Cưới đại anh thợ hồ để 'đổ vỏ', đêm tân hôn mặn nồng xong anh bất ngờ ghé sát tai tuyên bố một câu khiến tôi 'tím tái mặt mày', người thì run bần bật

Thế rồi 1 ngày tôi biết mình có thai, tôi mừng rỡ vì sự xuất hiện của đứa bé sẽ trói được chân anh và xa hơn nữa là sẽ có 1 đám cưới hạnh phúc giữa anh và tôi. Nhưng không, khi tôi vừa khoe mình có thai anh tát, chửi tôi không ra gì. Đ.ánh chửi chán chê, anh ném cho tôi 200 ngàn bảo vào viện mà phá thai. Anh chính thức bỏ tôi và không liên quan gì tới đứa bé trong bụng tôi. Anh bảo anh yêu người khác rồi, với anh tình yêu chỉ là 1 trò chơi thôi chứ không phải bản cam kết tiến đến hôn nhân.

Lúc tán và yêu nhau thì gã bạn trai tôi thề non hẹn biển rằng anh sẽ thế này thế kia. Ấy vậy khi đã lừa được tôi vào nhà nghỉ, lấy đi đời con gái của tôi anh ta lại tỏ ra thờ ơ và vô trách nhiệm về chuyện này.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra ngay sau đó 1 tháng. Có vẻ chồng rất hạnh phúc khi lấy được tôi. Anh chăm sóc tôi chu đáo và tận tình lắm. Thế rồi đêm tân hôn đến, tôi giả vờ lấy ít mực đỏ lừa lừa đổ xuống ga giường giả m.áu trinh để anh không phát hiện ra. Sợ anh nghi ngờ, tôi cứ giả vờ như lần đầu tiên của mình. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ân ái xong đâu đấy anh nhìn xuống ga giường rồi không quên sờ vào bụng dưới của tôi để kiểm tra.

Sốc vì sự phũ phàng, sở khanh của anh. Tôi nhục nhã ôm bụng quay về. Đúng thời điểm đó thì có anh thợ xây gần chỗ tôi trọ suốt ngày sang tán tỉnh quan tâm này nọ. Không muốn bỏ đứa con tôi quyết định làm liều gật đầu lấy anh thợ xây kia để hợp thức hóa đứa con trong bụng. Thấy tôi đồng ý anh ta sướng lắm đưa tôi về quê ra mắt và xin bố mẹ chuẩn bị đám cưới cho luôn. Sợ cái thai to lên, tôi giục anh cưới gấp với lý do thích thời tiết này.

Chẳng hiểu anh làm gì mà anh cứ sờ bụng tôi rất kỹ rồi còn áp sát tai vào bụng tôi 1 lát. Sợ anh phát hiện điều gì, tôi đẩy anh ra giả vờ kêu mệt thì anh nắm c.hặt t.ay tôi nói 1 câu khiến tôi sốc toàn tập.

- Em có thai rồi đúng không? Giọt m.áu trinh kia là giả?

- Anh nói gì vậy, em không hiểu. Đây là lần đầu của em cơ mà.

- Có điều này chắc em chưa biết về anh. Ngày trước từng học y và rất rõ về chuyện thai nghén của phụ nữ. Ra trường thất nghiệp nên anh phải đi làm phụ hồ thôi. Giờ thì em thừa nhận chứ, anh đoán cái thai trong bụng em được hơn 3 tháng rồi.

- Dạ….dạ… em có thai 3 tháng như anh nói thật ạ. Nhưng em xin anh, em xin anh đừng đuổi mẹ con em đi. Đứa bé này đã bị cha nó ruồng rẫy từ khi mới có trong bụng em, em xin anh cho nó 1 chút danh phận được không? Rồi anh đầy đọa, đ.ánh chửi em thế nào em cũng cam chịu hết. Em xin anh đấy.

- Vì anh ta bỏ em với cái thai này nên em mới cưới anh để hợp thức hóa cái thai đúng không?

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- Dạ, em xin lỗi. Nhưng em không còn cách nào khác, em biết anh chịu thiệt thòi khi cưới em nhưng anh hãy làm phước cho con em được không?

- Em đứng dậy đi đừng quỳ như thế. Anh sẽ không đuổi và đối xử tệ bạc với mẹ con em đâu. Anh sẽ coi đứa bé này như là con ruột của anh. Em yên tâm, anh nói là làm chứ không thất hứa đâu.

- Tại sao anh lại tốt với mẹ con em vậy?

- Tại vì anh yêu và thương em. Anh không muốn em phải đau khổ, tổn thương thêm lần nào nữa. Yêu là phải biết chấp nhận quá khứ và bỏ qua sai lầm cho người kia 1 cơ hội sửa sai đúng không?

- Trời đất ơi, em không ngờ mình lại lấy được 1 người chồng tuyệt vời như thế. Khiếp này mẹ con em nợ anh rồi. Em sẽ yêu anh, yêu anh thật nhiều để bù đắp lại những thiệt thòi anh phải chịu vì mẹ con em.

Ôm lấy chồng tôi bật khóc nức nở. Cứ ngữ biết tôi có bầu với người khác anh sẽ nổi giận đuổi đ.ánh tôi cơ, ai ngờ anh lại cư xử thế này. Giờ tôi mới thấm câu “khi cánh cửa này đóng lại sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra” quả thật là đúng và kỳ diệu. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp và kết đôi với anh chồng thợ xây này.