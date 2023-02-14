Đang đê mê chuẩn bị 'động phòng' thì vợ anh về bất ngờ, trốn trong tủ đồ, tôi 'hận thấu xương' với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 14/02/2023 04:55

Qua mấy chén rượu, họ đột nhiên hôn nhau đắm đuối. Chị ta thì thầm vào tai Hưng điều gì khiến anh tỏ ý không đồng tình. Nhưng chị ta cứ quấn lấy anh bắt phải chiều mình bằng được. Ngay lập tức sau đó tôi đã biết là chuyện gì. 

Vào làm ngày đầu tiên ở công ty này, tôi đã phải lòng Hưng. Hưng là một nhân viên sáng giá của công ty, có vẻ ngoài, biết ăn nói, lại rất tâm lý ga lăng. Nhưng nhược điểm chí mạng là anh đã có vợ con rồi. Tuy nhiên tôi tương tư Hưng ngày đêm không thể quên được. Mỗi lần lên công ty nhìn thấy anh là trái tim tôi lại đập rộn ràng xao xuyến. Và tôi quyết tâm phải giành bằng được Hưng về cho riêng mình.

Và rồi cái ngày đó cũng đến, vợ Hưng đưa con về quê ngoại chơi mấy ngày. Tôi ngỏ ý muốn được ăn món ăn Hưng nấu. Nhà tôi không có dụng cụ nấu bếp, lựa chọn duy nhất chính là nhà Hưng. Phải, tôi muốn đêm đầu tiên giữa chúng tôi sẽ diễn ra trong chính tổ ấm nhỏ của vợ chồng họ, để biết mình là người chiến thắng tuyệt đối!

Tối đó, tôi ngồi trên quầy bar trong chiếc váy gợi cảm chết người, ngắm nhìn người đàn ông mình say mê đứng trong bếp làm món bít tết yêu thích. Khi tôi còn đang mường tượng về một buổi tối thật ngọt ngào say đắm thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên. 

Vợ Hưng đột ngột trở về không hề báo trước. Chúng tôi cuống lên không biết phải làm thế nào, cuối cùng Hưng đẩy tôi vào chiếc tủ đựng đồ góc phòng. Chiếc tủ trống một nửa, vừa hay cho tôi chui lọt.

Vợ Hưng đi nhanh vào bếp, thấy chồng đang nấu bữa tối thì ôm chầm lấy anh mà hôn. Chị ta ríu rít kể chuyện đã gửi con ở quê ngoại, vì nhớ chồng quá nên muốn quay về cho anh bất ngờ. Rồi họ ngồi bên ánh nến cùng thưởng thức bữa tối mà đáng lẽ người ngồi cạnh Hưng lúc đó phải là tôi!!!

Tôi ư? Còn cách nào khác đâu là phải ngồi im chịu trận trong tủ. Tủ đóng kín, tôi không nhìn nhưng nghe được mọi âm thanh. Tôi không muốn xuất hiện trước mặt chị ta lúc này. Chị ta sẽ có cớ để quy kết tôi là kẻ thứ ba và danh dự của tôi sẽ bị hủy hoại. Tôi muốn chiến thắng chị ta một cách oanh liệt, chị ta chỉ có thể nuốt cục nghẹn mà không thể làm gì được ấy chứ!

Đang đê mê chuẩn bị 'động phòng' thì vợ anh về bất ngờ, trốn trong tủ đồ, tôi 'hận thấu xương' với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Qua mấy chén rượu, họ đột nhiên hôn nhau đắm đuối. Chị ta thì thầm vào tai Hưng điều gì khiến anh tỏ ý không đồng tình. Nhưng chị ta cứ quấn lấy anh bắt phải chiều mình bằng được. Ngay lập tức sau đó tôi đã biết là chuyện gì. 

Họ bắt đầu âu yếm, cởi đồ và ân ái nồng nàn ngay trên quầy bar! Thật là một buổi tối đổi gió, hâm nóng tình cảm tuyệt vời nếu như Hưng không phải là nhân vật chính và tôi không phải là người chứng kiến tất cả.

 

Chẳng biết đã qua bao lâu, trong lòng tôi chỉ còn nỗi căm hận đến xương tủy thì họ mới ngừng lại. Chờ thêm 1 lúc, chị ta cuối cùng cũng đi ngủ và Hưng ra mở cửa cho tôi. “Anh xin lỗi, lúc này không thể trở mặt với cô ấy được… Hãy cho anh thêm thời gian, hôm nay em đành tự về nhé, cô ấy không thấy anh lại gọi…”, Hưng nắm chặt tay tôi giải thích.

“Chát! Chát!”, tôi tặng cho anh ta 2 cái tát với tất cả căm hận trong lòng mình. Giờ tôi mới thấm thía mình có chiêu trò thế nào cũng chỉ là 1 cuộc chơi của anh ta. Vợ anh ta mới là số 1, khiến Hưng sẵn sàng chiều theo vợ làm chuyện đó ngay trong căn phòng có tôi đang trốn! Anh ta có thể từ chối vợ bằng nhiều cách nhưng anh ta không làm! Tôi đúng là khác gì 1 ả gái điếm rẻ tiền, trong mắt anh ta chẳng đáng 1 xu!

Hôm sau lên công ty Hưng vờ như chẳng có chuyện gì, cũng coi như chúng tôi không hề thân thiết. Đúng là gặp dịp thì chơi, không chơi được nữa thì nhẹ tênh dứt bỏ mà! Song càng nghĩ mà tôi càng có cảm giác vợ Hưng cố ý vào cái ngày hôm đó, liệu có phải không?

Lo lắng không 'phục vụ' được vợ chuyện ân ái, quyết định đi khám, bác sĩ phán 1 câu khiến tôi 'giật bắn mình' ngay lập tức

Lo lắng không 'phục vụ' được vợ chuyện ân ái, quyết định đi khám, bác sĩ phán 1 câu khiến tôi 'giật bắn mình' ngay lập tức

Vấn đề phong độ đàn ông của tôi có thể cải thiện dễ dàng nhờ vào thay đổi chế độ sinh hoạt và tập luyện. Thế nhưng qua kết quả khám bệnh ấy tôi mới biết một bí mật khủng khiếp.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 6 giờ 34 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 6 giờ 37 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 6 giờ 43 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 45 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 6 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường