Đang mơ màng ngủ thì điện thoại có thông báo, tôi điếng người khi đọc dòng tin nhắn của người chồng đang nằm cạnh gửi đến

Thú thực nhiều khi vào các trang tâm sự mọi người hay mách nhau cách quản chồng, cách phát hiện chồng ngoại tình thì tôi chỉ đọc và để đó. Bởi vì tôi tin anh tuyệt đối. Người ta có tiền thì mới có gái theo chứ chồng tôi nuôi vợ con bố mẹ còn vất chứ lấy đâu ra mà bao ai nữa. Có khi tôi trêu anh: "Bây giờ ai mà muốn em cho không anh luôn đấy". Thế rồi anh ấy nửa đùa nửa thật nói lại: "Trong mắt em anh thế nào chứ ra ngoài thì khối người theo nhé".

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày phải lên đây và chia sẻ câu chuyện của mình. Mặc dù trong cuộc sống có những chuyện mệt mỏi, áp lực nhưng tôi chưa một lần than vãn hay cảm thấy tồi tệ như lúc này.

Tôi cũng chẳng phải khoe bản thân đâu nhưng tôi tự hào vì sống cùng bố mẹ chồng cả chục năm chưa bao giờ ông bà phàn nàn về tôi câu nào. Giỗ chạp hay ngày lễ gì tôi cũng tươm tất.

Mà kể ra anh đi làm cả ngày, tối chẳng bao giờ ra ngoài, thậm chí tôi giục anh phải tập uống rượu để mà tạo mối quan hệ với cấp trên thì anh cười hề hề nói sếp là phụ nữ rượu chè ăn thua gì.

Còn chồng tôi thì làm cho một tổ chức phi chính phủ, vì không biết o bế cấp trên rồi tạo dựng cơ hội nên cả chục năm đi làm anh vẫn chỉ là nhân viên quèn với mức lương lẹt đẹt đủ tiêu. Thế rồi cách đây 2 tháng anh về nhà với vẻ mặt hậm hực, anh nói dự án là anh làm nhưng bị người ta nẫng tay trên. Vì anh không thân thiết với cấp trên nên chẳng ai đứng về phía anh cả. Tôi không biết thế nào, chỉ trách anh chẳng nghe lời tôi, trong môi trường tập thể thì phải tận dụng mối quan hệ mới sống được chứ.

Ảnh minh họa: Internet

Từ đợt ấy anh dần thay đổi. Anh nói với tôi cứ là con người cũ thì mãi cũng chỉ là thằng nhân viên quèn biết bao giờ mới ngóc đầu lên được. Lần này thấy anh quyết tâm tôi mừng lắm, còn sắm quần áo bảnh bao cho anh rồi anh đi về muộn chút tôi cũng không than phiền. Mẹ chồng tôi có nói: "Cẩn thận mà giữ chồng con ạ". Tôi còn thấy buồn cười chứ làm gì nghĩ được anh ấy vì danh lợi mà bán rẻ nhân cách như thế.

Tháng trước cơ quan anh tổ chức tiệc mừng sinh nhật giám đốc. Tôi nằng nặc đòi theo vì biết dâu rể cơ quan đều được mời. Đến bữa tiệc thì đúng là hoành tráng. Thế nhưng chủ nhân bữa tiệc thì làm lố quá, ăn mặc trông y hệt công chúa nhưng bà ấy lại lớn tuổi rồi thành ra nó kệch cỡm.

Tôi rỉ tai chồng: "Sếp anh già rồi mà cưa sừng làm ghé quá, mặc cái váy ngắn trên hở dưới không đâu với đâu" thì anh quạt ngay: "Em không biết đừng nói linh tinh, chị ấy thích thế đấy". Muốn nhân cơ hội lấy lòng sếp cho chồng, tôi vội vàng khoác tay anh sang chúc sinh nhật, chồng tôi thì cứ kéo tôi nói không cần nhưng tôi một mực chạy đến. Thấy tôi đến chị ta đang cười thì tắt ngấm rồi cũng gật gù qua chuyện, lúc về tôi cứ băn khoăn mãi thì chồng bảo chắc do tôi đẹp nên chị ấy ghen. Phụ nữ mà, chồng phỉnh cho một câu tôi lại tin sái cổ.

Rồi chồng tôi được thăng chức, dự án anh làm lại thành công nên có tiền thưởng thế là anh đưa tôi đi du lịch. Tôi thì chẳng muốn đi đâu nhưng kể ra từ ngày cưới 2 vợ chồng chưa đi du lịch riêng bao giờ. Lúc trẻ thì chưa có tiền, sau rồi lại lu bù con cái nên tôi cũng đồng ý luôn. Sẵn kỷ niệm 10 năm ngày cưới nên tôi cũng quyết đi luôn.

Lần đầu cùng chồng ở một nơi lãng mạn như thế và cũng là lần đầu dám tiêu tiền hưởng thụ nên tôi vui sướng lắm. Vì sáng bị hoãn bay phải đợi mấy tiếng rồi lại vi vu cả ngày nên tôi mệt và đi ngủ trước. Đang mơ màng thì điện thoại dưới gối rung lên khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở xem ai thì lại là số chồng nên tôi mới vỗ vai chồng nằm bên hỏi anh nhắn gì cho em đây? Cũng định là tắt máy đi ngủ nhưng phản ứng của anh làm tôi nghi ngờ, anh vội vàng choàng dậy rồi giật điện thoại của tôi nói anh nhắn nhầm nhưng theo phản xạ, tôi giữ chặt điện thoại.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy anh cuống, tôi chạy vội vào nhà tắm khóa trái cửa lại. Mở điện thoại ra đọc thì trời ơi, anh nhắn tin cho tôi với những dòng như thế này đây: "Sếp yêu, em nhớ chị nhiều lắm! Em xin lỗi vì tối nay chúng ta không bên nhau được, em sẽ bù vào ngày khác nhé! Nhờ có chị mà em được đi du lịch rất vui". Tôi đọc tin nhắn đến đâu thì nước mắt chảy đến đó, mặc cho chồng tôi ở ngoài đập cửa, tôi nằm trong đó cả đêm.

Sáng nay khi ra ngoài anh có nói với tôi tất cả là của sếp anh cho. Bây giờ bắt anh chia tay thì anh mất việc, mà bỏ việc ở đó thì cũng không có nơi nào nhận anh cả. Còn anh cũng van xin tôi coi như không biết thì tình cảm vợ chồng như trước, anh xin tôi nhắm mắt làm ngơ vài năm nữa bà ấy về hưu rồi anh lại có mình tôi thôi. Nhưng phụ nữ làm sao chia sẻ chồng cho ai khác trong khi anh cặp với người phụ nữ đã ngót nghét 50. Bây giờ tôi phải làm gì đây?