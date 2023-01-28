Cuồng nhiệt cả đêm tân hôn, sáng ra chồng bỗng gắt gỏng vì thấy vợ còn 'trinh nguyên', nghe lý do anh nói càng sốc nặng

Tâm sự 28/01/2023 16:47

Đêm tân hôn ngọt ngào, Thịnh phát hiện vợ vẫn còn trinh nguyên. Điều này đáng lẽ nên mừng thì Thịnh ngạc nhiên lắm.

Thịnh và vợ quen biết nhau trong một bữa tiệc. Vợ Thịnh rất đẹp, chỉ nhìn thoáng qua, anh đã bị cô hấp dẫn sâu sắc. Lúc tiệc kết thúc, anh chủ động xin cô số liên lạc, như vậy họ từ từ liên kết với nhau. Mối quan hệ ngày càng thân thiết, Thịnh càng có thiện cảm với đối phương hơn nên chỉ sau 1 tháng, anh đã thổ lộ với cô.

Điều làm cho Thịnh hạnh phúc là đối phương cũng đồng ý hẹn hò. Qua 1 năm bên nhau, Thịnh nắm được tương đối thông tin về bạn gái. Anh biết cô làm nghề người mẫu, gia cảnh không tốt lắm, trước đây đã có vài mối tình dang dở.

Ngày bố Thịnh mở công ty, anh tranh thủ đưa bạn gái đến ra mắt bố mẹ, không ngờ ông bà lại sống chết không cho cưới. Bố mẹ Thịnh cho rằng con trai kết hôn nhất định phải môn đăng hộ đối, không phải tùy tiện tìm phụ nữ nào cũng được.

Cuồng nhiệt cả đêm tân hôn, sáng ra chồng bỗng gắt gỏng vì thấy vợ còn 'trinh nguyên', nghe lý do anh nói càng sốc nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ Thịnh khi đó nghe xong rất mất mát, rất buồn. Thịnh thì không đồng ý với quan điểm của bố mẹ, dù sao môn đăng hộ đối không có nghĩa là thích nhau, anh vẫn muốn kết hôn với người mình yêu nên dứt khoát phản đối cha mẹ, kết hôn với vợ.

Bố mẹ Thịnh không thể ngăn cản được con trai nên cũng đành “bằng mặt không bằng lòng” tham gia đám cưới. Cuối cùng thì Thịnh đạt được mục đích của mình là có thể ở bên người anh thích.

Đêm tân hôn ngọt ngào, Thịnh phát hiện vợ vẫn còn trinh nguyên. Điều này đáng lẽ nên mừng thì Thịnh ngạc nhiên lắm. Không phải vợ từng nói trước đây đã từng trải qua một vài mối tình, vì sao vẫn còn nguyên vẹn được?

Kỳ thật Thịnh cũng không để ý vợ có còn “nguyên” hay không nhưng tình cảnh này lại khiến anh có chút hoài nghi. Điều đầu tiên Thịnh nghĩ đến chính là vợ vì tiền, vì muốn làm con dâu của gia đình giàu có mà đi phẫu thuật “vá” lại. Vừa nghĩ đến đó, Thịnh tức giận đến run rẩy, mắng vợ không tiếc lời.

Vợ Thịnh lúc ấy quá bất ngờ nên khóc rống lên. Thịnh không để ý đến cô, lớn tiếng chất vấn có phải cô mưu tình như anh nghĩ không? Vợ Thịnh khóc nói là bởi vì lúc trước không đáp ứng yêu cầu của bạn trai nên mới chia tay. Cô cảm thấy chuyện đi quá giới hạn chỉ nên xảy ra trong đêm tân hôn, các bạn trai trước đều ích kỷ, luôn đòi hỏi nên mới chia tay, vậy nên giờ cô vẫn còn trinh tiết.

Cuồng nhiệt cả đêm tân hôn, sáng ra chồng bỗng gắt gỏng vì thấy vợ còn 'trinh nguyên', nghe lý do anh nói càng sốc nặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thịnh nghe xong trợn tròn mắt, ôm lấy vợ, nhưng bị cô đẩy ra, nói Thịnh và những bạn trai trước của cô đều giống nhau, muốn ly hôn. Thịnh hối hận ôm vợ khóc, không biết làm cách nào để giữ được cô!

Tiếp đó là khi hoài nghi, anh ngay lập tức nói xấu về cô, không hỏi một cách từ tốn mà ngay lập tức chất vấn như buộc tội. Do vậy, vợ Thịnh đã bị tổn thương lòng tự tôn, nay còn thấy thất vọng vì hóa ra trong mắt chồng, cô lại tệ đến vậy.

Không ngạc nhiên khi vợ Thịnh lại phản ứng mạnh đến mức nhất quyền đòi ly hôn ngay trong đêm tân hôn. Có cứu vãn được cuộc hôn nhân hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chân thành và thái độ hối lỗi của Thịnh. Hy vọng vợ Thịnh có thể từ từ cởi bỏ nỗi uất ức mà tha thứ cho chồng.

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