Đêm đầu tiên với vợ, tôi trổ hết tài nghệ nhưng cô ấy vẫn gắt gỏng, bực mình hỏi lý do thì nhận được câu trả lời 'sốc tận óc'

Gia đình có điều kiện tốt, tôi có thể coi là một công tử nhà giàu. Gia đình H tương xứng với nhà tôi, bản thân cô ấy có ngoại hình khá xinh đẹp, công việc ổn định, nói chung là một đối tượng kết hôn lý tưởng.

Tôi và H quen nhau nhờ gia đình đôi bên giới thiệu. Lúc trước tôi khá ham vui, cũng qua lại với nhiều người phụ nữ. Tuy nhiên khi đến tuổi kết hôn, chọn vợ thì phải chọn đối tượng môn đăng hộ đối.

Để lấy lòng vợ sắp cưới, có bao nhiêu vốn liếng tôi đều phô diễn ra hết. Mà tôi với kinh nghiệm tình trường dày dạn, chắc chắn H sẽ có một đêm không thể nào quên.

Tôi và H qua lại với mục đích kết hôn, dù hai bên gia đình chưa nói chuyện chính thức nhưng cô ấy đã có thể coi là vợ sắp cưới của tôi. Hôm đó chúng tôi đi xem phim về muộn, tôi ngỏ ý rủ cô ấy vào khách sạn qua đêm. Dù sao đã xác định tiến đến hôn nhân, chuyện ấy cũng là bình thường. Và H đã đồng ý.

Xong việc, tôi thỏa mãn kéo cô ấy vào lòng ôm ấp, định thủ thỉ tâm sự một lúc rồi mới ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao H không vui vẻ gì, mặt mũi cau có, bí xị như có điều gì bực dọc lắm.

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Tôi thấy vậy thì dịu giọng hỏi H có chuyện gì. Để rồi câu trả lời của cô ấy khiến tôi phải chết điếng.

"Có phải anh bị yếu sinh lý không?", H phang vào mặt tôi một câu hỏi đủ sức khiến bất kỳ người đàn ông nào nổi điên.

Tôi hất cô ấy ra, tức tối nói thẳng với H rằng các cô bạn gái cũ của tôi không ai là không thỏa mãn và hài lòng với khả năng giường chiếu của tôi cả. Ai cũng xuýt xoa khen ngợi và vô cùng mãn nguyện sau mỗi cuộc ân ái với tôi. "Anh nghĩ những cô gái đó khen anh vì lý do gì? Không phải vì tiền của anh thì còn bởi điều gì nữa! Anh đang bị ảo tưởng đấy! Tôi không quan tâm đến tiền của anh nên mới nói thật cho anh biết", H tuyên bố khiến tôi rụng rời chân tay.

Nói xong cô ấy mặc quần áo rồi xách túi ra về thẳng ngay trong đêm. H bảo chuyện ấy rất quan trọng trong hôn nhân. Cô ấy hài lòng với tính cách và điều kiện của tôi nhưng đành phải dừng chuyện đám cưới tại đây. Sau đó H còn khuyên tôi nên đi khám chữa cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình sau này.

Cả tuần liền sau đó tôi không tài nào ngủ được, vừa cay cú, tức giận, vừa có chút lo lắng. Chuyện đêm ấy với H chẳng khác gì cú sốc lớn đối với tôi. Tôi có nên nghe theo lời H, thử đi khám một lần?