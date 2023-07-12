Đám cưới bạn thân nhưng bận việc không đến được, nhờ em dâu tương lai gửi phong bì giúp, đến tối thì hốt hoảng nghe 'tin dữ' này

Tâm sự 12/07/2023 01:50

Tôi và Oanh chơi với nhau rất thân từ hồi đại học. Ra trường 3 năm rồi nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau.

Trong một lần đến nhà Oanh chơi, tôi biết được Trang - em dâu tương lai của tôi là hàng xóm của cô ấy. Thế nhưng Oanh có vẻ rất hờ hững với Trang, tỏ ra như không quen biết nhau.

 

Thấy thái độ khác lạ thế, tôi thắc mắc, Oanh nói Trang là con người giả tạo, không xứng đáng lấy được người đàn ông tuyệt vời như em trai tôi. Oanh bảo ngày học cấp 3, hai người cũng chơi thân với nhau nhưng vài lần Trang mượn tiền mà không trả nên từ đó không thèm chơi nữa.

Có lẽ khi đó Trang còn nhỏ, nghĩ chưa thấu đáo, bây giờ em ấy trưởng thành tôi tin chắc sẽ không có tính xấu đó nữa. Oanh lắc đầu nói Trang chỉ được cái mặt xinh đẹp và cái miệng ngon ngọt chứ bản chất vẫn xấu thế.

Đám cưới bạn thân nhưng bận việc không đến được, nhờ em dâu tương lai gửi phong bì giúp, đến tối thì hốt hoảng nghe 'tin dữ' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe nói làm được đồng nào Trang đều dồn hết tiền vào sắm sửa quần áo phấn son. Thậm chí còn vay mượn bạn đồng nghiệp đầy ra đấy, cứ đến ngày lĩnh lương là lại mang tiền đi trả nợ. Oanh khẳng định những thông tin cô ấy nói về Trang là chuẩn, không bịa đặt.

Dù cho là đúng thì có sao, vay mượn biết trả là sòng phẳng rồi, còn chuyện quần áo phấn son cô gái nào chẳng thích mặc đẹp mà có đẹp thì mới tìm được bạn trai vừa ý.

Tuần trước là đám cưới Oanh vào đúng ngày tôi đi công tác nên tôi đã gửi phong bì nhờ Trang đưa giúp. Không ngờ ngày hôm kia, Oanh gọi điện trách tôi quá nhiều vì tôi không đến, cũng không gửi tiền mừng. Tôi rất bất ngờ và choáng váng. Tôi thì tin bạn thân của mình hơn nên tôi dám chắc chuyện này là Trang sai.

Nếu tôi nói chuyện này cho em trai biết thì chắc chắn tình yêu 2 năm của em ấy sẽ bị tan nát. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

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