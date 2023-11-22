Cùng vợ vào khách sạn đổi gió, vừa đi lên tầng nhận phòng, tôi kéo em về ngay lập tức khi thấy nhân vật này

Tâm sự 22/11/2023 06:50

Thế nhưng vừa đi lên tầng nhận phòng tôi đã phải kéo vợ đi xuống khi thấy cô gái mặc áo hở lưng đang mở cửa phòng cùng với một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi.

Vợ chồng tôi kết hôn 9 năm rồi, chúng tôi có 2 cháu, 1 bé lên 7 và 1 bé lên 3. Cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến chúng tôi bị cuốn đi, không có thời gian dành cho nhau nên đôi lúc tình cảm đi xuống. 9 năm mà có tới 2 lần vợ chồng tôi cãi nhau định viết đơn ly hôn, nhưng rồi mọi thứ lại ổn. Sau tất cả dù đúng sai tôi là người nhận lỗi với vợ.

Nói về vợ tôi thì chê có mà khen cũng có. Cô ấy rất hay ghen, hay dỗi lại còn kẹt xỉ nữa. Nhưng đổi lại vợ tôi giỏi làm ăn tính toán, quyết đoán trong công việc. Cô ấy sẵn sàng bỏ công việc văn phòng ổn định về kinh doanh, và giờ vợ tôi là bà chủ của một kho đồ gia dụng với thu nhập đủ lo cho gia đình. Áp lực công việc, mệt mỏi khiến vợ hay cáu gắt, bực dọc với tôi. Là chồng nhưng tôi luôn phải nhịn cô ấy, tôi không hiểu ai là vợ nữa đây.

Làm ra tiền, vợ bàn với tôi muốn thay bố mẹ ở quê lo cho đứa em gái đang học Đại học trên này. Lúc đầu tôi không đồng ý vì cho rằng đó chỉ là em vợ, trong khi đó em trai tôi vợ chưa cho được gì. Nhưng nghĩ lại tôi chiều lòng cô ấy vì nghĩ đơn giản bây giờ vợ là thu nhập chính của gia đình, lương của tôi không bằng 1/10 của cô ấy. Nếu đồng ý vợ sẽ biết ơn và tự biết đối xử với nhà chồng cho hợp lý.

Cùng vợ vào khách sạn đổi gió, vừa đi lên tầng nhận phòng, tôi kéo em về ngay lập tức khi thấy nhân vật này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy là vợ nhận trách nhiệm nuôi em thay bố mẹ. Ngoài tiền học phí, mỗi tháng cô ấy sẽ cho em 3 triệu ăn tiêu. Thư - em vợ tôi trong mắt gia đình là đứa ham học, chịu khó, ngoan hiền, nhút nhát. Nó ít nói và cũng sợ giao tiếp với người lạ. Lên Đại học có lẽ là cơ hội để em va vấp, mạnh mẽ và trưởng thành hơn so với hồi ở nhà.

Nhận trợ cấp từ chị gái, Thư hay qua nhà tôi chơi với tụi trẻ. Tôi là anh rể nhiều khi cũng chỉ biết nhắc em nên cẩn thận khi yêu đương thời kỳ này, là con gái sẽ thiệt thòi hơn con trai. Vả lại vợ tôi tính nóng, khắt khe với em gái nên cô ấy cấm tiệt yêu đương.

Cuối tuần vừa rồi, tôi nổi hứng rủ vợ ra nhà nghỉ đổi gió 1 hôm xem sao. 9 năm kể từ ngày yêu chúng tôi chưa được tận hưởng cảm giác riêng tư. Vợ nghĩ ngợi một lúc rồi tặc lưỡi đi luôn. Hai vợ chồng ra ngoài như đôi trai gái mới yêu nhau, chúng tôi đặt ngay phòng vip để tận hưởng.

Cùng vợ vào khách sạn đổi gió, vừa đi lên tầng nhận phòng, tôi kéo em về ngay lập tức khi thấy nhân vật này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng vừa đi lên tầng nhận phòng tôi đã phải kéo vợ đi xuống khi thấy cô gái mặc áo hở lưng đang mở cửa phòng cùng với một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Là Thư - em vợ tôi. Em ấy vào đây với người yêu ư? Chưa bao giờ tôi thấy Thư mặc đồ hở, gợi cảm và trang điểm đậm như thế. Em ấy bước vào nơi này không chút e dè mà vô cùng tự nhiên, vui vẻ.

Sợ vợ tôi gặp em gái sẽ làm ầm lên ở đây, ảnh hưởng đến danh dự của Thư, tôi vội đưa cô ấy về với lý do mình đột ngột đau bụng. Vợ cáu gắt vì tôi làm hỏng hết mọi chuyện, tôi chỉ biết im lặng và cứ suy nghĩ về chuyện của Thư. Tôi không biết nên nói với vợ không, bởi sau lưng gia đình, hóa ra Thư không phải là gái ngoan, tôi nên mặc kệ hay để vợ "dạy bảo" em trước khi xảy ra điều gì tệ hại?

Đang mặn nồng đêm tân hôn thì chồng cũ bất ngờ gọi đến, sôi máu vì bị phá đám, tôi cúp ngang để rồi đau thắt tim gan khi nhận được tin động trời này vào sáng hôm sau

Đang mặn nồng đêm tân hôn thì chồng cũ bất ngờ gọi đến, sôi máu vì bị phá đám, tôi cúp ngang để rồi đau thắt tim gan khi nhận được tin động trời này vào sáng hôm sau

Cả tuần qua tôi không có đêm nào được ngủ ngon giấc. Chồng tôi bảo rằng đó không phải là lỗi của tôi. Nhưng tôi vẫn không sao thoát khỏi ám ảnh về những cuộc gọi của chồng cũ đêm ấy. Tôi sợ rằng nỗi ân hận này sẽ theo tôi cả đời…

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