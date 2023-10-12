Đang đi thử váy cưới, chồng bất ngờ nổi điên khi nhìn thấy dấu vết này, vừa về đến nhà đã lập tức đòi hủy hôn

Tâm sự 12/10/2023 06:35

Lúc đầu, Yến cho rằng cuối cùng Hưng sẽ chấp nhận mình, dù sao ngày kết hôn đã cận kề, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới, anh lại hủy hôn lễ.

Yến, năm nay 28 tuổi, bị chú rể ép hủy hôn ngay đêm trước đám cưới. Điều bất ngờ ập xuống, cõi lòng tan nát, Yến hướng về phía hôn phu hét lên: “Tôi đã thú nhận tất cả với anh. Anh biết rõ quá khứ của tôi, còn nói không quan tâm, sao giờ lại làm thế này?”

Chú rể tên Hưng, nhìn Yến nói: "Bởi vì ngực cô xăm tên người yêu cũ. Tôi không thể chấp nhận được”. Yến nghe xong, đau lòng khóc rống lên.

Yến là một cô gái từ nhỏ đã vô cùng thích vui chơi, hơn nữa tính cách hướng ngoại cùng gương mặt xinh đẹp nên luôn có thể hấp dẫn rất nhiều đàn ông bên cạnh.

Trong đó, người bạn trai cũ tên Tân khiến Yến khó quên nhất. Anh cũng là người Yến ở bên lâu nhất, cũng là người con trai duy nhất cô tích cực theo đuổi. Cặp đôi nam thanh nữ tú này từng là đối tượng hâm mộ của rất nhiều cô gái xung quanh, cũng từng là điều khiến cô tự hào, có thể ngẩng mặt kiêu ngạo.

Vấn đề là, giống Yến, Tân không chỉ thu hút một mình cô mà còn đánh cắp trái tim của nhiều cô gái khác ngay lần gặp đầu tiên. Bởi vậy, để các đối tượng khác không lại gần ve vãn, để họ biết Tân là “hoa đã có chủ”, Yến chủ động xăm tên bạn trai lên ngực. Yếnnh động “đánh dấu chủ quyền” này khiến Tân càng yêu Yến hơn. Họ từng nhiều lần đi quá giới hạn đến mức Yến hai lần mang thai.

Đang đi thử váy cưới, chồng bất ngờ nổi điên khi nhìn thấy dấu vết này, vừa về đến nhà đã lập tức đòi hủy hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, ở bên nhau nhiều, mâu thuẫn giữa hai người dần xuất hiện. nhất là chuyện Yến đã qua 25 tuổi, Tân vẫn chưa muốn kết hôn. Cô đau lòng muốn chia tay, cuối cùng chủ động rời bỏ bạn trai. Lúc này, Yến ngoài vết tích của 2 lần hỏng thai, trên ngực vẫn còn dấu vết không thể xóa sạch, nội tâm cùng thân xác vết thương chồng chất.

Lúc này, mẹ Yến mai mối cho cô quen biết Hưng. Hưng là con của đồng nghiệp cùng cơ quan mẹ Yến, hiện đang làm quản lý bán hàng cho một doanh nghiệp tư nhân. Hưng thoạt nhìn cao lớn ôn nhu, đem lại cảm giác đặc biệt an toàn.

Sau khi hai người trở nên thân thiết, nhất là khi Hưng thẳng thắn chia sẻ quá khứ của mình, Yến suy nghĩ một hồi, cũng kể cho Hưng về lịch sử tình trường của cô, bao gồm việc “sống thử” với bạn trai cũ. Yến có thể nhìn thấy sự rối rắm trong mắt Hưng khi đó. Tuy nhiên, cuối cùng, Hưng nói rằng anh không quan tâm.

Điều này làm cho Yến vô cùng hạnh phúc. Sau đó, hai người yêu nhau ngọt ngào, đính hôn và tiến tới hôn nhân.

Đang đi thử váy cưới, chồng bất ngờ nổi điên khi nhìn thấy dấu vết này, vừa về đến nhà đã lập tức đòi hủy hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, ngay trước thềm hôn lễ, Yến đi thử váy cưới, Hưng đã vô tình nhìn thấy trên ngực vợ sắp cưới có hình xăm. Yến lấy tay che lại nhưng không kịp, rõ ràng là Hưng đã nhìn thấy nên liền tra vấn Yến: “Trên ngực em có hình xăm?”. Yến nói chỉ là mấy ký tự lung tung, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng Hưng thấy rõ ràng, đó là tên người, chữ “KHOA” cách điệu. Điều này làm anh chấn động, hỏi tiếp: “Xăm tên người? Là ai?” Yến biết không thể giấu được nữa nên thành thật đáp: “Người yêu cũ”.

Một người phụ nữ nếu xăm tên một người đàn ông lên ngực, chắc chắc lúc trước phải yêu điên cuồng, khó trách người đến sau cảm thấy chấn động. Hưng dù biết quá khứ của Yến nhưng cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Chữ “Tân” trên ngực vợ sắp cưới, giờ phút này như ánh mắt trào phúng, nhìn vào hôn nhân của anh và cô, cưới cợt vào mặt anh - kẻ đến sau. Điều này làm Hưng thấy thống khổ.

Yến nhìn ánh mắt thất vọng của Hưng, lập tức giải thích, cô nói rất muốn cho anh biết chi tiết này, nhưng lại nhất thời quên mất. Sau kết hôn, cô sẽ tìm cách xóa hình xăm, sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến người yêu nữa.

Đang đi thử váy cưới, chồng bất ngờ nổi điên khi nhìn thấy dấu vết này, vừa về đến nhà đã lập tức đòi hủy hôn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng, Hưng theo bản năng lắc lắc tay, lảo đảo đi ra ngoài, cũng nói Yến không được đuổi theo. Anh muốn bình tĩnh lại. Lúc đầu, Yến cho rằng cuối cùng Hưng sẽ chấp nhận mình, dù sao ngày kết hôn đã cận kề, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới, anh lại hủy hôn lễ.

Hưng buồn bã nói: "Sau khi nhìn thấy cái tên đó, tôi nhận ra rằng tôi không thể chấp nhận em được. Tôi không thể tưởng tượng làm cách nào mình có thể sống với một người vợ mang tên người đàn ông khác trên cơ thể. Trái tim tôi đau đớn lắm. Chúng ta hãy kết thúc đi!”

Sau đó, mặc kệ Yến và người nhà nói thế nào, Hưng đều không chấp nhận. Đoạn tình cảm này cứ như vậy chấm dứt.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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