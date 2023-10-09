Cưới nhau 1 năm, chồng vẫn thờ ơ, ghẻ lạnh, nhất quyết không chạm vào người, trước ngày ly hôn, anh bỗng đưa 1 thứ khiến tôi đau đớn tột cùng

Tâm sự 09/10/2023 21:21

Đêm tân hôn của tôi lại vô cùng cay đắng và ê chề khi chồng không xuất hiện. Anh chỉ nhắn cho tôi một tin bảo rằng mình mệt ngủ bên phòng làm việc, dặn tôi cứ ngủ trước.

Khi được bạn bè giới thiệu cho Dương, tôi rất có cảm tình với anh. Anh là người đàn ông hiền lành chăm chỉ, có lối sống chuẩn mực. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc hồ hởi của gia đình hai bên.

Vậy nhưng đêm tân hôn của tôi lại vô cùng cay đắng và ê chề khi chồng không xuất hiện. Anh chỉ nhắn cho tôi một tin bảo rằng mình mệt ngủ bên phòng làm việc, dặn tôi cứ ngủ trước.

Thời gian quen nhau, chúng tôi vẫn chưa đi quá giới hạn. Đêm tân hôn thì chồng bỏ mặc vợ, để rồi những ngày sau đó, tôi luôn phải vò võ trong phòng một mình mỗi đêm. Lý do anh đưa ra là mệt mỏi, căng thẳng công việc, không có tâm trạng gì.

Cưới nhau 1 năm, chồng vẫn thờ ơ, ghẻ lạnh, nhất quyết không chạm vào người, trước ngày ly hôn, anh bỗng đưa 1 thứ khiến tôi đau đớn tột cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suốt một năm trời vợ chồng tôi sống trong cảnh như vậy. Ban ngày chúng tôi vẫn tỏ ra bình thường trước mặt mọi người, rồi đêm về tôi phải ôm gối khóc thầm. Mọi người sẽ hỏi tại sao tôi có thể chịu đựng được ngần ấy thời gian đúng không?

Tôi cũng khổ tâm lắm. Mình là phận phụ nữ, ngại ngùng không dám đề cập thẳng tới vấn đề đó. Chồng viện cớ bận việc, lẽ nào tôi còn cứ sán vào? Ai cũng có tự trọng và kiêu hãnh của mình, nếu anh ấy không cần vợ, thấy vợ không hấp dẫn thì tôi cũng không chủ động làm gì.

Nhưng tôi không dám kể với ai, cũng chẳng thể bỏ về nhà mẹ đẻ vì vừa cưới nhau chưa lâu. Ầm ĩ lên chỉ khiến bố mẹ tôi phải đau lòng. Tôi cũng từng mềm mỏng nhẹ nhàng hỏi thăm chồng về công việc hay những khó khăn anh gặp phải trong cuộc sống, muốn chia sẻ với anh nhưng cũng chẳng có ích gì.

Sau tròn một năm kết hôn, chính chồng tôi là người chủ động đưa ra đề nghị chia tay. Anh bảo chắc tôi cũng mệt mỏi và chán ngán lắm rồi, vậy thì kết thúc cuộc hôn nhân này. Tôi bật khóc hỏi anh có phải anh yêu người khác nhưng đành lấy tôi vì ý muốn của cha mẹ hay không? Chồng lắc đầu nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

Cưới nhau 1 năm, chồng vẫn thờ ơ, ghẻ lạnh, nhất quyết không chạm vào người, trước ngày ly hôn, anh bỗng đưa 1 thứ khiến tôi đau đớn tột cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cái đêm trước ngày ra tòa, tôi không thể nào ngủ được. Nửa đêm bỗng nghe tiếng gõ cửa, chồng đứng bên ngoài trong tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ. Vào phòng, anh đưa chiếc hộp cho tôi, cúi gằm không dám nhìn thẳng:

- Chỗ này có 10 cây vàng, em cầm lấy để bắt đầu cuộc sống mới, coi như là anh bồi thường cho em. Mong em có thể hạnh phúc.

Tôi không cầm được nước mắt, hành động này chứng tỏ anh là người có tình nghĩa, vậy thì tại sao 1 năm qua anh lại cư xử như thế? Tôi cầm chặt tay anh bắt anh nói cho tôi lý do thật sự, để không còn gì phải hối tiếc nữa. Hóa ra anh bị bệnh hiểm nghèo, không muốn tôi phải chịu khổ nên anh mới lạnh nhạt để không làm tôi vướng bận. 

Tôi thương anh hơn là giận, ôm chầm lấy chồng, hai vợ chồng cùng khóc. Đêm đó tôi xé đơn ly hôn, nói với anh rằng dù có thế nào tôi cũng sẽ ở bên anh. Hơn nữa vấn đề của anh không quá nghiêm trọng, chỉ là anh tự ti về bản thân mà thôi. Tôi sẽ đồng hành cùng anh trị bệnh và rồi chúng tôi sẽ có những đứa con xinh xắn với một tổ ấm hạnh phúc.

Chồng ngẩn người trước phản ứng của vợ. Anh ôm lấy tôi khóc như một đứa trẻ. Chúng tôi nhất định sẽ vượt qua khó khăn và có một tương lai tươi sáng phải không mọi người?

Chồng hùng hổ đòi lấy máu tay nghiệm thân dù vợ mới sinh nở được 2 ngày, đến khi cầm trên tay kết quả, anh chết lặng vì 3 chữ mà bác sĩ viết phía trên

Chồng hùng hổ đòi lấy máu tay nghiệm thân dù vợ mới sinh nở được 2 ngày, đến khi cầm trên tay kết quả, anh chết lặng vì 3 chữ mà bác sĩ viết phía trên

Thảo chết lặng không ngờ chồng mình thường ngày yêu thương vợ như vậy mà giờ đây là gia trưởng đến mù quáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự thầm kín bí mật eva chuyện eva Tâm sự chuyện eva hôn nhân tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 9 giờ 16 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 10 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu