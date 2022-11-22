Đoạn video đã ghi lại hình ảnh anh A, là ông chủ của một quán gà sốt khoai tây. Trong thời gian nghỉ ngơi của quán, chủ kênh YouTube đã đặt câu hỏi cho anh A là: "Lúc nãy tôi có nghe anh nói rằng anh không cho mẹ đến trường anh, tại sao anh lại nói như vậy?"

Mới đây, trên một kênh YouTube nổi tiếng tên 'Jang-sa-ui Sin' với 620.000 người đăng ký, đã đăng tải một video có tiêu đề '10 năm sau của một nạn nhân bị bạo lực học đường sẽ trông như thế nào: Kẻ thù lớn nhất của một ông chủ quán.’ Video này đã nhanh chóng được lan truyền trên các trang mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến như TikTok. Nạn nhân vẫn đang nhận được làn sóng ủng hộ của cư dân mạng.

Anh A nghẹn ngào: "Ví dụ như thẻ xe buýt của tôi bị cướp lấy là chuyện xảy ra như cơm bữa, nếu họ đi ngang qua tôi mà tự nhiên cảm thấy không vui thì họ sẽ lập tức đánh tôi và tôi còn từng bị mọi người cô lập".

Anh A đã lập tức bật khóc và nói: "Bởi vì vóc dáng của tôi rất nhỏ con nên ở trường tôi đã bị bắt nạt rất nhiều".

Ảnh minh họa: Internet

Anh A nức nở kể "Tôi đã bị bắt nạt rất nhiều ở trường, vì vậy vào ngày tốt nghiệp, tôi đã bảo mẹ đừng có đến trường. Tôi có thể đến trường và chịu đựng được sự hành hạ đó, nhưng nếu mẹ tôi cũng bị đem ra làm như vậy, tôi sẽ không chịu nỗi mất.”

Vì vậy, mẹ của anh A đã không bao giờ được đến dự lễ tốt nghiệp của anh A.

Anh A vừa rơi nước mắt vừa nói: “Mẹ hỏi tôi là ngày tốt nghiệp con có đi không? Nhưng tôi lại bảo với mẹ tôi là đừng có đến. Chắc bây giờ mẹ mới biết chuyện này và chắc hẳn mẹ đang rất xấu hổ vì có đứa con như tôi. Tôi cũng không muốn mình bị hành hạ như vậy. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm."

Ảnh: YouTube 'Jang-sa-ui Sin'

Chủ kênh Youtube cũng rơi nước mắt vì quá khứ bi thương của anh A. Cuộc sống xã hội của anh A thậm chí còn bị gián đoạn do các chấn thương tâm lý. Chủ kênh Youtube đã hỏi anh A rằng "Nếu quá khứ của anh đau khổ như vậy, có khi nào anh có nghĩ đến việc vùng lên và trả thù những người đã bắt nạt anh chưa?".

Anh A trả lời rằng: "Tôi đã thử rồi. Tôi muốn mua nhà, mua xe. Nhưng một hôm, tôi thấy những đứa bắt nạt tôi trên mạng xã hội, chúng không chỉ có xe mà còn đã kết hôn và sinh con hết cả rồi, nên tôi cảm thấy rất buồn".

Ảnh minh họa: Internet

Chủ kênh YouTube khuyên nhủ anh A: "Anh nên giẫm đạp lên tất cả chúng nó bằng sự thành công của mình".

Trước quá khứ đau khổ của anh A, một người con trai hiếu thảo, lo lắng sợ làm mẹ phiền lòng, cư dân mạng đã để lại những bình luận ủng hộ tinh thần cho anh A như: "Thế giới này có nhân quả”, “Bạo lực học đường là một tội ác và nó sẽ phá hủy linh hồn của bạn", "Tất cả bọn chúng rồi sẽ phải trả giá".

Tổ chức y tế thế giới WHO định nghĩa bạo lực học đường là: “Bạo lực là hành vi cố ý sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực hoặc quyền lực để hủy hoại mình, chống lại người khác hoặc một nhóm người, một tập thể cộng đồng làm họ bị tổn thương hoặc có nguy cơ tổn thương, hoặc tử vong hoặc sang chấn tâm lý, ảnh hưởng đến sự phát triển của họ hoặc gây ra các ảnh hưởng khác”

Ảnh minh họa: Internet

“Bạo lực học đường” đang là một vấn nạn xã hội trong môi trường học đường mà ở mọi quốc gia trên thế giới đang đặt nhiều sự quan tâm và đang lên án bởi những hậu quả nghiêm trọng và đau xót mà nó mang lại, nó tác động ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cũng như tinh thần và nặng hơn là tính mạng của trẻ đang trong độ tuổi hoàn thiện bản thân.

Theo Insight