Cưới hơn nửa năm vợ vẫn cự tuyệt chuyện 'chăn gối', tôi cay đắng đi ngoại tình rồi mới ngỡ ngàng với bí mật của vợ

Tâm sự 26/02/2023 09:00

Về chung một nhà, cách hành xử của em rồi việc em đối nội đối ngoại chưa khi nào khiến tôi phải phiền lòng, duy chỉ có một điều, chuyện yêu giữa hai chúng tôi lại rất trục trặc.

Đám cưới của tôi và Hiền diễn ra cách đây 6 tháng. Ngày cưới em thật đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi. Cầm tay và trao cho em chiếc nhẫn, tôi đã hứa cả đời này sẽ yêu thương chăm sóc em, sẽ không bao giờ khiến đôi mắt kia phải rơi lệ.

Em vốn sinh ra và lớn lên tại một tỉnh miền núi nghèo. Gia đình lại hoàn cảnh khi bố mất sớm song em luôn cố gắng vươn lên. Chúng tôi quen nhau khi em nộp hồ sơ ứng tuyển vào công ty tôi đang làm. Qua những vòng xét tuyển, tôi đặc biệt ấn tượng với em. Em có một vẻ thuần khiến hiếm người con gái nào ở độ tuổi này còn có được. Cách nói chuyện, nụ cười của em khiến tôi chẳng thể quên từ lần đầu gặp mặt.

Lần đầu tỏ tình, tôi lập tức bị em từ chối song điều đó không khiến tôi nản lòng. Càng tiếp xúc với em, tôi càng muốn lấy được người con gái này làm vợ. Tôi đã kiên trì một lòng theo đuổi em và cuối cùng, hạnh phúc đã mỉm cười với tôi.

Cưới hơn nửa năm vợ vẫn cự tuyệt chuyện 'chăn gối', tôi cay đắng đi ngoại tình rồi mới ngỡ ngàng với bí mật của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về chung một nhà, cách hành xử của em rồi việc em đối nội đối ngoại chưa khi nào khiến tôi phải phiền lòng, duy chỉ có một điều, chuyện yêu giữa hai chúng tôi lại rất trục trặc. Suốt 6 tháng sau cưới, chúng tôi chưa hề có một đêm vợ chồng đúng nghĩa.

Ngày mới yêu, cũng có lần tôi gần xa đề cập tới chuyện đó bởi lòng cũng xác định sẽ cưới em làm vợ. Song thấy Hiền có vẻ chưa sẵn sàng nên tôi rất tôn trọng em và quyết định sẽ giữ gìn cho em tới tận ngày cưới.

Thế nhưng vào đêm tân hôn hai vợ chồng tôi cũng chẳng thể làm gì vì em nói em "tới ngày". Suốt quãng thời gian sau đó, em luôn lấy lý do mệt, rồi bận công việc phải thức đêm để tránh né chuyện quan hệ vợ chồng.

Ban đầu tôi cũng chỉ thấy hơi bí bách trong người nhưng vẫn không mảy may suy nghĩ gì vì ngoài chuyện đó, tình cảm giữa vợ chồng tôi vẫn rất tốt. Em là người vợ rất chu đáo, luôn chăm lo cho gia đình hết sức tận tuỵ. Thế nhưng dần dà, tôi bắt đầu thấy khó chịu và nảy sinh những nghi ngờ về quá khứ của vợ.

Có lần, tôi định sẽ thay đổi không khí, dùng một chút bất ngờ và những hành động có phần táo bạo để khơi dậy ngọn lửa đam mê trong em. Thế nhưng phản ứng của em khiến tôi như chết đứng. Em bật khóc hoảng sợ rồi co rúm mình một góc. Nhìn em tôi có cảm giác mình không phải chồng mà như một kẻ vừa định cưỡng hiếp cô ấy vậy.

Cưới hơn nửa năm vợ vẫn cự tuyệt chuyện 'chăn gối', tôi cay đắng đi ngoại tình rồi mới ngỡ ngàng với bí mật của vợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất giận và cho rằng, có thể em đã lừa dối tôi về việc chưa từng có người yêu. Phải chăng em từng có một mối tình quá sâu đậm và đến giờ em vẫn chẳng thể quên được anh ta? Hay ... người em thực sự cần là một cô gái chứ không phải một người đàn ông?

