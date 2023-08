'Cưới bừa' anh hàng xóm để 'chạy bầu' do lầm lỡ với sở khanh, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi cúc áo của anh ấy vừa mở

Ngày que thử thai hiện lên 2 vạch, tôi thông báo với Minh mà trong lòng thực sự sợ hãi. Tôi chưa biết phải làm sao với đứa bé trong bụng mình và tương lai phía trước. Lúc đó tôi cũng chưa dám nghĩ gì nhiều nhưng thực sự, tôi đã sốc khi đọc những dòng tin nhắn.

"Em giải quyết sớm đi, nếu không anh nghĩ mình phải dừng lại. Anh không thích bị bó buộc bởi những thứ đó".

Ảnh minh họa: Internet

Tôi lang thang ở ngoài đường, qua những góc phố quen thuộc, đi trong vô định vì chẳng biết phải làm gì. Thế rồi tôi dừng lại ở một quán bia nhỏ bên vỉa hè, nơi tôi chưa từng vào. Chẳng ngờ, anh Linh đã ngồi đó và quan sát tôi từ khi nào chẳng hay.

Hôm đó tôi đã uống say không biết gì, sáng hôm sau tỉnh dậy nghe mẹ nói mới biết người đưa tôi về chính là anh Linh. Cầm điện thoại lên xem đã mấy giờ, tôi không ngờ trong hộp thư đều là tin nhắn của anh. Anh biết chuyện tôi đang mang thai, có lẽ do lúc say tôi đã nói ra tất cả. Thế nhưng tôi càng bất ngờ hơn khi anh nói rằng muốn kết hôn với tôi. Anh muốn cưới vội vì ông nội đang rất yếu còn tôi cần cha cho đứa bé trong bụng. Vậy là một đám cưới được diễn ra nhanh hết sức có thể.

Lấy chồng để không phải đối mặt với những ánh nhìn soi mói về cha của đứa trẻ nên tôi không mong đợi gì nhiều, chỉ mong anh hiểu và thông cảm. Thế nhưng ngay đêm tân hôn đó, tôi đã lặng người khi nhìn thấy cúc áo chồng vừa bung.

"Em xin lỗi nhưng ...", tôi lí nhí nói khi biết rằng hôm nay là đêm tân hôn của tôi và anh nhưng tôi lại mới mang thai, có lẽ không thể làm chuyện đó được.

"Không sao, anh hiểu mà. Anh đã tìm hiểu trước và bác sĩ nói chuyện đó không ảnh hưởng đến con của chúng ta đâu. Hơn nữa, anh muốn cho em thấy một thứ".

Ngay khi chồng vừa cởi chiếc cơ mi trắng ra, tôi sững sờ khi thấy dọc bên lưng anh là hình xăm tên của một người, không ai khác chính là tên tôi. Anh nói anh đã thương thầm nhớ trộm tôi từ ngày tôi mới học cấp 2 còn anh vừa lên đại học. Anh vẫn luôn dõi theo tôi dù tôi chẳng hề hay biết. Những lý do anh đưa ra chỉ để là đám cưới được diễn ra nhanh hơn thôi.

Từ đó đến nay cũng đã hơn 5 tháng, tôi cũng sắp đến ngày nằm ổ. Cuộc sống hôn nhân của tôi giờ đây chẳng dám so với ai nhưng thực sự rất hạnh phúc. Tôi có một người chồng chín chắn, hiểu và cảm thông với vợ, một cậu bé khỏe khoắn chuẩn bị chào đời. Sau cú vấp cùng người đàn ông sở khanh kia, tôi càng thêm trân trọng và yêu những gì mình đang có.