dâu, ghé mắt xem thử tôi bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt

Vì nhà chồng tôi khá rộng nên sau khi kết hôn cả hai anh em tiếp tục sống cùng bố mẹ. Chồng tôi tuy là em nhưng lại kết hôn trước, khi chúng tôi có một bé thì anh trai chồng mới kết hôn. Cuộc sống tại nhà chồng không hề như những gì người ta vẫn đồn đại vì bố mẹ chồng tôi là những người hết sức biết điều.

Nhà chồng tôi được hai người con trai thì tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn. Nếu như chồng tôi tính kiểu trẻ con, thích đi chơi bời tụ tập thì anh trai của anh lại là người sống khá hướng nội, thích được ở bên gia đình. Hai anh em họ chỉ cách nhau 2 tuổi nhưng tính cách lại khác biệt như hơn nhau cả thế hệ vậy.

Thế rồi duyên cũng đến, anh làm đám cưới với một cô gái được họ hàng nhà tôi giới thiệu. Cô gái này mới ít tuổi thôi và trông rất xinh xắn kiểu thời thượng. Trong khi tôi khá ngạc nhiên bởi quyết định của anh thì chồng tôi lại hay trêu đùa rằng anh sướng vì lấy vợ trẻ.

Nếu như ở nhiều nhà con trai mình mới là số 1 còn con dâu chỉ là người ngoài thì ở nhà tôi, mẹ chồng và anh trai chồng luôn hỏi tôi thích ăn gì rồi sau đó mới đến hỏi chồng tôi. Anh trai chồng tôi còn nhớ hết sở thích ăn uống của mọi người trong gia đình cũng như những thói quen của từng người. Bản thân tôi từng nghĩ ai lấy được anh chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.

Biết chồng tính trẻ con nên tôi cũng chẳng thèm chấp. Cô ấy tuy trẻ nhưng dù gì cũng là chị dâu nên tôi vẫn tôn trọng hết mực song có vẻ chị ấy lại không dễ gần và còn giữ khoảng cách với chúng tôi.

Vài tháng sau ngày cưới của anh chị, anh trai chồng tôi phải ra nước ngoài công tác hơn 1 năm. Chẳng ai muốn cảnh vợ chồng son đã phải xa nhau song cơ hội chẳng phải cứ muốn là có, bỏ lỡ rồi sẽ chẳng có lần 2. Được cái chị dâu tôi cũng ủng hộ chồng đi nên mọi chuyện cũng suôn sẻ hơn cả.

Sợ chị dâu buồn nên vợ chồng tôi hay rủ chị đi ăn, đi chơi cùng cho khuây khỏa. 1 năm không ngắn nhưng cũng không phải thời gian quá dài, tôi nghĩ gia đình chồng mình cũng đối xử rất tử tế, chắc chị sẽ không phải trải qua quãng thời gian khó khăn hay tủi hờn.

Thế nhưng cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì. Tôi chẳng ngờ chị lại dám làm cái chuyện tày trời ấy. Nếu đêm đó tôi không tỉnh dậy giữa đêm bỗng không thấy chồng đâu thì có lẽ mọi chuyện vẫn chỉ là bí mật.

Đi xuống nhà để tìm xem chồng có phải vì đói quá mà xuống nấu mì ăn đêm, tôi giật mình khi đi nghe thấy tiếng anh phát ra từ trong phòng chị dâu. Sao chồng tôi lại ở đây giờ này? Họ đang nói gì mà to tiếng vậy?

Ảnh minh họa: Internet

"Anh tôi đã đối xử với chị như nào, nhà chúng tôi đã đối xử với chị như nào mà để giờ chị lừa dối chúng tôi như thế. Nếu hôm nay bạn tôi không gửi bức ảnh chị vào khách sạn với hắn ta thì không biết chị còn giấu chúng tôi đến bao giờ".

Chị dâu tôi cứ thế khóc lóc rồi nói lời xin lỗi. Hóa ra trong lúc anh chồng tôi không có nhà, tình cũ không rủ cũng đến, chị qua lại với mối tình dang dở trước đây và nghĩ rằng sẽ kết thúc trước khi chồng về nước. Không ngờ bạn của chồng tôi lại bắt gặp nên đã gửi ảnh cho anh.

Đúng là, cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì. Một người tốt như anh sao cuộc đời lại gặp nhiều biến cố như vậy chứ. Tôi vội đi lên nhà và coi như mình không biết những điều vừa nghe thấy. Tôi không muốn khiến mọi người thêm phần khó xử.