Đang hí hửng đưa vợ đi khám thai, chồng bỗng tái mặt chạy ngay vào nhà vệ sinh rồi gửi một tin nhắn khiến vợ bật ngửa

Tâm sự 28/02/2023 16:17

Chiều qua chồng chở tôi đi khám thai định kỳ. Trên đường đi, anh tỏ ra háo hức, còn nói muốn nhìn con. Vậy mà vừa đến phòng khám, chồng tôi liền thay đổi thái độ.

Từ hồi chưa kết hôn, chồng tôi đã nổi tiếng là người ăn chơi, không biết tiết kiệm. Tôi là người biết rõ chuyện này. Thế nhưng vì lỡ có bầu, tôi mới phải nhắm mắt kết hôn. Chỉ mong anh sẽ vì vợ con mà tu chí làm ăn.

Biết tính chồng nên tôi đã để ra 20 triệu tiền dự phòng cho việc sinh đẻ. Chiều qua chồng chở tôi đi khám thai định kỳ. Trên đường đi, anh tỏ ra háo hức, còn nói muốn nhìn con. Vậy mà vừa đến phòng khám, chồng tôi liền thay đổi thái độ. Anh chạy vào nhà vệ sinh, sau đó gửi tin nhắn dặn tôi siêu âm xong thì đi thẳng ra nhà gửi xe.

Đang hí hửng đưa vợ đi khám thai, chồng bỗng tái mặt chạy ngay vào nhà vệ sinh rồi gửi một tin nhắn khiến vợ bật ngửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đoán có chuyện chẳng lành, khi trở về nhà, tôi gặng hỏi rốt cuộc ở phòng khám, anh đã gặp ai mà lại phải né tránh như vậy. Biết mình không thể chối cãi được nữa, chồng tôi đành thú nhận 3 năm trước anh có vay tiền của một người bạn. Số tiền lên đến 100 triệu.

Đợt này vợ anh ta bị bệnh nặng nên muốn xin lại số tiền đã cho vay, nhưng chồng tôi cả năm nay công việc bập bõm, tiền không có nên xấu hổ không muốn gặp bạn.

Nghe những lời đó, tôi giận chồng bao nhiêu thì khó xử và xấu hổ bấy nhiêu. Là đàn ông, vậy mà chồng tôi lại trốn tránh trách nhiệm như vậy. Vay tiền người ta 3 năm, anh không trả nổi một đồng, bây giờ lúc người ta khó khăn, anh cũng bỏ mặc làm ngơ.

Đang hí hửng đưa vợ đi khám thai, chồng bỗng tái mặt chạy ngay vào nhà vệ sinh rồi gửi một tin nhắn khiến vợ bật ngửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu tôi không biết chuyện thì là một lẽ. Đằng này, gia đình họ cũng đang lâm vào cảnh khốn cùng, không trả thì ích kỷ và thiếu đạo đức quá. Có điều tôi chỉ còn đúng 20 triệu, dù trả ít hay nhiều thì nếu mất đi số tiền đó, tôi cũng không đủ khả năng kinh tế sau khi sinh con. Tôi nên làm gì để lương tâm đỡ cắn rứt đây?

Đẻ cả năm nhưng chồng chẳng ngó ngàng chuyện chăn gối, tôi nghi ngờ phá tan ngăn kéo khóa chặt của chồng thì bàng hoàng khi thấy 2 thứ bên trong

Đẻ cả năm nhưng chồng chẳng ngó ngàng chuyện chăn gối, tôi nghi ngờ phá tan ngăn kéo khóa chặt của chồng thì bàng hoàng khi thấy 2 thứ bên trong

Tôi có thân thiết với một chị đồng nghiệp làm cùng công ty anh. Tôi nhờ chị theo dõi hộ. Nhận được tin báo là chồng tôi vô cùng trong sạch, trong giờ làm không hề đi đâu, buổi trưa thì ăn cơm vợ nấu sẵn từ nhà mang theo.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường