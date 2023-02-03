Cưới chồng già gán nợ cho bố, đêm tân hôn tôi sợ hãi tự nhốt mình trong nhà tắm, đến khi nghe câu nói của chồng mới bàng hoàng

Tâm sự 03/02/2023 19:28

Nghĩ lại mình nhắm mắt lấy chồng già tưởng cuộc đời đã chấm dứt, ngờ đâu đời tôi lại bước sang trang mới. Nhờ có chồng tôi mới được đi học, được yêu thương và có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ.

Năm ấy bố tôi làm ăn thua lỗ làm cả gia sản bao năm phấn đấu đều không cánh mà bay. Đứa em út mới sinh được 1 năm thậm chí không còn sữa uống, trong nhà chẳng còn đồ vật nào giá trị. Chủ nợ tới đòi, bố tôi bỏ mặc vợ con trong căn nhà trống hoác tự lo liệu với những người đàn ông xăm trổ đầy mình. Chị em tôi sợ rúm ró, tôi mới học xong cấp 3 dù biết mình đỗ Đại học nhưng ở tình cảnh này sẽ không bao giờ có chuyện tôi được bước chân tới giảng đường.

Một hôm có 3 người đàn ông đi một chiếc ô tô sang trọng đỗ trước cửa nhà tôi. 1 người bảo mấy hôm trước ông ta đã cho đàn em đến mà không đòi được vì không gặp bố, hôm nay thì đích thân ông ta đến. 

Ông ấy không quát tháo, dọa nạt như mấy người kia mà chỉ thì thầm vào tai mẹ tôi vài câu. Không biết người này nói gì mà mẹ tôi hét lên giận dữ: “Cút ngay đi, đừng hòng động vào con tôi”. Mấy hôm sau tôi mới biết thì ra ông thấy tôi và muốn bố mẹ gả cho tôi cho ông để gán nợ. Mẹ tôi nhất định không đồng ý nhưng bố quỳ xuống cầu xin:

– Con gái, xin con hãy cứu bố, chỉ cần con đồng ý lấy người ta thì bố sẽ được xóa nợ. Cuộc sống của con cũng đủ đầy như trước kia, sẽ không còn nghèo hèn hay phải trốn chui trốn lủi như thế này nữa.

Cưới chồng già gán nợ cho bố, đêm tân hôn tôi sợ hãi tự nhốt mình trong nhà tắm, đến khi nghe câu nói của chồng mới bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù sao bố cũng là người sinh ta tôi, đã cho tôi một cuộc sống hạnh phúc 18 năm qua. Mặc dù rất giận nhưng tôi không thể nhìn người ta ép bố vào đường cùng, mẹ tôi và em cũng sẽ phải khổ. Khóc lóc suốt mấy đêm ròng, cuối cùng tôi nhắm mắt gật đầu đồng ý lấy người chồng già hơn mình đúng 14 tuổi. Bố cũng đã hứa rằng sau khi tôi lấy chồng trả nợ thì bố sẽ cố gắng làm lại từ đầu để nuôi dạy các em.

Đám cưới của tôi diễn ra ở một nhà hàng sang trọng, nhà gái chẳng có ai ngoài bố mẹ. Mẹ vì thương tôi mà khóc lóc suốt mấy ngày nay, nét mặt u sầu chẳng khác gì đưa đám. Còn nhà trai thì có bạn bè và người thân của Long, người đàn ông sắp trở thành chồng tôi. Bố mẹ Long mất lâu rồi, anh đã từng có 1 đời vợ nhưng không có con, họ chỉ sống với nhau 3 năm rồi chia tay.

Sau khi hôn lễ kết thúc tôi được Long đưa đến ngôi nhà sang trọng, kín cổng cao tường. Lúc ấy, tôi biết mình hết hi vọng bỏ trốn, tuyệt vọng vô cùng. Lúc vào phòng tân hôn, Long ngà ngà say định lột chiếc váy trên người thì tôi vội vã đẩy anh ta ra rồi lao vào nhà tắm đóng chặt cửa lại.

– Chú đừng hòng động vào người tôi. Chú mà phá cửa vào đây tôi sẽ đập đầu vào tường chết ngay cho chú xem.

– Em… đừng dại dột. Tôi xin lỗi, do tôi say nên mới thế.

– Chú già thế rồi sao còn đòi lấy tôi, sao chú ác thế.

– Vì tôi thương em, vợ trước đến với tôi chỉ vì lợi dụng túi tiền của tôi mà lại không thể sinh con. Nếu tôi không trả tiền cho chủ nợ giúp bố em thì cả nhà em đã không giữ được mạng sống em có biết không? Chủ nợ thực sự của bố em không phải là tôi mà là người có máu lạnh, không có tiền thì phải đổ máu. Chẳng lẽ tôi cứu cả nhà em mà em vẫn cho rằng tôi độc ác sao?

– Thật vậy sao?

– Đúng vậy, nếu em không tin thì tôi sẽ ngủ riêng. Và tôi tin chắc rằng, em sẽ sớm tự nguyện thôi.

Cưới chồng già gán nợ cho bố, đêm tân hôn tôi sợ hãi tự nhốt mình trong nhà tắm, đến khi nghe câu nói của chồng mới bàng hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe chồng già nói thế mà tôi bật khóc, lẽ nào anh tốt với tôi thật. Tôi he hé mở cửa phòng thì thấy Long ôm gối bước ra ngoài thật. Đêm đó tôi ngủ một mình. Những ngày sau anh vẫn quan tâm chăm sóc tôi và không hề đòi hỏi chuyện ấy.

Cho tới gần ngày nhập trường, tôi nghe bạn bè nhắn tin chuẩn bị nhập học mà lòng buồn rười rượi. Không ngờ ngày hôm ấy chồng đi làm về gọi tôi lại: “Hôm nay anh đưa em đi sắm đồ để chuẩn bị cho ngày nhập trường nhé, anh sẽ nuôi em học”. Tôi ngớ người cứ ngỡ như mình đang mơ vậy.

Sống với Long, tôi mới thấy những đau khổ và tuyệt vọng dần biến mất. Anh thật sự là người tình cảm và yêu thương tôi thật lòng. Học Đại học đến năm thứ 3 thì tôi có bầu, tôi xin bảo lưu kết quả để sinh con.

Cứ ngỡ nhắm mắt lấy chồng già để gán nợ là đời tôi đi vào ngõ cụt, nhưng không ngờ tôi lại được sung sướng vô cùng. Giờ thì tôi đang giúp chồng quản lý công ty của anh. Bố tôi cũng đã tu chí làm ăn và các em tôi cũng không còn phải khổ cực nữa.

Nửa đêm rón rén cuốn gói bỏ trốn theo người tình, không ngờ lúc mở vali hành lý mang theo nhìn thấy thứ bên trong mà tôi bật khóc

Nửa đêm rón rén cuốn gói bỏ trốn theo người tình, không ngờ lúc mở vali hành lý mang theo nhìn thấy thứ bên trong mà tôi bật khóc

Mối quan hệ đó kéo dài được 4 tháng thì Luân muốn vào Sài Gòn lập nghiệp và rủ tôi theo cùng. Anh ta bảo trước mắt cứ trốn đi cùng nhau đã, khi nào mọi chuyện lắng xuống thì gửi đơn ly hôn về cho chồng tôi ký là được.

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