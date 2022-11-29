Đang âu yếm mặn nồng, chồng bất ngờ thủ thỉ vào tai 'Anh đã phản bội em', lời thú nhận này khiến tôi bỗng chốc như rơi xuống vực

Tâm sự 29/11/2022 18:34

Lúc đó, khi các con đã đi ngủ, hai vợ chồng đang âu yếm mặn nồng thì chồng tôi bất ngờ thủ thỉ vào tai vợ: "Anh yêu em, cả cuộc đời này anh chỉ muốn ở bên em, không muốn rời xa em". Chồng lãng mạn quá!

Có lẽ, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có được người chồng vừa hiền lành, vừa đẹp trai lại kiếm tiền giỏi nữa, hai đứa con nếp tẻ đủ cả, kháu khỉnh đáng yêu… Vậy mà cái đêm mà chồng ăn năn, thủ thỉ những lời thú tội khiến cho gia đình tôi lâm vào cảnh đứng bên bờ đổ vỡ.

Lúc đó, khi các con đã đi ngủ, hai vợ chồng đang âu yếm mặn nồng thì chồng tôi bất ngờ thủ thỉ vào tai vợ: "Anh yêu em, cả cuộc đời này anh chỉ muốn ở bên em, không muốn rời xa em". Chồng lãng mạn quá! Đang định ôm anh ấy thật chặt và thơm vào má chồng, lại sững người vì câu nói tiếp theo của chồng: "Anh đã phản bội em, anh đã ngoại tình với người khác. Anh rất hối hận, em tha thứ cho anh nhé. Cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa".

Tôi nghe mà choáng váng, chỉ mong rằng đó là những lời nói trêu đùa, nhưng thật đau đớn khi đó là sự thật. Chồng tôi rất nghiêm túc, anh ấy bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh ấy rối rít xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ, trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ ập đến quá nhanh, tôi chưa hề nghĩ đến điều này cho dù ai đó nói thế tôi cũng không tin. Đằng này, lời thú nhận từ chính chồng tôi.

Đang âu yếm mặn nồng, chồng bất ngờ thủ thỉ vào tai 'Anh đã phản bội em', lời thú nhận này khiến tôi bỗng chốc như rơi xuống vực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi tiết lộ, anh ấy và người phụ nữ kia cặp kè với nhau trong khoảng thời gian 3 tháng, hai người lén lút gặp gỡ, đi ăn trưa, đi khách sạn… Chồng tôi cũng không muốn phản bội vợ con, nhưng bị sự dịu dàng, hấp dẫn của người đó nên đã "say nắng", nảy sinh mối tình vụng trộm ngang trái.

Sau thời gian đầu cảm thấy tội lỗi, chồng tôi cố gắng bù đắp bằng cách chu đáo hơn với vợ con, chu cấp mọi khoản chi tiêu trong gia đình và thường xuyên đưa vợ con đi ăn, xem phim… Anh ấy định giữ người bên ngoài làm "khoảng trời riêng", để có thêm người yêu thương, chăm sóc.  

Nhưng rồi lại nhận ra những điều không ổn, bởi cả hai đều có gia đình, lén lút mãi cũng có ngày bị phát hiện, lúc đó mọi chuyện sẽ thêm đau khổ. Chồng tôi chủ động chia tay, dù rất khó khăn nhưng đã hơn 1 tháng nay không gặp người kia nữa, mặc cho cô ta vẫn chủ động nhắn tin, hỏi thăm.

Đang âu yếm mặn nồng, chồng bất ngờ thủ thỉ vào tai 'Anh đã phản bội em', lời thú nhận này khiến tôi bỗng chốc như rơi xuống vực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết chồng tôi rất thương yêu vợ con, cảm thấy hối lỗi nên mới thú nhận mọi chuyện. Anh ấy nói rằng có cố giấu sự thật thì vẫn không cảm thấy sống thanh thản được, chỉ có nói ra sự thật mới nhẹ nhõm và mong vợ tha lỗi, giúp cho anh ấy quên được người phụ nữ kia. Thực sự tôi rất muốn ly hôn vì quá sốc, nhưng khi bình tĩnh tôi lại muốn tha thứ cho chồng. Tôi phải làm gì để quên đi chuyện đó để vợ chồng tiếp tục chung sống hạnh phúc với nhau? Tôi có nên tha thứ cho chồng không?

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Nhìn cô vợ đáng yêu trong bộ pijama mà tôi không nhịn nổi cười. Vừa nói tôi vừa ôm Linh trong tay rồi hôn say đắm. Cả hai đều trở nên nóng ran cả người, tay chân tôi đã không thể ở nguyên vị trí.

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