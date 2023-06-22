Đàn ông nào cũng mong chờ vợ thấu hiểu và thực hiện 5 điều khi 'ÂN ÁI', chị em tinh ý học hỏi chắc chắn cả hai cùng nhau lạc vào 'hoan lạc'

Cách di chuyển của vợ trong khi ân ái cũng là một trong những ngôn ngữ cơ thể giúp cuộc “yêu” thăng hoa và hưng phấn hơn. Đàn ông nào cũng vậy, họ luôn muốn người bạn đời nhiệt tình và “chơi hết mình” khi gần gũi để hai người đạt được khoái cảm, vui vẻ bên nhau nhất có thể.

Và đôi khi hãy đề nghị chồng thay đổi tư thế, địa điểm cho cuộc “yêu” thêm nồng nàn, thăng hoa. Đặc biệt, nếu chàng đang làm tốt, các chị đừng ngại dành cho chàng lời khen ngợi bằng nhịp thở đặc trưng thể hiện cảm xúc thăng hoa cao trào nhé.

Nàng có thể chủ động hơn trong từng di chuyển, thậm chí có thể trở thành người điều khiển cuộc yêu, thỉnh thoảng biến chồng thành người bị động chịu trận. Đừng quá cứng nhắc, khô khan khiến chồng hiểu lầm vợ đang cảm thấy khó chịu và không hào hứng.

Ảnh minh họa: Internet

Những cảm xúc thật

Vì lý do nào đó, nhiều phụ nữ giả vờ và bắt chước khoái cảm trên giường, từ đó chính họ sau đó phải chịu đựng. Hãy nhớ rằng, sự giả tạo không chỉ có thể khiến một người đàn ông thất vọng về bạn mà về cả bản thân anh ấy.

Quên chuyện giả vờ trên giường: Tất cả cảm xúc, nụ hôn, lời thì thầm và rên rỉ của bạn là dấu hiệu chân thành của khoái cảm, bạn không nên bắt chước hoặc ngại ngùng mà hãy tự nhiên nhất. Bạn không cần phải la hét, chỉ cần trung thực với chính mình và đối tác của bạn.

Thơm tho khi quan hệ

Đối với đàn ông, mùi hương trên cơ thể người phụ nữ sẽ là điểm nhấn kích thích và gây ấn tượng ngay từ những giây phút đầu.

Điều này tạo cảm hứng cho người đàn ông, khiến họ hưng phấn và nhập cuộc đầy cuồng nhiệt và hào hứng. Hương thơm cơ thể bạn còn giúp cải thiện chất lượng “cuộc yêu”, do đó bạn nhớ thật thơm tho trước khi “ lâm trận” nhé. Hoặc chị em có thể kết hợp với việc sử dụng các loại xịt thơm miệng để chàng cảm thấy kích thích hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Trí tưởng tượng phong phú

Đàn ông cũng như phụ nữ, thường không chia sẻ những tưởng tượng về tình dục của họ vì họ sợ bị phán xét và hiểu lầm. Tuy nhiên, đối tác của bạn sẽ rất vui nếu chính bạn thực hiện bước đầu tiên và nói chuyện thẳng thắn về sự thân mật.

Hỏi xem người ấy muốn thử những điều mới nào, điều gì làm hài lòng anh ấy và ngược lại, điều gì gây khó chịu. Nếu bạn không thích những gì đối tác đưa ra, tốt hơn nên thảo luận một cách nhẹ nhàng, đừng gay gắt. Bạn cũng đừng phán xét, quan trọng nhất là cho anh ấy thấy rằng bạn quan tâm đến sở thích của anh ấy.

Khen ngợi anh ấy

Đàn ông thích nghe gì khi quan hệ? Thật ra, đàn ông cũng rất thích được khen mặc dù anh ấy ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Sau khi khen chàng, bạn cũng có thể thì thầm vào tai chàng những câu kích thích chàng như “em muốn anh quá”, “em thèm anh quá”,…

Mặc dù chàng không thể hiện, nhưng kết quả mang lại cho cuộc yêu lần này sẽ khiến bạn khó quên.