Cưới được 1 năm nhưng chồng ngủ riêng không động chạm, định chia tay thì nghẹn ngào xé đơn ly hôn vì lý do này

Ban đêm lạnh nhạt với vợ nhưng ban ngày chồng lại đối xử với tôi rất chu đáo tận tình. Anh quan tâm tôi từng li từng tí trong cuộc sống hàng ngày. Tiền lương chồng đều đưa tôi phần lớn. Hết giờ làm là về nhà đóng cửa trong phòng làm việc, nếu ngoại tình thì anh hẳn phải đi hẹn hò chứ? Tôi cần gì anh đều giúp. Gia đình vợ có công việc, anh rất nhiệt tình.

Vậy thì lý do vì đâu mà chồng cứ lạnh nhạt với vợ? Lần nào tôi chủ động cho anh cũng than mệt, tìm các lý do để từ chối. Tôi đâm tự ái, anh khước từ suốt làm sao tôi mặt dày mãi? Tôi đã theo dõi tìm hiểu, rõ ràng anh không phải người đồng tính. Nhưng gặng hỏi thế nào chồng tôi cũng không trả lời lý do thật sự. Gia đình đôi bên không biết vì chúng tôi ở riêng ngay sau đám cưới.