Đang 'cuồng nhiệt' hết mình trong đêm tân hôn, tôi hoảng loạn khi thấy 'vết lạ' trên đùi của vợ mới cưới

Tâm sự 21/06/2023 06:44

Vào đêm tân hôn, đúng khi đang ôm hôn âu yếm thì tôi phát hiện ra một hình xăm trên đùi của vợ, đó là một cái tên đàn ông.

Tôi tốn rất nhiều tiền mới cưới được vợ tôi về. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, tân thời. Khi còn yêu nhau, tôi đã tốn rất nhiều tiền mua quần áo, túi xách, nữ trang, nước hoa hàng hiệu để tặng cô ấy. Tôi đều nghĩ xứng đáng, vì cô ấy đẹp, đáng yêu, và tôi thực sự yêu cô ấy nên không tiếc gì cả.

Người ta nói tình yêu của đàn ông ở đâu thì ví tiền anh ta ở đó, chẳng sai đâu, tôi đã rót vào cô ấy rất nhiều tiền. Đến khi làm đám cưới, tiền lễ đen cũng là hàng trăm triệu, rước dâu long trọng, đình đám. Tôi nói vậy không phải để nhấn mạnh chuyện tiền nong, nói vậy để thấy tôi trân trọng cô gái mình đã cưới về đến thế nào. Nhưng bây giờ tôi thấy cô ấy không xứng với sự trân trọng đó của tôi.

Đang 'cuồng nhiệt' hết mình trong đêm tân hôn, tôi hoảng loạn khi thấy 'vết lạ' trên đùi của vợ mới cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện là, vào đêm tân hôn, đúng khi đang ôm hôn âu yếm thì tôi phát hiện ra một hình xăm trên đùi của vợ, đó là một cái tên đàn ông. Tôi vô cùng kinh ngạc. Chúng tôi mới quen nhau qua người quen giới thiệu được hơn 6 tháng trước khi cưới, vừa nhìn thấy cô ấy thôi tôi đã chết đứ đừ vì diện mạo xinh đẹp rồi. 

Có thể bạn không tin nhưng chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn tới mức hoàn toàn trần trụi trước nhau, âu yếm ôm hôn nhau thì có nhưng vồ vập chiếm hữu cô ấy thì không, tôi chưa làm vậy. Tôi mong đến ngày cô ấy là của tôi nên giục cưới, chẳng ngờ lúc cưới về lại thành ra thế này.

Cô ấy lúc đầu nói dối tôi là xăm tên người bạn thân. Tôi bảo cô ấy "tìm khắp thế gian này xem có ai xăm tên bạn thân lên đùi hay không, lại còn mặt trong đùi như vậy, nếu có thì anh bỏ qua cho em". Cô ấy không nói gì. 

Tôi nói thêm là tôi không biết người bạn thân nào của vợ có cái tên như thế, nếu có thì mang đến trước mặt tôi, giới thiệu với tôi đi, tôi cũng sẵn lòng bỏ qua. Nhưng cô ấy không làm được, cô ấy đành thú nhận đó là tên người yêu cũ. Cô ấy và gã đó không còn giữ liên lạc với nhau.

Đang 'cuồng nhiệt' hết mình trong đêm tân hôn, tôi hoảng loạn khi thấy 'vết lạ' trên đùi của vợ mới cưới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Biết xong điều này, tôi không thiết ăn uống trong mấy ngày. Vợ tôi, người tôi từng yêu như vậy và quyết tâm lấy về, cứ ngỡ cô ấy toàn tâm toàn ý với tôi, ai ngờ lại từng yêu một gã khác. 

Từng có người yêu thì cũng thôi đi, tôi không bận tâm, nhưng đậm sâu tới mức khắc luôn cả tên hắn lên đùi thì ai chịu nổi. Cô ấy muốn tôi tức chết hay sao mà ngày đêm trưng cái tên đó trên người, nhắc nhở tôi về hắn và cô ấy mỗi lần vợ chồng ân ái?". Một mối tình đi qua nhưng để lại dấu vết đậm sâu trên cơ thể, da thịt, sẽ là sự nhắc nhở đầy tổn thương cho người đến sau, nghiêm trọng đến mức cần cân nhắc rất kỹ trước khi làm. 

Đang 'cuồng nhiệt' hết mình trong đêm tân hôn, tôi hoảng loạn khi thấy 'vết lạ' trên đùi của vợ mới cưới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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