Đêm hôm về nhà bỗng thấy cô hàng xóm mặc váy ngủ mỏng tanh mất hút sau cửa nhà mình, tôi đứng theo dõi thì sững sờ nghe tiếng chồng vọng ra

Song đến giây phút nhìn rõ người phụ nữ trẻ tuổi quyến rũ với chiếc váy ngủ hớ hênh ấy mở cửa nhà mình, mất hút bên trong, tôi mới đau đớn tự trách bản thân đã quá chủ quan.

Tôi và chồng mới kết hôn được 8 tháng và vừa chuyển đến khu chung cư này được 2 tháng thôi. Trước nay tôi cũng khá tự tin về ngoại hình của mình và nhất là tin tưởng vào chồng cũng như tình yêu anh dành cho vợ.

Đứng trước cánh cửa nhà mình đóng chặt, nước mắt tôi chảy dài ướt đẫm má. Quá đau khổ và sốc, lúc ấy tôi chỉ biết khóc. Rồi tôi gạt nước mắt quyết định lên tinh thần vào nhà đánh ghen. Lặng lẽ lấy chìa khóa riêng ra mở cửa, tôi nhẹ bước chân vào. Trong phòng làm việc của chồng tôi có tiếng động.

Đáng lẽ hôm sau tôi mới đi công tác về nhưng sau một tuần xa chồng, tôi nhớ anh nên cố gắng thu xếp công việc về sớm một hôm. Tôi cố tình không báo cho chồng biết để anh được bất ngờ, ai biết người bất ngờ đến chết lặng lại chính là tôi. Cô ta vào dễ dàng là vì có chìa khóa hay chồng tôi đứng bên trong mở cửa đón vào?

Bước được vài bước, tôi phải khựng người lại vì nghe được một tiếng “bốp” vang dội vọng ra từ bên trong. Giọng chồng tôi cất lên:

- Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ nhưng tôi không thể chấp nhận được hành vi của cô nữa. Không tưởng tượng được trên đời này lại có người phụ nữ trơ trẽn như cô. Nếu cô không chấm dứt ngay những hành động này thì tôi sẽ báo công an vì hành vi xâm phạm nhà người khác trái phép. Nếu không sợ luật pháp thì tôi sẽ đưa chuyện này lên để bạn bè, gia đình cô biết cô là người thế nào.

Tôi còn chưa kịp định thần thì thấy cô hàng xóm ôm mặt, tóc tai rũ rượi từ trong phòng làm việc của chồng tôi chạy ra. Nhìn thấy tôi, cô ta bất ngờ hoảng sợ nhưng nhanh chóng chạy vụt đi, biến mất sau cánh cửa.

Chồng tôi bước ra ngoài thấy vợ thì loạng choạng hoảng hốt. Anh vội vàng thanh minh, rối rít giải thích rằng giữa anh với cô hàng xóm không hề có chuyện gì cả. Đợt này tôi hay phải đi công tác, ban đầu cô ta lân la làm quen, sang nhà mượn thứ nọ thứ kia rồi lén sao chép chìa khóa nhà tôi lúc nào không hay.

Đã từng có lần cô hàng xóm dụ dỗ nhưng anh kiên quyết từ chối. Hôm nay biết tôi đi vắng, nửa đêm cô ta ăn mặc như vậy sang tận phòng quấy rối với ý nghĩ chẳng người đàn ông nào có thể cưỡng lại được một người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp.

Cũng may là tôi đã nghe hết đầu đuôi mọi chuyện nếu không thật khó mà gột rửa được nghi ngờ đối với chồng. Nhìn anh cuống lên giải thích mà tôi bật cười hạnh phúc nhào vào lòng anh. Đúng là ngoài xã hội luôn đầy rẫy cám dỗ và chỉ có tự người đàn ông mới có thể vượt qua được. Vợ có đề phòng hay giữ chồng thế nào cũng chẳng có tác dụng nếu anh ta là kẻ trăng hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau khi tình cờ đụng mặt, cô hàng xóm còn vênh mặt lên nói với tôi thế này:

- Cô đừng tưởng chồng cô tốt đẹp lắm. Tôi cũng chẳng thèm anh ta đâu, chẳng qua tính tôi hiếu thắng, muốn chơi đùa một chút, hai người đừng tưởng bở là tôi sẽ thật sự lên giường với anh ta!

Tôi bật cười, có lẽ cô ta nói thật nhưng hiếu thắng không đặt ở lĩnh vực khác như công việc mà lại đặt trên khía cạnh tình cảm thế này thì thật chẳng ra làm sao. Đúng là nực cười mọi người nhỉ!