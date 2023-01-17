Tôi đã quá ngu dại khi tin vào lời hứa “khi sự nghiệp thành công anh sẽ cưới em”. Nhưng điều tôi có thể làm duy nhất cũng chỉ là oán trách, căm hận anh ta mà thôi. Yêu đương là tự nguyện, chúng tôi cũng chưa có gì ràng buộc. Khánh bỏ tôi thì tôi cũng chẳng thể làm được gì anh ta. Nếu bóc phốt Khánh, chính danh dự và mặt mũi tôi cũng bị ảnh hưởng.

Yêu nhau 5 năm, tôi bị Khánh phản bội phũ phàng. Chúng tôi bằng tuổi nhau, lúc chia tay thì anh ta chê tôi già xấu, anh ta phải lấy một cô nàng trẻ trung xinh đẹp và ngọt ngào mới xứng đáng.

Quân thăm hỏi trò chuyện với tôi như thể hai đứa đã thân thiết, trong khi trước đó tôi không mấy liên lạc qua lại với anh. Chúng tôi chỉ gặp nhau trong các buổi tụ họp chung luôn có mặt Khánh. “Anh biết em buồn nên muốn động viên một chút mà thôi…”, Quân trả lời như vậy khi tôi hỏi.

Vừa chia tay được một tuần, Khánh đã đăng ảnh bạn gái mới rình rang trên Facebook. Tôi uất ức và đau đớn nhưng cũng chỉ đành nhìn mà bất lực. Giữa lúc tôi đang đau khổ và buồn bã ấy thì nhận được tin nhắn từ một người không thể ngờ. Người đó là Quân, bạn thân của Khánh.

Dù tôi khá ngạc nhiên về sự nhiệt tình của Quân nhưng lúc ấy tôi đang buồn khổ, rất cần người trút bầu tâm sự. Hơn nữa tôi và Khánh đã chia tay, tôi là phụ nữ độc thân chẳng có lý do gì phải ngại ngần nữa. Thế rồi Quân hẹn gặp tôi, chúng tôi bắt đầu đi uống cà phê đi ăn trưa cùng nhau sau giờ làm.

Lúc ấy tôi cũng mới biết Quân vừa bị bạn gái phản bội. Hai người đồng bệnh tương lân lại càng có nhiều chuyện để nói và thấu hiểu. Để rồi chỉ sau đúng 2 tháng kể từ ngày quân nhắn tin liên lạc với tôi anh đột ngột cầu hôn tôi. Tôi rất bất ngờ thì quân Cười nói:

- Anh nghĩ chúng ta thật có duyên với nhau. Em vừa trải qua cú sốc tình cảm chắc cũng khó lòng mà yêu ai được ngay. Bản thân anh cũng vậy. Tuy nhiên chúng ta đều có tuổi rồi, bố mẹ Ở nhà chắc cũng rất sốt sắng. Anh thấy điều kiện của chúng mình khá phù hợp hay là cứ tiến tới, Gửi về rồi tìm hiểu và yêu nhau cũng chưa muộn…

Tôi không suy nghĩ nhiều lập tức gật đầu đồng ý. Vì những điều Quân nói đều đúng cả. Về phần con người anh, trước nay cũng từng nghe Khánh kể chuyện thì thấy anh là người đàn ông có chuẩn mực, tôi không cần phải quá đề phòng hay lo lắng.

Tôi và Quân đột nhiên làm đám cưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả bạn bè, người quen xung quanh. Thậm chí mọi người còn cho rằng tôi phản bội Khánh yêu bạn thân của anh ta. Khánh sợ tôi khui ra chuyện anh ta ngoại tình nên đã chủ động viết trên Facebook đính chính thông tin.

Bố mẹ tôi cũng rất bất ngờ khi con rể đột nhiên bị đổi người vào phút cuối. May thay bố mẹ Quân khá ưng ý tôi. Vậy là chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng sau một đám cưới ấm cúng và vui vẻ.

Đêm tân hôn tôi và Quân mới chính thức xảy ra quan hệ, cũng bởi thời gian làm quen tìm hiểu quá ngắn. Dù chẳng phải là cô gái ngây thơ ngờ nghệch nữa nhưng tôi cũng rất hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên Quân thật sự là người đàn ông ấm áp và dịu dàng. Anh rất biết cách nói chuyện và an ủi khiến tôi thoải mái.

Sau một nụ hôn nồng nàn, Quân đưa tay cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người. Khi phần thân trên trần trụi của anh lộ ra, tôi ngơ ngẩn nhìn hình xăm nhỏ dài uốn lượn đầy nghệ thuật ở phần ngực anh. Đó là một dòng chữ, chính là tên của tôi!

“Người yêu cũ của anh… giống tên em à?”, tôi chỉ nghĩ ra được khả năng ấy mà thôi. Quân cười ôm chặt tôi vào lòng. Lúc ấy tôi mới biết thực ra anh không hề bị người yêu cũ phản bội. Anh bịa chuyện để kiếm cớ tâm sự với tôi, sau đó ngỏ lời cưới tôi mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi càng thẫn thờ biết được Quân đã yêu thầm tôi từ lâu. “Lúc đó em và Khánh còn chưa chính thức xác định quan hệ nhưng khi ấy anh chỉ là một gã đàn ông nghèo hèn xấu xí, chẳng có gì trong tay. Anh thua kém Khánh một trời một vực, em thì xinh đẹp và đáng yêu như thế…” - anh thủ thỉ bên tai tôi.

Vậy là những năm qua anh vẫn dõi theo tôi, đồng thời không ngừng phấn đấu xây dựng sự nghiệp để có được những thứ như ngày hôm nay. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Cứ ngỡ đây là một cuộc hôn nhân vá víu, ai ngờ chồng lại si tình và chân thành với tôi đến vậy. Bị Khánh bỏ và lấy được người đàn ông như Quân, tôi thực sự quá may mắn!