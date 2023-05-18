'Đau thấu xương' trong lần đầu làm 'chuyện ấy' cảnh báo điều nguy hiểm - Chuyên gia 'phòng the' lí giải nguyên nhân và bật mí bí quyết giảm đau giúp 'cuộc yêu' tuyệt vời hơn bao giờ hết

Tâm sự 18/05/2023 04:49

Nhiều chị em vẫn thường hay thắc mắc chẳng hiểu sao bản thân luôn 'đau đớn' không ngừng khi làm 'chuyện ấy'. Dưới đây là những nguyên nhân và cách giúp chị em khắc phục, tham khảo ngay nhé!

Nguyên nhân khiến phụ nữ bị đau khi quan hệ

Do suy giảm chức năng của tuyến yên và buồng trứng

Điều này sẽ khiến cho nội tiết tố sinh dục ở nữ cũng suy giảm theo, từ đó khiến giảm sự tiết dịch ở âm đạo, nhất là khi quan hệ tình dục. Đây được cho là nguyên nhân đau rát sau khi quan hệ ở nữ giới khá phổ biến.

Do bị viêm nhiễm phụ khoa

Nếu chị em mắc một số bệnh phụ khoa như viêm âm đạo, viêm tử cung, viêm cổ tử cung… thì rất có thể chị em sẽ gặp phải hiện tượng đau rát sau khi quan hệ ở nữ giới. Bên cạnh đó, còn có các triệu chứng khác đi kèm như khí hư ra nhiều, có mùi và màu bất thường, chảy máu âm đạo khi quan hệ…

'Đau thấu xương' trong lần đầu làm 'chuyện ấy' cảnh báo điều nguy hiểm - Chuyên gia 'phòng the' lí giải nguyên nhân và bật mí bí quyết giảm đau giúp 'cuộc yêu' tuyệt vời hơn bao giờ hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Do vùng kín quá sạch

Việc vệ sinh vùng kín quá sạch sẽ hàng ngày, lạm dụng các loại xà phòng, chà sát mạnh… có thể khiến chất dịch âm đạo bị thải ra ngoài. Chính vì vậy nên gây ra hiện tượng “khô hạn”, đau rát sau khi quan hệ ở nữ giới.

Cách giúp giảm đau khi quan hệ

Nếu bạn bị đau, chảy dịch bất thường, ngứa hoặc đau nhức xung quanh bộ phận sinh dục, bác sĩ có thể chẩn đoán đó là do nấm hoặc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

'Đau thấu xương' trong lần đầu làm 'chuyện ấy' cảnh báo điều nguy hiểm - Chuyên gia 'phòng the' lí giải nguyên nhân và bật mí bí quyết giảm đau giúp 'cuộc yêu' tuyệt vời hơn bao giờ hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu âm đạo khô, bác sĩ có thể tư vấn cho bạn dùng sản phẩm bôi trơn thích hợp. Nếu đang sử dụng bao cao su nên dùng sản phẩm bôi trơn dạng nước để tăng hiệu quả.

Nếu bị dị ứng hoặc bị kích ứng xung quanh bộ phận sinh dục, bạn nên tránh sử dụng các sản phẩm có chất tẩy hoặc chất kích ứng mạnh.

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