Cưới 3 năm vợ vẫn còn "nguyên tem", một hôm nhân lúc chồng say rượu tôi chủ động 'gần gũi' để rồi sáng hôm sau phải kiên quyết ly hôn

Tâm sự 13/06/2023 11:44

Lần này, nhân lúc chồng say xỉn, người vợ muốn chủ động quan hệ với chồng. Vậy nhưng khi vừa đặt tay lên vai cởi đồ của chồng thì anh giật mình tỉnh dậy và đẩy tay vợ ra một cách quyết liệt.

Người vợ nhìn chồng nằm trên giường, cô nghĩ chồng cô thực sự rất tốt, bạn bè xung quanh đều nói đùa rằng cô đã tu tám kiếp mới kết hôn với người chồng hoàn hảo như vậy.

Trước khi kết hôn, anh chồng là người có điều kiện vô cùng xuất sắc nhưng lại theo đuổi quyết liệt một người con gái bình thường như cô. Những tưởng mình quá may mắn nhưng cuộc sống sau hôn nhân không phải màu hồng như cô vẫn nghĩ.

Cưới 3 năm vợ vẫn còn 'nguyên tem', một hôm nhân lúc chồng say rượu tôi chủ động 'gần gũi' để rồi sáng hôm sau phải kiên quyết ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 3 năm chung sống, anh chồng chưa một lần đụng đến vợ. Ngày đầu tiên kết hôn, anh từ chối quan hệ với vợ vì quá mệt mỏi do tổ chức đám cưới. Nhưng ngày thứ hai, thứ ba và cho đến tận bây giờ đã là năm thứ ba rồi nhưng người chồng vẫn chưa từng động phòng cùng vợ. Người vợ không biết chuyện gì đang xảy ra và vì sao cô phải chịu đựng sự dày vò này.

Lần này, nhân lúc chồng say xỉn, người vợ muốn chủ động quan hệ với chồng. Vậy nhưng khi vừa đặt tay lên vai cởi đồ của chồng thì anh giật mình tỉnh dậy và đẩy tay vợ ra một cách quyết liệt. Vừa ngồi dậy, người chồng đã hằn học với vợ với đôi mắt đỏ hoe. Anh nói rằng: “Đừng có chạm vào người tôi, phụ nữ các người thật là ghê tởm”.

Cưới 3 năm vợ vẫn còn 'nguyên tem', một hôm nhân lúc chồng say rượu tôi chủ động 'gần gũi' để rồi sáng hôm sau phải kiên quyết ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe những lời như vậy, trái tim người vợ nguội lạnh. Giờ thì cô đã hiểu vì sao suốt 3 năm qua chồng cô chưa từng một lần chạm vào người cô. Điều này có thể hiểu được vì sao anh ta tốt và hoàn hảo như vậy lại theo đuổi một cô gái bình thường như vợ anh, hóa ra anh ta không thích phụ nữ. Ngay ngày hôm sau, người vợ đã chủ động đề nghị ly hôn để kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.

Gài bẫy đưa sếp 'vào tròng', đêm tân hôn sung sướng nằm đợi sẵn, nào ngờ chồng vừa tới cửa liền quăng 1 tin nhắn khiến tôi sửng sốt

Gài bẫy đưa sếp 'vào tròng', đêm tân hôn sung sướng nằm đợi sẵn, nào ngờ chồng vừa tới cửa liền quăng 1 tin nhắn khiến tôi sửng sốt

Đêm tân hôn, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì chồng tôi có điện thoại. Sau 5 phút, anh trở vào với khuôn mặt cau có.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu