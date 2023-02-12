Cứ tưởng 'tốt số' nên lấy được đại gia giàu có, đến lúc cưới xong thì tôi mới vỡ lẽ, tâm trí suy sụp không đứng vững nữa

Tâm sự 12/02/2023 04:45

Tôi kết hôn được 1 năm, đi đâu ai cũng nói tôi tốt số, nhan sắc không có gì đặc biệt nhưng lại "vớ được vàng" bởi có quý ông hoàn hảo đến tán tỉnh, yêu đương và sau này cưới làm vợ nữa.

Tôi kết hôn được 1 năm, đi đâu ai cũng nói tôi tốt số, nhan sắc không có gì đặc biệt nhưng lại "vớ được vàng" bởi có quý ông hoàn hảo đến tán tỉnh, yêu đương và sau này cưới làm vợ nữa. Đám cưới của tôi diễn ra linh đình, họ hàng hai bên ai cũng vui mừng vì hai gia đình muông đăng hộ đối, cô dâu chú rể đều hạnh phúc với người mình đã lựa chọn.

Tôi cũng lấy làm tự hào, bố mẹ tôi trước đây từng khuyên nhủ tôi nếu yêu và lấy ai cũng phải lựa chọn người đàn ông tử tế, không giầu có cũng phải khá giả, để sau này bớt khổ. Tôi là con một, nên bố mẹ tôi cũng muốn con gái mình lấy người yêu thương thật lòng, không phải vì tài sản thừa kế mà đến với tôi.

Tôi đã làm bố mẹ tôi tại nguyện, cái ngày tôi dẫn anh ấy về nhà chơi, trông thấy phong thái lịch lãm, đi xe ô tô xịn… của bạn trai đã làm bố mẹ tôi tươi cười hết nấc. Vậy nên, chỉ vài tháng yêu nhau, khi anh ấy ngỏ lời muốn cưới, không chỉ tôi mà ngay cả bố mẹ tôi cũng đồng ý ngay lập tức, không chút băn khoăn gì.

Ngày cưới, bố mẹ tôi cũng rất hào phóng cho tôi rất nhiều tiền, vàng bởi vì không muốn lép vế với nhà trai, khi bên đó đã cho hai chúng tôi nhà lầu, xe hơi. Có bao nhiêu tiền mừng, bố mẹ tôi cũng cho hai vợ chồng tôi cả, chỉ mong tôi hạnh phúc, sống đầy đủ vật chất. Sau khi cưới, chồng tôi đưa cho tôi giữ hết mọi tiền bạc mà bố mẹ tôi đã cho. Anh ấy nói rằng, thu nhập cao rồi nên không cần dùng đến tiền của vợ.

Cứ tưởng 'tốt số' nên lấy được đại gia giàu có, đến lúc cưới xong thì tôi mới vỡ lẽ, tâm trí suy sụp không đứng vững nữa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Chồng tôi làm ăn kiểu gì mà suốt ngày về nhà trong bộ dạng ủ rũ, nói rằng rất cần vốn cho các dự án triển vọng, nếu không thêm vào sẽ có nguy cơ bị chậm tiến độ, dễ bị phạt, hủy đơn hàng… Tôi thương chồng nên đưa hết tiền, vàng cho anh ấy, còn về vay mượn thêm của bố mẹ đẻ tôi nói dối là đi mua đất sau này xây biệt thự ở phố.

Đưa bao nhiêu tiền cho chồng vẫn không đủ, liên tục bị thúc ép vay mượn để đưa thêm… Tôi tá hỏa khi phát hiện ra chồng tôi không đầu tư vào đâu hết, anh ta thiếu nợ rất nhiều. Mục đích cưới vợ là để lấy tiền trả nợ và tìm cách bòn rút tài sản bên nhà vợ. Tôi rất sốc khi biết bộ mặt thật của chồng, anh ta là kẻ ăn chơi, cờ bạc nên mới nợ nần. Biết tôi nhà giầu, lại con một nên anh ta lập âm mưu đóng vai nhà giầu, đại gia để theo đuổi tôi. Nhà thì đi thuê, ô tô cũng thuê nốt, sau này lấy tiền của tôi để đi trả tiền thuê nhà, xe và trả nợ.

Đến lúc tôi cạn tiền thì một số người đến gặp tôi để đòi nợ. Thật may khi biết rõ về chồng từ sớm, nếu không có khi anh ta lừa hết tài sản của bố mẹ đẻ tôi cũng không biết chừng. Biết chuyện bị lộ, không những không ăn năn hối cải còn thách thức tôi: "Cô có giỏi thì ly hôn đi, ai bảo ảo tưởng tham giầu thì phải chịu thôi. Nếu giầu có, tôi cũng chẳng lấy cô đâu".

Tôi cũng muốn ly hôn nhanh cho xong, nhưng rồi lại chần chừ, tôi sợ bố mẹ tôi biết sẽ buồn vì ai cũng biết nhà tôi gả con cho người giầu có nếu bại lộ, chắc chắn sẽ thành trò cười với thiên hạ. Đã nín nhịn, nhưng chồng tôi ngày càng quá đà ép tôi phải đưa tiền cho anh ta tiêu xài hoang phí. Tôi rất buồn và không biết phải giải quyết ra sao, tôi có nên ly hôn hay chấp nhận giữ kín chuyện này?

Thấy chồng tài giỏi nên mới giới thiệu đến công ty của cô bạn thân, vài tháng sau tôi 'hóa đá' khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt

Thấy chồng tài giỏi nên mới giới thiệu đến công ty của cô bạn thân, vài tháng sau tôi 'hóa đá' khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt

Chồng ít quan tâm tới vợ con, nhưng tôi rất tin tưởng ở chồng, với lại bạn thân tôi làm giám đốc công ty thì anh ấy làm sao mà dám ngoại tình với ai ở công ty được.

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