Đang tiến lên lễ đường, chồng bất ngờ đòi hủy hôn trước quan khách, đến khi nghe tới lý do tôi ngất lịm, không thể tin nỗi

Mai cảm thấy chột dạ khi nhớ về chuyện cũ nên vội vàng tìm cách tránh né Sơn, thật bất ngờ, Sơn đã gọi tên Mai trong đám đông, anh còn mời cô khiêu vũ trước sự chứng kiến của đồng nghiệp trong công ty. Khi Mai còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Sơn đã tiến về phía cô, anh ôm lấy Mai và lướt đi trên nền nhạc phiêu lãng trước sự tán thưởng của mọi người vây quanh. Đêm đó, Sơn đã khiến Mai trở thành nữ hoàng tỏa sáng nhất nơi cô đang làm việc.

Mai gặp lại Sơn trong buổi tiệc rượu kỉ niệm 30 năm ngày thành lập công ty. Khi đó, Mai ngỡ ngàng phát hiện hóa ra Sơn chính là cổ đông lớn nhất trong công ty nhưng anh chưa bao giờ lộ mặt. Mai chếnh choáng trong men say bởi Sơn bây giờ chín chắn, trầm ổn khác xa với anh chàng nhút nhát 5 năm về trước. Khi đó, Mai vẫn là một cô hotgirl mê mẩn những thứ phù phiếm và xa hoa. Sơn đã theo đuổi Mai quyết liệt nhưng Mai đã đáp trả Sơn bằng cách chế nhạo tình yêu rẻ rúng của anh.

Hai gia đình đã gặp mặt và lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Ngoài đồng nghiệp trong công ty, Mai còn mời thêm bạn bè thân thiết đến dự. Nhìn thấy ánh mắt ghen tỵ của mọi người, Mai lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc. Ngày diễn ra hôn lễ, không biết là Sơn quá vui mừng hay kích động mà anh siết chặt lấy tay Mai khiến cô run rẩy và toát mồ hôi lạnh.

Sau ngày hôm đó, mọi việc thay đổi một cách chớp nhoáng, Mai được cất nhắc lên vị trí cao trong công ty, tiền lương của Mai tăng gấp 3 lần. Mai biết rõ mọi chuyện tốt lành này đến với cô là nhờ có Sơn hậu thuẫn. Mai không còn cự tuyệt Sơn như 5 năm về trước, cô lặng lẽ chấp nhận tình cảm và sự quan tâm của anh. Tối hôm đó, Sơn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mai, anh nhìn sâu vào mắt cô và nói: "Kể từ 5 năm trước, anh chưa lúc nào quên được em!". Trái tim của Mai đập loạn nhịp trong lồng ngực, cảm giác ngọt ngào ấy thấm sâu vào từng hơi thở khiến Mai xúc động rơi nước mắt.

Lúc người dẫn chương trình đang giới thiệu bố mẹ hai bên gia đình, Sơn bỗng chốc giật lấy micro, anh lạnh lùng bảo: "Tôi muốn hủy hôn lễ ngay tại đây. Tôi không muốn cưới người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình. Cô ta từng rũ bỏ và chế nhạo tình yêu của tôi, cho đến khi thấy tôi thành đạt, cô ta lại mặt dày tiếp cận và đòi nối lại mối quan hệ. Mọi người nghĩ xem, tôi có nên rước về người vợ như vậy không?".

Bên dưới là tiếng xì xào bàn tán không ngớt của mọi người, bố mẹ hai bên tái mét mặt vì không thể ngờ điều này lại xảy ra ngay tại đám cưới của con họ. Họ cứ ngỡ hôn lễ này sẽ mở ra một khởi đầu mới cho cặp đôi trẻ nhưng hóa ra nó là chuỗi bị kịch cho gia đình hai bên. Mai chết lặng trước sự việc diễn biến quá nhanh. Mai mở to đôi mắt nhìn Sơn như tự hỏi tại sao anh nỡ làm vậy với cô. Anh làm thế chẳng khác nào hủy danh dự của cô ngay trước mặt mọi người. Mai nhìn sang bố mẹ, ánh mắt họ tràn ngập nỗi đau khổ vì thương con gái bị rũ bỏ ngay trong ngày trọng đại. Quan khách lũ lượt ra về vì hôn lễ bị hủy. Họ hàng hai bên lao vào đánh nhau và chì chiết về hành động tàn nhẫn của Sơn.

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Mai đau đớn không nói nên lời khi nhìn Sơn bước xuống sân khấu, anh cởi bộ vest rồi ném xuống sàn như thể anh đã chịu đựng điều ghê tởm này quá lâu. Nụ cười đắc thắng trên môi Sơn khiến lòng Mai lạnh buốt. Điều Sơn làm y hệt như cách Mai đã tàn nhẫn rũ bỏ tình yêu của anh. Nếu khi xưa Mai không chế nhạo và khinh thường Sơn thì có lẽ bi kịch này đã không xảy đến với cô.

Mai liền cầm lấy micro và nói trong giọng nghẹn ngào: "Điều em làm năm xưa đúng là có lỗi với anh, nhưng bây giờ tình cảm em dành cho anh là hoàn toàn chân thật, không có nửa điểm giả dối. Chỉ cần anh cho em thêm một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm thì em tin chắc chúng ta sẽ hiểu được hạnh phúc đáng quý như thế nào".

Lời nói của Mai khiến bước chân Sơn khựng lại trong giây lát. Anh quay lại và nhìn cô bằng ánh mắt ráo hoảnh rồi gào lên như kẻ điên: "Nói hay lắm, khi xưa cô thấu tình đạt lý như bây giờ thì mọi chuyện đã tốt đẹp. Đáng tiếc cuộc đời này không có cái gọi là nếu như!".

Câu nói của Sơn khiến Mai gục ngã khóc nức nở, mọi người nhìn Mai chằm chằm như thể cô đáng bị vậy. Sau ngày hôm ấy, mọi lời đồn đại không hay về Mai được mọi người rỉ tai nhau lan truyền khắp công ty. Mai không thể chịu nổi ánh mắt khinh bỉ của đồng nghiệp nên cô đành nộp đơn xin nghỉ việc. Sơn là cổ đông lớn nhất, mặc dù Sơn không ép buộc Mai nghỉ việc nhưng tin chắc Mai là cái gai trong mắt của anh, do đó Mai chọn cách ra đi trước khi bị đuổi. Trong lòng Mai cảm thấy luyến tiếc vì phải từ bỏ công việc có thu nhập cao nhưng bù lại điều cô đang làm sẽ tốt hơn cho cả hai. Đây là cách giúp cô và Sơn tự chữa lành vết thương lòng. Chỉ cần không còn xuất hiện trước mặt nhau thì nỗi đau có dày vò đến mấy cũng sẽ rơi dần vào quên lãng.