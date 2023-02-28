Đêm đầu tiên chồng sắp cưới dọn về ở chung nhà, tôi mới tá hoả nhận ra một chuyện cực nhạy cảm khiến tôi trằn trọc mất ngủ

Tâm sự 28/02/2023 10:19

Nhưng mong ước sống chung một nhà thật sớm của tôi vẫn được toại nguyện, theo cái cách không ngờ tới. Đó là chồng sắp cưới đề nghị dọn về ở cùng nhà với tôi.

Nếu không có dịch bệnh bùng phát trở lại thì tôi đã lên xe hoa về nhà chồng từ hơn một tháng trước. Cuối cùng, đám cưới đành phải dời lại đến khoảng cuối năm. Ban đầu tôi cũng khá hụt hẫng vì mình đã rất sẵn sàng, chuẩn bị về cả tinh thần, tâm thế và công việc để thảnh thơi về nhà chồng. Nhưng chồng tôi động viên, đằng nào cũng đã thống nhất giữa đôi bên gia đình rồi.

Thực ra điều mà tôi lo không phải đám cưới bị trì hoãn đến khi nào, mà là rất nhiều dự định sau kết hôn bỗng dưng dở dang. Đầu tiên là chuyện tôi muốn nhảy việc, vì hiện tại nhà tôi và nhà anh khá xa. Vợ chồng tôi cũng đã tính tới thuê nhà ở một khu gần công ty chồng cho anh tiện đi làm. Trong khi đó, công ty tôi đang làm ở xa quá nên muốn nhảy việc. Chỉ vì dịch bệnh mà tôi vẫn phải gắng gượng cố tiếp hoàn thành nhiệm vụ công ty cũ, cũng may chưa dám nói cho ai về dự định nhảy việc.

Đêm đầu tiên chồng sắp cưới dọn về ở chung nhà, tôi mới tá hoả nhận ra một chuyện cực nhạy cảm khiến tôi trằn trọc mất ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến, chúng tôi thực sự mong ngóng tới thời điểm về chung một nhà để thích nghi dần với cuộc sống hôn nhân. Dù phía trước có rất nhiều thách thức song tôi tin rằng mọi thứ rất đáng để kỳ vọng. Có những ngày tôi cứ ngồi tiếc ngẩn ngơ, phải chi lấy chồng sớm hơn vài tháng thì có phải tốt hơn không.

Nhưng mong ước sống chung một nhà thật sớm của tôi vẫn được toại nguyện, theo cái cách không ngờ tới. Đó là chồng sắp cưới đề nghị dọn về ở cùng nhà với tôi. Dẫu sao trước giờ anh cũng ở trọ, bây giờ kết thúc hợp đồng thuê bên đấy, về nhà tôi cũng tốt. Bố mẹ đẻ tôi thì không có ý kiến gì, hai ông bà cũng chẳng hề ngại ngần hàng xóm láng giềng. Tôi suy nghĩ khoảng 1 đêm là cũng đồng ý cho chồng sắp cưới dọn về.

Nhà tôi còn có một anh trai nhưng anh ấy đã đi lấy vợ và dọn ra ở riêng. Bây giờ chồng tôi chuyển về đây cũng không có gì bất tiện lắm. Đồ đạc của chồng sắp cưới không có nhiều, còn mấy thứ rườm rà tôi bảo anh bỏ lại ở nhà thuê cũ, còn nhà tôi thì cái gì cũng đủ cả. Chỉ mất một ngày, chúng tôi đã chuyển được toàn bộ đồ của anh về nhà tôi.

Tôi cứ ngỡ từ đây sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho hai đứa hiểu nhau hơn, nào ngờ ngay đêm đầu tiên nằm cùng, tôi đã phải run sợ trước những gì anh "thể hiện". Đêm hôm đó, nằm cạnh chồng sắp cưới, tôi mới biết anh... hôi như thế nào. Kiểu một thứ mùi cực kỳ khó chịu, tôi lại là tuýp người nhạy cảm với mùi lạ nên không tài nào ngủ được. Chưa hết, anh còn chảy dãi ướt hết cả gối, thi thoảng thêm điệu nghiến răng. Trước đây, tôi cũng đã từng "ân ái" với anh song chưa bao giờ ngủ cùng anh qua đêm. Bây giờ, bên cạnh tôi là một người đàn ông có rất nhiều tật xấu khi ngủ.

Đêm đó tôi trằn trọc mãi không vào giấc được, tự nhủ chắc lần đầu nên chưa quen. Sáng hôm sau, tôi nói chuyện với anh, có góp ý một số điều và dặn anh phải tắm rửa thơm tho, trong nhà tắm tôi trang bị sẵn rất nhiều sữa tắm thơm xịn. Nhưng chồng sắp cưới cứ nói giọng kiểu đùa cợt, anh bảo anh là đàn ông nên đơn giản, không muốn cầu kỳ.

Đêm đầu tiên chồng sắp cưới dọn về ở chung nhà, tôi mới tá hoả nhận ra một chuyện cực nhạy cảm khiến tôi trằn trọc mất ngủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đợt giãn cách này, vợ chồng tôi đều làm việc ở nhà, cứ thi thoảng đi ngang qua anh, tôi lại thấy cái mùi đặc biệt đáng sợ. Tại sao khi yêu nhau, hẹn hò, tôi lại không nhận ra chứ, phải chăng anh đã dùng nước hoa, còn bây giờ thì mới "hiện nguyên hình"? Cứ mỗi đêm, nghe tiếng anh nghiến răng, ngáy là tôi thấy bực bội, thành ra không còn tâm trạng gì để sinh hoạt "vui vẻ". Tính tới nay cũng được hơn 1 tháng ở cùng rồi, phải rất cố gắng thuyết phục thì chồng sắp cưới mới dùng những loại sữa tắm tôi gợi ý.

Mùi cơ thể anh cải thiện, nhưng những tính xấu trên giường vẫn cứ xảy ra hàng đêm. Từng có vô vàn khoảnh khắc tôi nghĩ chả nhẽ bây giờ lại hủy hôn, không cưới xin gì hết. Chứ sống cùng một người đàn ông lắm tật xấu này, sớm muộn tôi sẽ phát điên mất...

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