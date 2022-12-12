Cưới cả tháng trời vợ vẫn nấn ná 'tân hôn', tôi làm liều xông vào lúc vợ đang tắm để rồi sững sờ khi thấy thứ 'mãi không xóa được'

Tâm sự 12/12/2022 07:54

Một tuần, hai tuần rồi gần 1 tháng qua đi mà Lan vẫn chưa cho tôi tân hôn. Đã là vợ chồng chính thức, chẳng có lý do gì để cả tháng trời vợ vẫn không cho chồng chạm vào người.

Tôi và Lan yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới. Lan là một cô gái ngoan ngoãn, suốt hơn một năm yêu nhau chúng tôi chưa vượt quá giới hạn. Bởi vì Lan nói muốn giữ cho đêm tân hôn. Song không thể ngờ được đến đêm tân hôn mà tôi vẫn không thể có được vợ. Khoảnh khắc tân hôn đầy mong chờ, Lan lúng túng xấu hổ bảo chưa sẵn sàng, xin cho cô ấy thêm chút thời gian. 

Một tuần, hai tuần rồi gần 1 tháng qua đi mà Lan vẫn chưa cho tôi tân hôn. Đã là vợ chồng chính thức, chẳng có lý do gì để cả tháng trời vợ vẫn không cho chồng chạm vào người. Tôi bực bội hỏi cô ấy hay có người khác trong lòng, lấy tôi làm người thay thế. Vợ bật khóc phủ nhận, thề rằng yêu tôi là chân thành, muốn xây dựng một tổ ấm hạnh phúc với tôi. Nhưng lý do tại sao không cho chồng động vào người thì cô ấy lúng túng ngượng ngập không nói ra được.

Cưới cả tháng trời vợ vẫn nấn ná 'tân hôn', tôi làm liều xông vào lúc vợ đang tắm để rồi sững sờ khi thấy thứ 'mãi không xóa được' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến hôm vừa rồi, cô ấy đang tắm. Tôi lập tức đẩy cửa vào phòng tắm, định tắm chung với vợ. Lan thấy tôi vào bất ngờ thì kêu lên một tiếng rồi vội vàng quấn khăn tắm kín người nhưng tôi đã kịp nhìn thấy thân thể của em. Trong lòng tôi bàng hoàng sững sờ. 

Một mảng da thịt lớn từ bụng lan xuống đùi của Lan bị che kín bởi những vết sẹo to và đáng sợ vô cùng. Em có khuôn mặt ưa nhìn đáng yêu nhưng trút bỏ lớp trang phục bên ngoài thì cảnh tượng phía dưới thật sự khiến người khác phải giật mình.

Thấy tôi nhìn mình, cô ấy bật khóc thú nhận rằng khi còn học cấp 3 đã gặp phải một vụ tai nạn. May mắn giữ lại được tính mạng nhưng từ đó trên người em hằn in lại những vết sẹo khủng khiếp, có làm thế nào cũng không thể xóa sạch được. 

Vì khiếm khuyết cơ thể đó mà Lan vô cùng tự ti, không hề yêu đương với ai cả. Cho đến khi gặp tôi, em rất yêu tôi, sợ tôi nhìn thấy cơ thể mình thì sẽ chán nản đòi chia tay nên một mực giấu giếm.

Cưới cả tháng trời vợ vẫn nấn ná 'tân hôn', tôi làm liều xông vào lúc vợ đang tắm để rồi sững sờ khi thấy thứ 'mãi không xóa được' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vợ khóc, tôi đau xót ôm chặt lấy cô ấy. Lan ngốc quá. Đúng là tôi rất bất ngờ và cũng có phần choáng váng nhưng tôi yêu Lan thật lòng, tại sao có thể bỏ cô ấy chỉ vì vết sẹo xấu xí trên cơ thể. Ngược lại tôi còn thương Lan vô cùng vì những gì cô ấy phải chịu đựng trong những năm qua, tất cả nỗi tự ti và sự tủi thân trong lòng.

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