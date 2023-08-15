Đem đồ của chị dâu đi giặt hộ, nào ngờ lại lòi ra một bí mật động trời khiến tôi sốc nặng

Tâm sự 15/08/2023 09:35

Tôi sốc lần hai khi biết bí mật của anh chị. Chị dâu nói anh chị giấu cả nhà vì sợ mọi người lo lắng và sợ bị mọi người chế giễu vì gặp thất bại. Nhìn vẻ mặt buồn bã, đôi mắt ầng ậng nước của chị mà tôi xót lòng.

Trong mắt mọi người, vợ chồng anh trai tôi có cuộc sống sung túc, giàu có nhất nhà. Thế nên khi có chuyện gì hoặc cần tiền gấp, người đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là vợ chồng anh ấy. Không phải gia đình tôi "bòn" tiền gì đâu vì chúng tôi đều trả đầy đủ cho anh chị khi đã có tiền dư dả.

Người mượn tiền anh cả nhiều nhất là em út. Em út tên Thanh, sống chung với bố mẹ ở quê nhưng tháng nào cũng mượn tiền anh. Tôi cũng không biết chuyện đó đâu nếu chị dâu không vô tình kể ra. Lần đó, tôi có góp ý thì em trai tiếp thu, hạn chế mượn tiền một thời gian. Sau thì vẫn tiếp tục tái diễn như thế.

Đem đồ của chị dâu đi giặt hộ, nào ngờ lại lòi ra một bí mật động trời khiến tôi sốc nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, tôi đến nhà anh cả chơi và ăn cơm bữa trưa. Chị dâu vừa nấu ăn vừa trông con nhỏ nên nhờ tôi bỏ hộ đồ bẩn vào máy giặt. Lúc bỏ quần áo của chị dâu vào máy, tôi bất ngờ khi thấy quần áo chị mặc ở nhà đều đã cũ, có cái còn bị sờn rách. Áo ngực cũng nhão cả dây và cũ lắm rồi.

Tôi hỏi chị dâu sao không mua quần áo mới để mặc, nhất là đồ lót, mặc lại đồ cũ rất dễ sinh bệnh da liễu. Chị dâu ngập ngừng một lúc rồi nói một năm nay chuyện làm ăn của gia đình chị đang gặp khó khăn, có nguy cơ phải đóng cửa xí nghiệp. Hiện tại, anh chị đang nợ ngân hàng đến 3 tỷ rồi và có khả năng phải thế chấp cả căn nhà đang ở để trả nợ. Thế nên chị không dám mua sắm gì cho bản thân.

Đem đồ của chị dâu đi giặt hộ, nào ngờ lại lòi ra một bí mật động trời khiến tôi sốc nặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bàng hoàng trước những gì chị nói. Nếu đang túng thiếu, sao anh chị vẫn cho em trai tôi vay tiền và gửi tiền về cho bố mẹ hàng tháng? Chị dâu buồn rầu nói chị ấy đã cố gắng chắt chiu hết mức có thể mới có tiền gửi cho bố mẹ tôi, còn tiền em trai tôi vay thì chị ấy phải đi vay từ người khác mới có và đóng tiền lãi thay cho em trai. Chị còn tiết lộ số tiền em trai tôi vay đã hơn 100 triệu nhưng chưa biết khi nào mới trả lại cho anh chị.

Đem đồ của chị dâu đi giặt hộ, nào ngờ lại lòi ra một bí mật động trời khiến tôi sốc nặng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sốc lần hai khi biết bí mật của anh chị. Chị dâu nói anh chị giấu cả nhà vì sợ mọi người lo lắng và sợ bị mọi người chế giễu vì gặp thất bại. Nhìn vẻ mặt buồn bã, đôi mắt ầng ậng nước của chị mà tôi xót lòng.

Tôi nói chị gọi điện đòi tiền Thanh nhưng chị không làm được. Chị còn nhờ tôi giấu kín chuyện này, để vợ chồng chị tự lo liệu với nhau. Nhưng thấy anh chị lâm khó khăn mà mình không giúp được, tôi cắn rứt lắm. Tôi có nên kể hết mọi chuyện để bố mẹ tìm cách giúp anh chị không? Và phải làm sao để em trai tôi tự giác trả nợ cho chị dâu?

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