Đang cười nói vui vẻ trong đám tang của mẹ, vừa thấy tôi đến viếng thăm, gã chồng tệ bạc nói ra một câu khiến vợ mới của anh ta 'mặt cắt không còn giọt máu'

Tâm sự 24/06/2023 06:36

Cách đây hai ngày, tôi nghe tin mẹ chồng cũ qua đời. Lâu nay bà bị ốm, tôi đã dự định lúc nào rảnh sẽ đến thăm.

Tôi thật không biết nói gì để mô tả chồng cũ của mình. Chúng tôi đã chia tay nhau được hơn 3 năm. Thế nhưng nỗi ám ảnh khi ở bên anh ta vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.

Chồng cũ của tôi tên Tài. Tên thì hay như vậy, nhưng anh ta chẳng có chút tài cán nào, nói thẳng ra thì chỉ siêng ăn nhác làm, ít tài nhiều tật. Cưới nhau xong, tôi mới biết Tài có máu lô đề cờ bạc. Làm được bao nhiêu, anh ta lại nướng vào mấy trò đỏ đen.

Đang cười nói vui vẻ trong đám tang của mẹ, vừa thấy tôi đến viếng thăm, gã chồng tệ bạc nói ra một câu khiến vợ mới của anh ta 'mặt cắt không còn giọt máu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vẫn còn nhớ như in, hồi ấy chỉ có mẹ chồng là tốt với mình. Mỗi lần thấy con trai về đòi tiền, bà lại nói trên đời này chỉ có tôi là giỏi chịu. Nếu là người khác, chắn chắn họ đã bỏ đi từ lâu rồi.

Quả thật sang đến năm thứ 2 của hôn nhân, tôi đành dứt áo ra đi. Bởi lẽ lúc ấy, Tài không chỉ nướng tiền vào đỏ đen mà còn bắt đầu ngoại tình. Đối với tôi, điều này như giọt nước tràn ly, khiến chúng tôi phải tan vỡ.

Sau ly hôn, tôi vẫn giữ liên lạc với mẹ chồng cũ. Biết Tài có vợ mới, tôi cũng mừng cho anh ta. Còn bản thân thì may mắn gặp thời nên công việc cũng khá lên. Có điều đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông phù hợp.

Đang cười nói vui vẻ trong đám tang của mẹ, vừa thấy tôi đến viếng thăm, gã chồng tệ bạc nói ra một câu khiến vợ mới của anh ta 'mặt cắt không còn giọt máu' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây hai ngày, tôi nghe tin mẹ chồng cũ qua đời. Lâu nay bà bị ốm, tôi đã dự định lúc nào rảnh sẽ đến thăm. Không ngờ chưa kịp đến thì mẹ đã đi rồi. Nghĩa tử là nghĩa tận, tôi quyết định đến viếng mẹ chồng lần cuối, xem như trọn vẹn với bà.

Lúc đó, anh ta vẫn đang ngồi ăn uống với đám bạn, còn nói chuyện rất rôm rả. Điều mà tôi không ngờ, đó là vừa thấy tôi xuống xe, chồng cũ liền gạt vợ con sang một bên, rồi giới thiệu tôi mới là vợ chính thức. Nghe xong, ngay cả tôi cũng ngỡ càng, còn vợ mới của anh ta thì mặt cắt không còn giọt máu.

Đang cười nói vui vẻ trong đám tang của mẹ, vừa thấy tôi đến viếng thăm, gã chồng tệ bạc nói ra một câu khiến vợ mới của anh ta 'mặt cắt không còn giọt máu' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thật không hiểu tại sao anh ta lại trơ trẽn đến vậy. Mấy hôm nay, anh ta liên tục nhắn tin dặn tôi về làm lễ cúng cho mẹ chồng cũ. Tôi đang băn khoăn không biết có nên về hay không, dù sao cũng đã là người dưng, nhưng tôi vẫn rất tôn trọng mẹ chồng cũ. Theo mọi người, tôi có nên về hay không?

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