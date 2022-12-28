Cùng đóng góp tiền chợ như nhau nhưng mẹ chồng lại thiên vị em dâu hơn tôi vì một lý do không thể chấp nhận được

Tâm sự 28/12/2022 01:38

Cũng là con dâu của mẹ nhưng bà lại nỡ đối xử với tôi như vậy...

M và Q đều lấy chồng vào cùng 1 nhà. Nhưng Q thì được mẹ chồng cưng chiều hết mức. Còn M thì bị đối xử bất công. Cũng có thể do hoàn cảnh nhà chúng M khác nhau.

Cùng đóng góp tiền chợ như nhau nhưng mẹ chồng lại thiên vị em dâu hơn tôi vì một lý do không thể chấp nhận được - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Q là con nhà gia giáo, bố mẹ đều làm kinh doanh nên có điều kiện hơn đứa con nhà nông như M. Cô ấy cũng là con dâu do đích thân mẹ chồng M chọn. Chồng Q làm giám đốc, còn chồng M thì đi xuất khẩu lao động. Nhưng hơn 1 năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cũng không kiếm chác được mấy. Anh ấy đang làm thủ tục để về nước.

Vì nhà có điều kiện nên Q được ăn học đàng hoàng. Cũng nhờ thế mà công việc của cô ấy tốt hơn M. Trong khi Q làm văn phòng, quần áo luôn lượt là, thơm tho thì M chỉ là 1 công nhân quèn. Những ngày hè nắng nóng như thế này, mồ hôi ra đẫm áo. Người lúc nào cũng chua loét, đâm ra M cũng có đôi ba phần tự ti khi đứng cạnh em dâu xinh đẹp. Mẹ chồng đi đâu cũng chỉ khen dâu út hiếu thảo, giỏi giang này nọ. Còn M, bà không kể xấu là may rồi!

Mọi thứ trong nhà đều đến tay M làm. Mẹ chồng biết xót dâu út nhưng dâu cả thì bà lại chẳng ngó ngàng. Cùng đi làm như nhau nhưng Q về thì chỉ việc tắm rửa, rồi chơi với con. Còn M lo chuyện cơm nước, giặt giũ rồi quét dọn nhà cửa. May thay, thằng lớn nhà M năm nay cũng đã học lớp 7, nó là người hiểu chuyện nên hay giúp đỡ mẹ việc nhà. M cũng đỡ vất vả, cập rập mỗi tối đi làm về.

Hôm mùng 5 M được lĩnh lương. Nhớ mấy ngày trước con trai nói thích ăn tôm, với lại từ đợt nó được học sinh giỏi, M chưa thưởng cho con cái gì. Thế là lúc ra chợ, M đặc biệt mua tôm hùm về để cả nhà cùng ăn. Bỏ ra hơn 1 triệu bạc mà chỉ được có 4 con tôm. M nghĩ bụng, thôi thì "ăn hương ăn Q" cho biết! Chứ lương ba cọc ba đồng, M cũng không dám vung tay quá trán.

Về đến nhà đã gần 6 giờ tối. M mải mốt vào bếp nấu cơm cho kịp giờ ăn. 7 giờ tối chưa thấy bưng mâm cơm lên nhà, kiểu gì mẹ chồng cũng mắng té tát. Hôm ấy trời oi ả, nóng khủng khiếp. Nấu xong bữa tối mà mồ hôi ra ướt như tắm.

Đợi đến 7 rưỡi mà vợ chồng em dâu chưa về, mẹ chồng sốt ruột, giục M gọi điện cho Q xem thế nào. M nhấc điện thoại lên gọi, lúc bấy giờ mới biết, 2 người họ hôm nay đi ăn liên hoan. Đấy, thế mà không gọi thì cả nhà chờ đến bao giờ?

M bê mâm cơm lên nhà. Con trai biết nay có tôm hùm thì háo hức lắm. Vì từ nhỏ đến giờ nó cũng chưa được ăn. Ấy thế nhưng, khi chúng M vừa ngồi vào bàn ăn, mẹ chồng lại nhanh nhảu đứng lên gắp 2 con tôm to, ngon nhất bỏ vào nồi. Bà vui vẻ: "Phần vợ chồng cái Q, lát chúng nó về ăn. Bày ra mâm thế này, tí nữa tôm nguội, bị tanh, ăn không ngon".

Thế là trên mâm còn mỗi 2 con tôm hùm. Bố mẹ chồng thản nhiên chia nhau 1 con, ăn vèo cái hết. Còn trách M sao mua ít thế? Còn 1 con tôm, M phải ngồi bóc cho con trai và 2 đứa con nhà Q. Cuối cùng M chẳng được miếng nào. Mẹ chồng thấy thế thì đẩy đĩa tép rang về phía M rồi nói: "Thôi ăn tép đi, ai bảo mua ít. Tôm hay tép thì cũng giống nhau ấy mà!". Nói xong bà lại vui vẻ ăn cơm như bình thường.

M bưng bát lên ăn. Tép rang cũng là do tay M chế biến nên hợp khẩu vị của mình. Tuy nhiên, từ lúc đó, cổ M cứ nghẹn ứ, không sao nuốt nổi miếng cơm. M cố gắng để nước mắt mình không rơi xuống...

Cùng đóng góp tiền chợ như nhau nhưng mẹ chồng lại thiên vị em dâu hơn tôi vì một lý do không thể chấp nhận được - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Chẳng hiểu sao mẹ chồng có thể thiên vị như vậy. Trong khi tiền ăn uống, sinh hoạt... M và Q đều đóng góp như nhau. Thậm chí, Q biếu mẹ cái gì, M cũng chẳng bao giờ kém cạnh. Bây giờ M chỉ mong chồng sớm về nước để cả nhà xin ra ở riêng. Sống trong gia đình mà không được tôn trọng thật sự rất ngột ngạt. Sự việc con tôm hùm kia chỉ là 1 trong rất nhiều ví dụ mà mẹ chồng đối xử bất công với M!

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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