Cuộc hôn nhân của chúng tôi dần đi vào bế tắc. Những suy nghĩ đó khiến tôi trở nên chán chường và chẳng còn thiết tha về nhà với vợ sau mỗi giờ tan làm. Tôi nhậu nhẹt chè chén với bạn bè, rồi theo anh em đi "giải khuây" cho bõ tức.

Thoả mãn được sinh lý vốn đã bị kìm kẹp bấy lâu nay, tôi thành ra quen mui, thiếu là không chịu được. Hận vợ vì không thể quên ai đó mà coi thường mình, tôi cặp luôn với một em sinh viên làm phục vụ ở quán karaoke để trả thù. Đúng, tôi sẽ cho em biết thế nào là cảm giác đau, cảm giác bị phản bội.

Ngoại tình chẳng hề giấu giếm nên chẳng lâu sau, em đã phát hiện mối quan hệ bất chính này. Tôi đã nghĩ em sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt rồi cầu xin tôi quay lại vì thực sự chúng tôi vẫn còn yêu nhau, thế nhưng ánh mắt của em khi đó khiến tôi ám ảnh.

Em nhìn tôi hồi lâu mà không nói điều gì. Đôi mắt thuần khiết ngày nào của em giờ hằn đỏ ngấn lệ. Giây phút đó, tôi biết mình đã sai nhưng cũng mặc kệ. Đâu phải tự dưng tôi lại đi ngoại tình như vậy.

Ngày hôm sau thức dậy tôi đã không còn thấy em ở nhà. Căn nhà trống trơn không còn một thứ gì của em ngoại trừ một bức thư. Em đã viết nó và để lại trước khi rời đi. Bức thư với những dòng chữ đã nhoè đi vì nước mắt khiến tim tôi như có ai đó bóp nát.

Vợ tôi đã từng bị cưỡng hiếp trong một lần đi đường về muộn ngay năm đầu đại học. Bí mật đó em đã coi như sống để bụng, chết mang theo. Đó cũng là lý do bao năm qua em chẳng thể mở lòng với một ai bởi nỗi ám ảnh đó luôn khiến em gặp ác mộng mỗi đêm.

Khi lần đầu được tôi tỏ tình, em đã kiên quyết từ chối vì mặc cảm với quá khứ của mình. Nhưng sự kiên trì và chân thành của tôi đã khiến lý trí em chẳng thể nào thắng nổi con tim.

Em cảm thấy có lỗi với tôi ngay từ đêm tân hôn khi những ám ảnh đó cứ dội về mỗi khi hai vợ chồng gần gũi nhau. Đã rất nhiều lần sau đó em muốn thành thật với tôi, nhưng thái độ gạt đi của tôi đã khiến em chẳng thể nào có đủ nổi dũng cảm.

Đọc đến những dòng này, tôi đã ngã khuỵu. Trời ơi! Đây là sự thật đau lòng mà em đã phải một mình chôn giấu suốt bao năm trời sao. Vậy mà tôi, người đàn ông từng thề non hẹn biển sẽ che chở yêu thương em, cuối cùng lại là người hiểu lầm em, khiến em phải đau khổ.

Nhìn lá đơn ly hôn đính kèm bức thư, tôi không thể nào ngăn được những giọt nước mắt. Tôi đã sai, ngàn vạn lần sai rồi. Tôi phải làm gì để em có thể tha thứ, để có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này đây. Tôi yêu em, thực sự chưa khi nào hết yêu em Hiền ơi ...

Cầm phán quyết ly hôn trên tay, bước ra khỏi tòa chồng cũ bỗng có hành động lạ khiến tôi hoang mang tột độ

Cầm phán quyết ly hôn trên tay, bước ra khỏi tòa chồng cũ bỗng có hành động lạ khiến tôi hoang mang tột độ

Có lẽ đây không phải là kết cục mà cô mong muốn, dù cô quá hiểu đường ai nấy đi là cách tốt nhất cho hai người. Nhưng ly hôn, đồng nghĩa với cô trở thành kẻ thất bại.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường