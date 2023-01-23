Dại dột xông pha kiếm tiền, rồi mất luôn cả chồng và gia đình, vợ tá hỏa người thứ ba hóa ra lại là người quen

Tâm sự 23/01/2023 04:08

Tôi ngày càng cuốn vào công việc, với mong muốn sẽ mua thêm nhà cửa, sau này con cái đỡ vất vả. Nhưng kể từ đó, tôi thấy chồng không còn vui vẻ và đối xử với tôi lạnh lùng hơn.

Hai vợ chồng tôi là bạn thời đại học. Gia cảnh hai bên ở mức bình thường nên trước khi cưới nhau, chúng tôi từng có ước nguyện sẽ cố gắng làm việc hết mình, thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn. Chồng từng hứa rằng, anh sẽ không bao giờ để tôi phải khổ hay vất vả.

Sau khi cưới nhau, vì không có nhà riêng nên chúng tôi phải đi thuê nhà ở. Tôi sinh con xong thì chi phí sống cả gia đình tăng lên, tháng nào tôi cũng phải đi vay mượn thêm đồng nghiệp. Trong khi đó, chồng không còn nhớ lời ước nguyện năm xưa, anh sống rất trì trệ. Công việc không mấy tiến triển nhưng anh vẫn gắn bó với nó, trong khi tôi khuyên anh nên tìm kiếm công việc nào có cơ hội lương cao hơn.

Dại dột xông pha kiếm tiền, rồi mất luôn cả chồng và gia đình, vợ tá hỏa người thứ ba hóa ra lại là người quen - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói mãi chồng không nghe, tôi phải tự thay đổi bản thân mình. Tôi quay sang kiếm thêm việc làm buổi tối và đương nhiên tôi không có thời gian cho gia đình. Công việc nhà hay cơm nước, chăm con, chồng đảm nhiệm hết. Trước đó, tôi cũng trao đổi thẳng thắn, anh cũng đồng ý tôi là người xông pha kiếm tiền.

Suốt 5 năm trôi qua, khi tôi kiếm ra tiền, chúng tôi đã mua được ngôi nhà nhỏ, lúc này chồng ngỏ ý không đi làm nữa, tôi chấp nhận. Để anh đỡ nhàm chán, tôi mở cho anh một cửa hàng tạp quá ở nhà để bán.

Cuộc sống trôi đi, tôi ngày càng cuốn vào công việc, với mong muốn sẽ mua thêm nhà cửa, sau này con cái đỡ vất vả. Nhưng kể từ đó, tôi thấy chồng không còn vui vẻ và đối xử với tôi lạnh lùng hơn. Thậm chí, khi tôi về đến nhà anh cũng không hỏi han lấy một câu.

Một lần, tôi đi tiếp khách về muộn, về đến nhà tôi mở cửa không được. Nhìn kĩ ra thì chồng thay ổ khóa, gọi điện cho anh cũng tắt máy. Đêm hôm đó, tôi phải về nhà ngoại ngủ nhờ rồi sáng mai về sớm. Trở về nhà buổi sáng, tôi thấy chồng dửng dưng đang dọn hàng, tôi hỏi lý do thì anh bảo: "Chỉ là ổ khóa bị hỏng nên tôi thay thế, còn điện thoại thì vừa hết pin".

Dại dột xông pha kiếm tiền, rồi mất luôn cả chồng và gia đình, vợ tá hỏa người thứ ba hóa ra lại là người quen - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi bỗng thấy ớn lạnh trong lòng, vì sao chồng không quan tâm đến việc tôi đi đâu hay làm gì suốt đêm. Lúc sau tôi gọi anh vào nói chuyện rõ ràng, ban đầu anh lảng tránh, sau đó anh thừa nhận không còn tình cảm với tôi, đã nảy sinh hẹn hò với cô hàng xóm sát nhà. Họ cảm mến khi cùng đi tập thể dục với nhau.

Nước mắt tôi nghẹn ngào, không còn lời nào để nói. Bao năm nay tôi hết lòng vì gia đình nhưng nhận lại là nỗi cay đắng. Nghĩ lại, tôi thấy mình dại dột, tự dưng xông pha kiếm tiền, rồi giờ mất luôn cả chồng và gia đình. Tôi vẫn muốn níu kéo nhưng cũng không biết có thể sống chung với người chồng như vậy không? Tôi phải làm sao?

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