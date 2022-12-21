Đang hồi hộp chờ đợi đêm tân hôn ngọt ngào, bố chồng bất ngờ gõ cửa phòng rồi bật khóc nức nở, tiết lộ bí mật động trời khiến tôi không chấp nhận nỗi

Và tự nhiên, bố nói có người bạn lâu năm, con trai du học nước ngoài về, công việc tốt, đẹp trai muốn giới thiệu. Ban đầu tôi nhất định từ chối nhưng bố cứ nài nỉ nói gặp một lần không ưng thì thôi. Tôi cũng vì bố mà nhận lời.

Vốn là cô gái cá tính, có ngoại hình hút mắt, tôi được nhiều đàn ông vây quanh. Thế nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ phải ngoài 30 tuổi mới tính chuyện yêu đương rồi ràng buộc với ai đó. Bố mẹ suốt ngày giục giã khiến tôi đau đầu.

Tôi cũng gật đầu đồng ý thử bắt đầu mối quan hệ. Lần đầu hẹn hò cà phê thật ngại. Đúng là cảm giác trước giờ chưa từng có. Có lẽ tôi đã quá ấn tượng với anh nên cảm thấy run rẩy. Và rồi, sau hơn 3 tháng hẹn hò nói chuyện, chúng tôi thực sự có cảm tình với đối phương. Anh thẳng thắn nói tôi rất xinh, có công việc ổn lại là người mà bố anh ưng ý nên cũng muốn tiến xa hơn. Hai đứa hãy cứ cưới nhau rồi tìm hiểu dần.

Lần đầu gặp người đàn ông ấy tôi hơi bất ngờ. Anh ta thực sự trẻ, đẹp trai và lịch lãm vô cùng. Bố anh ấy cũng đi cùng. Sau khi hai bên gia đình nói chuyện, có vẻ cả hai đã lấy được cảm tình của người lớn. Hơn nữa, bố của anh bạn kia muốn tìm một người con dâu đã quen biết. Ông chỉ có một cậu con trai, không muốn các cô gái yêu con mình vì tiền.

Chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. Quan khách đến rất đông. Đám cưới tổ chức hoành tráng ở khách sạng hang sang. Gia đình anh có thừa điều kiện để biến chúng tôi thành cặp dâu rể lộng lẫy, rực rỡ nhất. Tôi được nhà chồng trao rất nhiều vàng bạc. Bố mẹ tôi cũng lo cho con gái rất nhiều của hồi môn. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của ông bà, tôi thực sự thấy hài lòng. Trong tôi luôn cảm thấy may mắn vì gặp được anh, lấy được anh. Tôi tự nhủ cả đời này bên anh, sống thật vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng đúng cái đêm tân hôn ấy, một việc động trời đã xảy ra. Khi tôi đang vui vẻ với duyên mới, chuẩn bị cho 1 đêm nồng nàn bố chồng gõ cửa nói chuyện. Lúc này, chồng tôi đang trong nhà tắm. Ông kể cho tôi nghe về ước nguyện đời mình là được nhìn thấy con trai lấy vợ, lấy một người mà ông tin tưởng. Ông cũng nói ấn tượng với tôi và tin tưởng sau này tôi sẽ giúp anh gánh vác gia đình thậm chí còn cho tôi thừa kế nhà cửa, tài sản của gia đình.

Nghe ông nói mà tôi xúc động. Nhưng chưa hết, bố tự nhiên ôm mặt khóc rưng rức nói lời xin lỗi tôi. “Con cho bố xin lỗi. Bố áy náy quá nên phải nói ra điều này với con để con có thể tha thứ cho bố. Con trai của bố thực ra nó thuộc giới tính thứ ba. Bố không yên tâm về nó nên đã chọn con làm cô con dâu tốt”. Câu nói của bố làm tôi bàng hoàng, run rợ, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

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Tôi quá sốc, không thể nào đứng dậy để bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, anh cũng bước từ nhà tắm ra. Nhìn hai bố con khóc, anh đã hiểu ra mọi chuyện. Anh tiến lại gần nắm lấy tay tôi, cũng nói lời xin lỗi. Anh cho tôi quyền quyết định ngay lúc này. Nếu tôi từ bỏ, anh cũng chấp nhận. Còn không từ nay tôi hãy sống trên danh nghĩa là vợ anh còn mặc cho anh thích làm gì thì làm. Anh cũng đồng ý nuôi con riêng của tôi nếu tôi có bầu bên ngoài đưa về nhà. Anh nguyện sẽ là bố của đứa trẻ.

Thực sự, tôi quá hoang mang. Bỏ ngay lúc này thì không thể nhưng sống với anh, tôi biết đối diện thế nào. Hạnh phúc cả đời tôi lại bị mang ra để trao đổi như vậy sao? Sao cuộc đời lại bất công với tôi như vậy?